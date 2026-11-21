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Die Debatte um die Leistungsfähigkeit Jamal Musialas schlägt hohe Wellen.

Ex-Nationalspieler Patrick Helmes (42) hat mit Unverständnis auf das brisante Interview von Karl-Heinz Rummenigge (71) zu Bayern Münchens Mittelfeldstar Jamal Musiala (23) reagiert. In seiner Funktion als TV-Experte sagte Helmes zu den Rummenigge-Aussagen: "Wenn man das so hört, ist es schon hart. Die Art und Weise ist sehr deutlich."

Der langjährige Vorstandsboss, der heute noch im Aufsichtsrat des deutschen Rekordmeisters sitzt, hatte am Rande des 1:1 in der Bundesliga gegen den 1. FC Köln bei Sky erklärte, dass man beim FCB erhebliche Zweifel daran habe, dass Musiala aufgrund seiner Verletzungsgeschichte und seiner neurologischen Dysfunktion, die temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen zur Folge hat, wieder an seine alte Leistungsfähigkeit anknüpfen kann: "Das, was wir wissen, lässt leider vermuten, dass es schwierig wird, wieder auf das Niveau zu kommen, was er hier in diesem Stadion oft gezeigt hat."

Dies sei problematisch, da Musiala seit seiner Verlängerung Anfang 2025 einen Vertrag hat, "der sehr stolze Summen beinhaltet." Er halte es daher "für seriös und völlig normal", dass Ehrenpräsident Uli Hoeneß und Vorstandschef Jan-Christian Dreesen zuletzt öffentlich eine Debatte um Musialas Leistungsvermögen und das Verhältnis zu dessen hohem Gehalt angezettelt hatten.

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Für Helmes ist in dieser Debatte entscheidend, "wie offen die Karten bei der Vertragsverlängerung auf dem Tisch lagen". Der ehemalige DFB-Stürmer meinte: "Man hat den Vertrag verlängert, weil Musiala das Gesicht des FC Bayern werden soll. Wenn alle Karten auf dem Tisch lagen und Musiala zu diesem Zeitpunkt bei 100 Prozent war, dann hat man ihm diesen Vertrag gegeben. Dann verstehe ich dieses Interview nicht."

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Dass Rummenigge auch angekündigt hatte, man müsse "sprechen mit dem Spieler, mit der Familie und vor allem auch mit der Agentur, weil dann sind diese Summen mit Verlaub nicht mehr darstellbar", wunderte sich Helmes: "Beide Seiten verhandeln einen Vertrag. Wenn der FC Bayern der Meinung ist, dass er diese Summe auf den Tisch legen muss, dann entscheidet das der FC Bayern. Ein gewisses Risiko trägst du im Fußball immer. Es gibt keine Garantie, dass ein Spieler, der viel Geld verdient, immer auf Weltklasseniveau spielt."

Getty Images

Wie hoch ist Jamal Musialas Gehalt beim FC Bayern?

Musiala gehört beim FCB mit 25 Millionen Euro pro Jahr zu den absoluten Spitzenverdienern. Sein Arbeitspapier in München läuft noch bis 2030. Wenig schmeichelhaft hatte Rummenigge dazu noch gesagt: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jamal den Verein verlassen wird oder dass irgendein anderer Verein ihn unter diesen Voraussetzungen kaufen würde. Das ist ein Problem."

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Nach einer mehrwöchigen Zwangspause wegen eines Muskelfaserrisses feierte Musiala gegen Köln als Einwechselspieler sein Comeback. Er absolvierte 20 Minuten und vergab in der Schlussphase aus kurzer Distanz eine Chance, als sein Abschluss geblockt wurde.