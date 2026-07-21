Zunächst mal zur offensichtlichsten Frage: Was hat es eigentlich mit dieser Frisur auf sich? Urheber ist seine Mutter Patricia, verriet Marc Cucurella höchstselbst vor einiger Zeit. "Als ich klein war, hat sie das halbe Spiel gequatscht und war nicht sehr aufmerksam." Damit die Mama den kleinen Marc auch aus dem Augenwinkel erkennen konnte, musste er sich seine lockigen Haare lang wachsen lassen. "So ist es geblieben und so behalte ich es bei."

Vor der EM 2024 waren Cucurellas Haare in akuter Not. Ob er sie im Falle eines Titelgewinns abrasiert, wurde er gefragt. "Ich würde es zulassen. Aber meine Frau Claudia würde mich deswegen umbringen. Ihr gefallen meine Haare", erwiderte Cucurella, damals ganz frischer Stammspieler in Spaniens Nationalmannschaft. Immerhin versprach er, sie sich im Falle eines Titelgewinns rot zu färben. Gesagt, getan.

Das war nach dem Triumph von 2024 aber nicht das einzige Bonbon, das Cucurella seinen Fans präsentierte. Bei den Feierlichkeiten trug er erstmals sein mittlerweile legendäres Lied vor. Die Originalversion erfanden Fans seines damaligen Klubs FC Chelsea, ehe es in abgeänderter Form auf Spanisch berühmt wurde. Auf Deutsch übersetzt geht es so: "Cucu-Cucurella isst Paella, Cucu-Cucurella trinkt Estrella. Haaland zittert, weil Cucurella kommt!"

Das Gesicht von Luis de la Fuente als Tattoo

Paella ist Spaniens Nationalgericht, Estrella eine bekannte Biermarke - und Haaland kommt letztlich nur deshalb vor, weil sich sein Name in der spanischen Version gut in den Reim eingliedern lässt. "Cucurella ist ein lustiger Mann. In der vergangenen Saison hat er mich nach meinem Trikot gefragt und in diesem Sommer singt er ein Lied über mich", erwiderte Haaland damals. "Mir ist das ziemlich egal." Cucurella will es als Wertschätzung für Haaland verstanden wissen: "Wenn ein Lied über jemanden gesungen wird, dann liegt das daran, dass derjenige ein Topspieler oder ein Weltstar ist."

Eine spezielle Vorgeschichte verbindet die beiden übrigens nicht. Tatsächlich sollte eher Cucurella vor Haaland zittern als umgekehrt. Von bis dato sechs direkten Duellen zwischen den beiden hat der norwegische Stürmer von Manchester City fünf gewonnen, keines verloren und dabei vier Tore erzielt. Das hinderte Cucurella natürlich nicht daran, das Lied auch bei den Feierlichkeiten nach dem jetzigen WM-Titel zu singen.

Wie vor der EM 2024 hatte Cucurella zudem erneut eine körperliche Veränderung im Falle des Titelgewinns versprochen - und zwar mit deutlich langfristigeren Folgen als die Haarfärbung. Diesmal will er sich das Gesicht von Weltmeistertrainer Luis de La Fuente tätowieren lassen. "Versprechen muss man halten", sagte de la Fuente nach dem Triumph und überhaupt: "So hässlich bin ich ja nun auch wieder nicht." Wo genau er sich stechen lassen wird, ließ Cucurella bisher offen, fragte bei Instagram aber sicherheitshalber schon mal: "Ist hier irgendwo ein Tätowierer?"

In Deutschland wird Marc Cucurella konsequent ausgepfiffen

Sobald einer gefunden ist, sollte man dessen Social-Media-Profile für heiße Insiderinformationen genau verfolgen. Anfang des Jahres sorgte Cucurellas Friseur für einen kleinen Eklat bei Chelsea, als er bei X ein Foto mit seinem berühmten Klienten postete und dazu schrieb: "Palmer und Joao Pedro sind beide verletzt. Exklusive Nachricht für euch." Beim darauffolgenden Premier-League-Spiel gegen Brighton & Hove Albion fehlten beide tatsächlich im Kader.

