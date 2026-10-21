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Vinicius Junior Real Madrid 2026-27Getty
Marko Brkic

"Wenn so ein Team dir den roten Teppich ausrollt, dann musst du natürlich zuhören": Berater von Vinicius Junior enthüllt Details zum Wechselpoker

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Vinicius Junior hat seinen Vertrag bei Real Madrid erst vor Kurzem verlängert. Dabei hätte der brasilianische Superstar den spanischen Rekordmeister im vergangenen Sommer durchaus verlassen und sich dem FC Arsenal anschließen können.

Dass die Londoner ernsthaft um den Flügelstürmer bemüht waren, bestätigte Michael Yormack, Präsident von Vinicius' Beraterfirma Roc Nation Sports International, im Gespräch mit Sportsboom. "Arsenal war sehr stark beteiligt. Sie waren sehr aggressiv", erklärte Yormack. Ein Wechsel nach London sei für Vinicius durchaus eine Option gewesen. "Hat er Arsenal jemals ernsthaft in Betracht gezogen? Ich meine, natürlich. Wenn ein Team wie Arsenal dir den roten Teppich ausrollt und dir das Gefühl gibt, wirklich erwünscht zu sein, dann musst du natürlich zuhören", führte er aus.

Letztlich fiel die Entscheidung jedoch zugunsten Reals. Im August unterzeichnete Vinicius einen lukrativen neuen Vertrag, der ihn bis 2032 an die Königlichen bindet. Für Yormack kam dieser Schritt wenig überraschend: "Vinis Herz schlägt für Madrid, dort wollte er schon immer sein, dort ist er, und dort hofft er auch, den Rest seiner Karriere zu verbringen. Ich glaube, daran gab es nie Zweifel. Seine gesamte Karriere bei einem einzigen Verein zu verbringen, dem besten Verein der Welt, das wäre etwas ganz Besonderes."

Die Beziehung zwischen Vinicius und Real verlief in der Vergangenheit nicht immer reibungslos. Trotz seiner sportlichen Erfolge musste sich der Offensivspieler wiederholt Kritik der eigenen Anhänger gefallen lassen und wurde im Santiago Bernabeu sogar mehrmals ausgepfiffen. Besonders in der vergangenen Saison sorgte sein Verhalten immer wieder für Schlagzeilen: Nach seiner Auswechslung im Clasico gegen den FC Barcelona durch Ex-Trainer Xabi Alonso verlor er damals die Fassung und rief vor laufenden Kameras: "Immer ich. Ich verlasse das Team. Ich gehe, es ist besser, wenn ich gehe."

Daraufhin wurden erneut Spekulationen um einen möglichen Abschied laut. Arsenals Trainer Mikel Arteta soll sogar persönlich Kontakt zu Vinicius aufgenommen haben, um diesen von einem Wechsel nach London zu überzeugen.

Auch der Start in die Saison 2026/27 verlief für den Flügelspieler bislang alles andere als optimal. Nach zehn Pflichtspielen stehen lediglich ein Treffer und drei Vorlagen zu Buche. Hinzu kommt eine Sperre in LaLiga: Nachdem Vinicius im Spiel gegen den FC Villarreal vor seinem vermeintlichen Treffer seinen Gegenspieler an den Haaren gezogen hatte und anschließend ausgerastet war, wurde er für vier Ligaspiele gesperrt.

In der Champions League darf der Brasilianer hingegen auflaufen. Im Duell mit RB Leipzig am Mittwoch steht einem Einsatz also nichts im Weg.

Häufig gestellte Fragen

Vinicius angestammte Position ist die des linken Flügelspielers. Hier kann er seine Schnelligkeit und seine Stärken im 1-gegen-1 am besten ausspielen. Jedoch besetzt er bei Real Madrid auch immer häufiger die Mitte, weil auch sein Teamkollege Kylian Mbappe gerne über links kommt. Vini Jr. rotiert auch während dem Spiel gerne die Positionen durch, auch auf die rechte Seite

Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior, wie Vini Jr. mit vollem Namen heißt, wurde am 12. Juli 2000 in Sao Goncalo, einer Großstadt des brasilianischen Bundesstaates Rio de Janeiro geboren. Die Stadt hat knapp eine Millionen Einwohner.

