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Germany Training SessionGetty Images Sport
Marko Brkic

"Wenn Klopp anruft, muss man hingehen": Umworbener DFB-Kicker erklärt seine Entscheidung für Deutschland

UEFA Nations League A
Niederlande - Deutschland
Niederlande
Deutschland
Y. Ebnoutalib

Ein DFB-Neuling hat Einblicke in ein emotionales Telefonat mit Jürgen Klopp gegeben.

Younes Ebnoutalib gehört zu den 44 Spielern, die Jürgen Klopp bei seiner ersten Nominierung als neuer Bundestrainer für die bevorstehende Länderspielpause berufen hat. Für den Angreifer von Eintracht Frankfurt ist die Einladung zum DFB-Team der vorläufige Höhepunkt eines bemerkenswerten Aufstiegs - zumal Ebnoutalib auch für die marokkanische Nationalmannschaft hätte auflaufen können.

Mit dem Trainer der Nordafrikaner, Mohamed Ouahbi, stand der 21-Jährige ebenfalls in Kontakt. Letztlich entschied er sich jedoch für Deutschland. "Ich habe mit ihm gesprochen, aber es war nicht so ein intensiver Kontakt da", verriet Ebnoutalib bei einer Medienrunde im DFB-Trainingslager in Herzogenaurach. Eine Entscheidung gegen seine zweite Heimat sei es dennoch nicht gewesen. "Ich liebe beide Länder, es sind beide meine Herkunftsländer. Ich drücke Marokko weiterhin auch auf jeden Fall die Daumen."

Noch emotionaler wurde es für Ebnoutalib, als Klopp persönlich bei ihm anrief. Mit einem Anruf des neuen Bundestrainers hatte der Angreifer offenbar überhaupt nicht gerechnet. "Ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Ich dachte, vielleicht will er nur fragen, wie es mir geht." Erst nach dem Gespräch wurde ihm die Tragweite des Moments bewusst: "Nach dem Telefonat kamen mir die Tränen."

Dass ausgerechnet Klopp ihn zum DFB-Team holte, macht die Berufung für Ebnoutalib umso besonderer. "Er ist einer der besten Trainer der Welt. Er gibt uns positive Energie. Wenn Klopp anruft, muss man hingehen", sagte der Angreifer.

Dabei lohnt ein Blick zurück, um die Dimension seines Aufstiegs zu verstehen. Noch vor zwei Jahren kickte Ebnoutalib in der Regionalliga für den FC Gießen - von einer Berufung zur deutschen Nationalmannschaft war er damals weit entfernt. Nun steht er selbst im Kreis der A-Nationalmannschaft. "Ich habe darüber nachgedacht, wo ich noch vor ein paar Jahren war und dass es krass ist, dass sich die ganze harte Arbeit gelohnt hat", blickte er zurück.

Germany Training SessionGetty Images

Ebnoutalib ist für die ersten beiden Nations-League-Spiele in der Gruppe A2 nominiert. Deutschland trifft am 24. September auswärts auf die Niederlande, ehe am 27. September das Heimspiel gegen Griechenland folgt.

Die kommende Spiele der deutschen Nationalmannschaft

Datum

Wettbewerb

Spiel

Donnerstag, 24. September (20.45 Uhr)

Nations League (Liga A)

Niederlande vs. Deutschland

Sonntag, 27. September (20.45 Uhr)

Nations League (Liga A)

Deutschland vs. Griechenland

Donnerstag, 1. Oktober (20.45 Uhr)

Nations League (Liga A)

Deutschland vs. Serbien

Sonntag, 4. Oktober (20.45 Uhr)

Nations League (Liga A)

Griechenland vs. Deutschland

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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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