Anziehungskraft haben Cucurellas Haare übrigens nicht nur auf seine Mutter, seine Frau und seine Fans - sondern auch auf seine Gegenspieler. Schon zweimal wurde er während Spielen an seinen Locken gezogen. 2024 flog Übeltäter Jack Stephens vom FC Southampton mit Rot vom Platz. Zwei Jahre vorher war Cristian Romero noch ohne Konsequenzen davongekommen. Schiedsrichter damals: ein gewisser Anthony Taylor.

Der Mann also, der Cucurellas Handspiel beim EM-Viertelfinale 2024 gegen Deutschland nicht ahndete. Vielleicht eine kleine Wiedergutmachung? In der Verlängerung blockte Cucurella einen gefährlichen Schuss von Jamal Musiala mit der Hand. Letztlich traf Mikel Merino zum Sieg, Deutschland war raus - und hatte mit Cucurella ein neues Hassobjekt gefunden. Wobei er selbst nichts dafür konnte, die Entscheidungsgewalt lag schließlich beim Schiedsrichter.

Wann immer Cucurella seitdem hierzulande auftritt, wird er konsequent ausgepfiffen. So war es bei Spaniens weiteren EM-Spielen 2024, beim Final Four der Nations League 2025 und so war es auch bei Chelseas Gastspiel gegen den FC Bayern im vergangenen Herbst. Gewissermaßen profitieren die deutschen Fans bei diesem Rachefeldzug genau wie einst Cucurellas Mutter von seiner Mähne, die ihn auf dem ganzen Platz sehr leicht erkennbar macht.

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Google feierte Marc Cucurella mit einer Comic-Katze

All die Geschichten über seine Haare, seine Gesangskünste und seine Hand sind die Begleitmusik seines erstaunlichen Aufstiegs in die Weltklasse. Cucurella stammt aus der Jugend des FC Barcelona, verpasste dort aber den Durchbruch. Nach Stationen bei SD Eibar und dem FC Getafe wechselte er 2021 zu Brighton & Hove Albion und 2022 für 65 Millionen Euro zum FC Chelsea. Damals erschien die Summe irrwitzig.

Doch Cucurella gelang der Sprung in die absolute Weltspitze. Nach vier Jahren bei Chelsea unterschrieb er schon vor Beginn der WM bei Real Madrid. Die Ablöse von 55 Millionen Euro erscheint mittlerweile fast schon günstig. Beim Turnier selbst avancierte Cucurella als Teil der besten Defensive und offensiver Impulsgeber zu einem absoluten Schlüsselspieler Spaniens.

Und zur größten Kultfigur des Turniers. Sogar Google befeuerte den Hype. Wer vor dem Endspiel gegen Argentinien bei der Suchmaschine nach Cucurella suchte, bekam automatisch eine Comic-Katze mit Cucurellas Frisur und spanischer Flagge eingeblendet. Kein anderer Spieler, nicht einmal Lionel Messi, wurde von Google eine derartige Ehre zuteil.

Tritt Marc Cucurella nun aus Spaniens Nationalmannschaft zurück?

Unmittelbar vor dem Finale beschwor Cucurella mit einer kuriosen Aktion das Glück seiner Mannschaft. Wie Videos belegen, vergrub er am Spielfeldrand einen kleinen Gegenstand, mutmaßlich eine Münze. Joan Capdevila, Spaniens Weltmeister-Linksverteidiger von 2010, kommentierte bei X: "Jetzt verrate ich euch ein Geheimnis. Damals im Jahr 2010 habe ich vor Spielbeginn eine Münze im Rasen vergraben. Ich habe diese Geschichte schon unzählige Male erzählt. Gestern habe ich Cucurella gebeten, genau das Gleiche zu tun. Marc, ich liebe dich so sehr. DU BIST WELTMEISTER!"

Als Weltmeister ist die Nationalmannschaftskarriere des erst 27-Jährigen womöglich nach nur 32 Einsätzen vorzeitig vorbei. "Wenn ich die Weltmeisterschaft gewinne, trete ich aus der Nationalmannschaft zurück", sagte Cucurella vor dem Finale. Seit dem Triumph äußerte er sich nicht mehr dazu. Fußball-Spanien und Nationaltrainer de la Fuente dürften wegen seines sportlichen Stellenwerts für die Mannschaft inständig hoffen, dass er diese Ankündigung ausnahmsweise mal nicht wahr werden lässt und stattdessen sein Wort bricht. Schade wäre ein Rücktritt auch aus Unterhaltungsgründen.