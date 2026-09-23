Younes Ebnoutalib gehört zu den 44 Spielern, die Jürgen Klopp bei seiner ersten Nominierung als neuer Bundestrainer für die bevorstehende Länderspielpause berufen hat. Für den Angreifer von Eintracht Frankfurt ist die Einladung zum DFB-Team der vorläufige Höhepunkt eines bemerkenswerten Aufstiegs - zumal Ebnoutalib auch für die marokkanische Nationalmannschaft hätte auflaufen können.

Mit dem Trainer der Nordafrikaner, Mohamed Ouahbi, stand der 21-Jährige ebenfalls in Kontakt. Letztlich entschied er sich jedoch für Deutschland. "Ich habe mit ihm gesprochen, aber es war nicht so ein intensiver Kontakt da", verriet Ebnoutalib bei einer Medienrunde im DFB-Trainingslager in Herzogenaurach. Eine Entscheidung gegen seine zweite Heimat sei es dennoch nicht gewesen. "Ich liebe beide Länder, es sind beide meine Herkunftsländer. Ich drücke Marokko weiterhin auch auf jeden Fall die Daumen."

Noch emotionaler wurde es für Ebnoutalib, als Klopp persönlich bei ihm anrief. Mit einem Anruf des neuen Bundestrainers hatte der Angreifer offenbar überhaupt nicht gerechnet. "Ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Ich dachte, vielleicht will er nur fragen, wie es mir geht." Erst nach dem Gespräch wurde ihm die Tragweite des Moments bewusst: "Nach dem Telefonat kamen mir die Tränen."

Dass ausgerechnet Klopp ihn zum DFB-Team holte, macht die Berufung für Ebnoutalib umso besonderer. "Er ist einer der besten Trainer der Welt. Er gibt uns positive Energie. Wenn Klopp anruft, muss man hingehen", sagte der Angreifer.

Dabei lohnt ein Blick zurück, um die Dimension seines Aufstiegs zu verstehen. Noch vor zwei Jahren kickte Ebnoutalib in der Regionalliga für den FC Gießen - von einer Berufung zur deutschen Nationalmannschaft war er damals weit entfernt. Nun steht er selbst im Kreis der A-Nationalmannschaft. "Ich habe darüber nachgedacht, wo ich noch vor ein paar Jahren war und dass es krass ist, dass sich die ganze harte Arbeit gelohnt hat", blickte er zurück.

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Ebnoutalib ist für die ersten beiden Nations-League-Spiele in der Gruppe A2 nominiert. Deutschland trifft am 24. September auswärts auf die Niederlande, ehe am 27. September das Heimspiel gegen Griechenland folgt.

Die kommende Spiele der deutschen Nationalmannschaft