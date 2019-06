Wer ist der Trainer von Tottenham Hotspur? Alle Informationen zu Mauricio Pochettino

Mauricio Pochettino führte Tottenham bis ins Finale der Champions League. Goal wirft einen Blick auf den Werdegang des argentinischen Trainers.

Erstmals in der Vereinsgeschichte steht im Endspiel der UEFA Champions League. Ein entscheidender Garant für den Finaleinzug sowie den stetigen Aufwärtstrend der Spurs: Trainer Mauricio Pochettino.

Zeit also, einen genaueren Blick auf die Laufbahn des 47-jährigen Argentiniers zu werfen, der als aktiver Spieler bereits in und tätig war, ehe er 2009 seine Karriere als Trainer begann.

Tottenham-Coach Mauricio Pochettino: Die Personalie im Überblick

Name Mauricio Roberto Pochettino Trossero Geburtstag 2. März 1972 Geburtsort Murphy, Größe 1,82 m Position (als Spieler) Innenverteidiger

Wer ist der Trainer von Tottenham Hotspur? Die Stationen von Mauricio Pochettino als Spieler

1988 - 1994: Mauricio Pochettino bei CA Newell's Old Boys

Die aktive Spielerkarriere von Mauricio Pochettino begann für den damals 16-Jährigen in der argentinischen Stadt Rosario - rund 150 Kilometer östlich seines Geburtsorts Murphy.

Beim Club Atletico Newell's Old Boys, der bis dato sechsmal die argentinische Meisterschaft gewann, absolvierte Pochettino in sechs Jahren insgesamt 153 Pflichtspiele und erzielte dabei ein Tor.

1994 - 2001: Mauricio Pochettino wagt den Schritt nach Europa und Barcelona

Mit 22 Jahren wagte Pochettino den Schritt über den großen Teich nach Europa und schloss sich dem spanischen Erstligisten Espanyol Barcelona an.

Dort avancierte Pochettino auf Anhieb zum Stammspieler und stand bis zu seinem Abschied insgesamt 216-mal für Espanyol auf dem Platz. Sein größter Erfolg mit dem Klub war der Triumph in der im Jahr 2000.

2001 - 2003: Mauricio Pochettino wechselt zu

Im Anschluss an seine langjährige Tätigkeit in Barcelona zog es Pochettino im Alter von 29 Jahren in die zu Paris Saint-Germain. Im Sommer 2001 verpflichtete der französische Klub neben dem Argentinier auch einen gewissen Ronaldinho.

Mit PSG stand Pochettino 2003 im Finale des Coupe de France, welches letztlich jedoch mit 1:2 gegen AJ Auxerre verloren ging. Während seiner zweijährigen Station beim Hauptstadt-Klub absolvierte Pochettino insgesamt 70 Pflichtspiele (vier Tore).

2003: Das Intermezzo von Mauricio Pochettino bei

Es folgte ein kurzes Gastspiel beim Ligakonkurrenten aus Bordeaux, dem Pochettino sich im Sommer 2003 anschloss. Nach lediglich einem halben Jahr und elf Einsätzen wurde die Zusammenarbeit jedoch frühzeitig beendet.

2004 - 2006: Die Rückkehr von Mauricio Pochettino zu Espanyol Barcelona

Für seine letzte Station als aktiver Spieler kehrte Pochettino schließlich für zwei Jahre nach Espanyol zurück und absolvierte in dieser Zeit wettbewerbsübergreifend 59 Partien für die Periquitos (zwei Tore).

2006 beendete Pochettino seine Spielerkarriere im Alter von 34 Jahren.

Die Einsätze von Mauricio Pochettino für Argentinien

Zwischen 2000 und 2002 war Mauricio Pochettino für die argentinische Nationalmannschaft im Einsatz und absolvierte insgesamt 20 Länderspiele für die Albiceleste.

Bei der Weltmeisterschaft 2002 in und stand Pochettino im Kader. Argentinien belegte in der Gruppe F jedoch nur Rang drei hinter und und verpasste folglich den Einzug in die K.o.-Runde.

Wer ist der Trainer von Tottenham Hotspur? Die Stationen von Mauricio Pochettino als Trainer

2009 - 2012: Mauricio Pochettino übernimmt Espanyol Barcelona

Drei Jahre nachdem Mauricio Pochettino seine aktive Spielerkarriere beendet hatte, übernahm er bei Espanyol erstmals einen Trainerposten und führte das Team auf Anhieb von den Abstiegsrängen auf den zehnten Tabellenplatz.

In der Folge etablierte der Argentinier das Team im Mittelfeld der spanischen Liga, wurde jedoch nach einem durchwachsenen Start in die Saison 2012/13 am 26. November 2012 entlassen.

2013 - 2014: Die Episode von Mauricio Pochettino beim

Weniger als zwei Monate nach seinem Engagement bei Espanyol heuerte Pochettino am 18. Januar 2013 beim englischen Erstligisten Southampton an und bewahrte die Saints vor dem Abstieg.

Die folgende Saison war für Pochettinos Mannschaft von enormem Erfolg geprägt: Southampton beendete die Spielzeit 2013/14 auf Rang acht der Premier League.

Seit 2014: Mauricio Pochettino führt Tottenham Hotspur in die englische Spitze zurück

Aufgrund der beachtlichen Erfolge mit Southampton wurden zahlreiche weitere Premier-League-Klubs auf Pochettino aufmerksam. Tottenham gelang es letztlich, den Argentinier als neuen Trainer der Spurs zu verpflichten und stattete den damals 42-Jährigen mit einem Fünfjahresvertrag aus.

In seiner Debütsaison führte Pochettino sein Team auf den fünften Platz, ehe ihm mit den Spurs ein Jahr später der Einzug in die gelang. Seither ist Tottenham Stammgast in der Königsklasse und erreichte in der Saison 2018/19 das Finale gegen den .