Bei Real Madrid bekleidet Vini Jr. seit der Saison 2023/24 die legendäre Nummer Sieben. Die prominenten Vorgänger von ihm: Cristiano Ronaldo, Raul und Emilio Butragueño. Bei Brasilien ist er meist mit der Nummer 10 im Einsatz, Vinicius trug aber auch schon öfters beim Nationalteam die Sieben.

Laut Angaben seines Vereins misst Vinicius genau 1,76 Meter. Damit wird er nicht mehr zu einem gefürchteten Kopfballungeheuer werden, die Stärken des Brasilianers liegen aber sowieso in anderen Bereichen.

Auf der Website von Real Madrid ist sein Gewicht mit 73kg beziffert. Dies hilft ihm natürlich bei seinen schnellen Dribblings und Wendungen.

Bekannt ist, dass Vinicius meistens mit seinen Nike Zoom Mercurial spielt. Die genau Größe seiner Stiefel ist jedoch nicht bekannt.

Sein starker Fuß ist klar der rechte. Aber auch der linke ist nicht zu unterschätzen.

Vinicius landete schon im Jahr 2005 beim größten Klub der Region, Flamengo. Zwölf Jahre war er in den verschiedenen Jugendteams des Vereins unterwegs, bis der Flügelspieler mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab.

Gesicherte Informationen zu seinem genauen Wohnort sind nicht bekannt. Er dürfte jedoch im Madrider Nobelstadtteil La Moraleja wohnen. Auch in seiner Heimat Brasilien dürften Vini Jr. einige Immobilien gehören.

Real Madrid wird von BMW gesponsert und so fährt Vini Jr. auch meist ein Auto der deutschen Marke. Anfang letzter Saison bekam Vinicius einen BMW i7 M70 xDrive mit 659 PS und einem Wert von über 180.000 Euro. Gesichert ist auch, dass sich in seiner Autosammlung auch noch weitere Fahrzeuge deutscher Hersteller befinden, so soll er unter anderem drei Audis in der Garage geparkt haben.

Vinicius spricht kein Deutsch. Seine Muttersprache ist portugiesisch und auch in spanisch kann er fließend kommunizieren, 2023 erhielt er sogar den spanischen Pass. Weiters wird vermutet, dass sich Vini Jr. auf Englisch zumindest verständigen kann.

Laut offiziellen Angaben hat Vinicius Jr. noch keine Kinder. Auch Gerüchte um einen Sohn oder eine Tochter des Superstars halten sich in Grenzen.

Vini Jr. ist nicht verheiratet und auch über eine Freundin ist nichts offiziell bekannt. Auch auf seinen Social Media-Kanälen gibt es keine Hinweise auf eine Beziehung.

Das Gehalt von Vini Jr. bei Real Madrid beläuft sich auf knapp 21 Millionen Euro im Jahr. Hinzu kommen noch Sponsorendeals und weiter Einnahmen. Forbes schätzt sein Nettovermögen auf 60 Millionen US-Dollar.

Titel und Trophäen hat Vini Jr. in seiner noch immer jungen Karriere schon viele gewonnen. Er wurde sowohl dreimal spanischer Meister, als auch spanischer Superpokalsieger und Klub-Weltmeister. Außerdem gewann der Brasilianer je zweimal die Champions League und den UEFA Super-Cup und zusätzlich konnte Vini auch einmal den spanischen Pokal in die Höhe stemmen. Das macht insgesamt 14 Profi-Titel - mit gerade einmal 25 Jahren.

Die leidigste Saga der vergangenen Jahre. Nach einer grandiosen Saison 2023/24 wurde Vinicius lange als Favorit auf den Ballon d'Or gehandelt. Als sich abzeichnete, dass der Spanier Rodri die Tropjäe einheimsen wird, machte die ganze Entourage von Real Madrid kehrt und boykottierte die Verleihung. Damit fügte Vini Jr. seinem Ruf erheblichen Schaden zu.

Immerhin wurde er im selben Jahr von der FIFA zum Weltfußballer 2024 gekürt. Mit Madrid gewann er in dieser Saison die Champions League, die LaLiga und den spanischen Supercup und erzielte dabei 24 Tore.

Vini Jr. ist der Spitzname des Brasilianers, der mit bürgerlichen Namen Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior heißt.

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