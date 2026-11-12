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In der Talkshow "Bembel und Gebabbel" bei FFH erklärte Marc Kosicke, wie er auf die Kritik von Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß reagierte.

Dass Kosicke überhaupt Teil der deutschen Nationalmannschaft wurde, ist das Ergebnis eines Machtworts von Bundestrainer Jürgen Klopp. Ursprünglich war für den langjährigen Berater des Coaches nämlich eine völlig andere Position beim DFB vorgesehen.

"Eigentlich hieß es mal, dass ich Manager der Nationalmannschaft werde. Dann gab es aber aufgrund der Oliver-Bierhoff-Geschichte ein paar Restriktionen. Dann ist es nicht so einfach gewesen, das kann ich auch verstehen", sagte Kosicke.

Als die Verhandlungen über die Nachfolge auf dem Bundestrainerposten liefen, machte Klopp dem Verband jedoch unmissverständlich klar, dass er nur im Doppelpack zu haben ist. "Da kommt der Jürgen in eine Verhandlung mit mir und sagt: Dass das klar ist: Ohne den Marc mache ich das hier alles nicht. Dann fallen da erst einmal ein paar Leute um und sagen: Ja gut, was macht er denn dann? Wir haben schon alles", erklärte Kosicke.

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Und weiter: "Dann hat Jürgen gesagt: Das werdet ihr schon sehen. Dann suchte man für mich einen Titel, dann musste das alles von Aufsichtsräten und Präsidenten abgesegnet werden. Dann hat Jürgen gesagt: Ist es nicht leichter, wenn er mein Co-Trainer wird? - Ja, das geht, hieß es dann und dann war ich Co-Trainer", sagte der 55-Jährige. Im Trainerteam verantwortet Kosicke seither die Bereiche Strategie, Entwicklung und Innovation.

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Jürgen Klopp und Marc Kosicke arbeiten seit 2005 zusammen

Die Verbindung zwischen Klopp und Kosicke reicht weit zurück. Bereits im Jahr 2005 lernten sich beide kennen, als Kosicke noch für den Sportartikelhersteller Nike tätig war. Es folgte eine langjährige geschäftliche Partnerschaft, in der Kosicke als Klopps Berater agierte.

Genau diese Personalie hatte im August für erhebliche Unruhe gesorgt und Hoeneß auf den Plan gerufen. Der äußerte im Gespräch mit RTL/ntv und Sky Bedenken an der Besetzung.

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"Was mir in der Geschichte nicht gefällt, ist, dass sein Berater Marc Kosicke mit eingekauft wurde. Ich weiß nicht genau, was er da machen soll. Das halte ich für ein Problem. Mir kommt die ganze Geschichte vor wie ein Friendly Takeover. Klopp und Co. haben den DFB übernommen und das halte ich für falsch", kritisierte Hoeneß.

Zudem störte sich der 74-Jährige an möglichen Interessenkonflikten rund um Kosickes Anteile an der Berateragentur ProjectFive, bei der dieser vor seinem Wechsel zum Verband als Geschäftsführer fungiert hatte. Während sowohl der DFB als auch Klopp die Vorwürfe zurückwiesen, suchte Kosicke umgehend den direkten Kontakt zu Hoeneß, um die Wogen zu glätten.

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Marc Kosicke griff nach Kritik von Uli Hoeneß zum Hörer

"Ich habe ihn angerufen und ihm aufs Band gesprochen. Dann hat er mich zurückgerufen und dann habe ich ihm gesagt: Wenn Sie eine Frage haben, dann brauchen Sie diese nicht öffentlich stellen. Sie haben doch meine Nummer. Rufen Sie mich an und ich beantworte Ihnen alles", sagte Kosicke. Die Aussprache zeigte Wirkung: "Dann haben wir es relativ schnell aus der Welt geschafft."

Kurios: Nach einem Spezial-Auftrag von Hoeneß hatten dieser und Kosicke bereits vor Jahren zusammengearbeitet. Kosicke ist der Erfinder des offiziellen Bayern-Slogans "Mia san mia".

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In diesen Tagen liegt der Fokus beim DFB nun wieder auf dem Sport. Am Freitagabend (20.45 Uhr) wartet auf das Nationalteam die nächste Aufgabe in der Nations League, wenn die deutsche Nationalmannschaft auswärts in Serbien antritt.