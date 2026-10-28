"Wenn sie eine Zeit lang keinen Zugriff haben...": Laut Toni Kroos haben Real und PSG die große Schwäche des FC Barcelona entlarvt

In seinem 'Einfach mal Luppen'-Podcast, welchen er zusammen mit seinem Bruder Felix betreibt, übte Kroos leise Kritik an den jüngsten beiden Auftritten der Katalanen gegen PSG und Real.

Beim Clasico am vergangenen Wochenende etwa, als Barca beim 1:2 die ersten Niederlage in LaLiga kassierte, hätten es die Königlichen geschafft, "dass sich gerade die Top-Spieler von Barcelona nicht wohlgefühlt haben, sich nicht in einen Rausch gespielt und dann auch Fehler gemacht haben, die sie sonst nicht machen", so Kroos.

Seine Analyse: "Wenn Barcelona mal eine Zeit lang keinen Zugriff hat, sind sie nicht gut im Verteidigen. Wenn Barcelona es nicht schafft, mit dem Pressing Zugriff zu haben, haben sie große Probleme gegen Seitenverlagerungen oder Bälle in die Tiefe. Das hat auch das Spiel gegen Paris gezeigt. Sie haben dann große Probleme, weil sie nach wie vor sehr risikoreich verteidigen."

Im selben Atemzug äußerte Kroos Lob für die taktische Herangehensweise der jeweiligen Gegner. Vor allem von seinem ehemaligen Arbeitgeber Real und dessen Coach Jose Mourinho zeigte sich der Ex-Profi positiv überrascht. "Ich finde, und das ist auch ein ganz klares Lob Richtung Mourinho, dass sich Real hervorragend auf Barcelona eingestellt hat, speziell gegen den Ball."

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Real Madrid rückt bis auf drei Punkte an den FC Barcelona heran

Gegen das bis dato in der Liga ungeschlagene Barca hätten die Madrilenen einen "supermutigen" Auftritt gezeigt, bei dem am Ende sogar noch mehr drin gewesen wäre. "Mit Ball hätte Real noch viel mehr Möglichkeiten, ihnen noch mehr wehzutun", schließlich hätten die Katalanen ohne Ballbesitz teilweise ordentlich gelitten.

Dies sei auch der zentrale Unterschied zu den letzten Aufeinandertreffen gewesen, bei denen zuletzt zumeist Barcelona die Oberhand behalten hatte. "Natürlich hatten sie Phasen, in denen sie ausschließlich verteidigt haben. Nach dem Ausgleich hätten alle das 1:1 unterschrieben. Aber ich finde, dass sie 60, 65 Minuten wirklich ein supermutiges Spiel ohne Ball gemacht haben, indem sie gesagt haben: 'Okay, wir igeln uns hier jetzt nicht ein, wir stellen vorne zu.' Immer wenn Barcelona Rückpässe gespielt hat, haben sie mutig rausgeschoben. Das war in den letzten Clasicos nicht der Fall. Da sind sie das ganze Spiel hinterhergelaufen und haben ein Tor nach dem anderen bekommen", so Kroos.

Durch den knappen Sieg rückte Real in der Tabelle nun bis auf drei Zähler an die Katalanen heran. Barcelona ist nach wie vor Spitzenreiter mit 27 Punkten aus zehn Spielen, punktgleich mit den Königlichen liegt Stadtrivale Atletico Madrid auf dem zweiten Rang.