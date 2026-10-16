"Wenn er nichts macht, macht auch sonst niemand etwas": Didi Hamann knöpft sich Offensive des FC Bayern München vor

Michael Olise hat in neun Spielen acht Tore erzielt und vier Treffer vorbereitet. Gegen den norwegischen Klub Viking FK sah er jedoch wegen seiner "überblöden" Aktion (Trainer Vincent Kompany) die Rote Karte. Bayern beendete die Partie zu zehnt, kassierte den Ausgleich und spielte 3:3.

Über den Partzer wurde genug geschrieben, auch Sky-Experte Didi Hamann hat sich bereits dazu geäußert und sogar eine kleine Verschwörungsthoerie verbreitet.

Nun hat Hamann noch einen weiteren Punkt ausgemacht, der ihm Sorgen macht rund um Olise und die Bayern.

Im Gespräch mit Bildnannte Hamann es besorgniserregend, dass Bayern das Champions-League-Spiel nicht erfolgreich zu Ende bringen konnte. Sein Urteil: Die Mannschaft ist viel zu stark auf Olises Spiel angewiesen.

Wörtlich sagte er: "Bayern München ist zu abhängig von Olise geworden. Wenn er nichts macht, macht auch sonst niemand etwas. Er ist ein außergewöhnlicher Spieler, und ich möchte mir gar nicht vorstellen, was passieren könnte, wenn er länger ausfallen würde."

Welche Spieler des FC Bayern München kritisiert Hamann?

Haman verschonte lediglich Harry Kane, dessen Bilanz der des Franzosen entspricht: acht Tore und vier Vorlagen.

"Sowohl Luis Díaz als auch Lennart Karl spielen derzeit schwächer, Jamal Musiala ist verletzt und Serge Gnabry ist nach langer Zeit an der Seitenlinie noch nicht wieder ganz fit."

Neuzugang Ismael Saibari hatte Hamann bereits im September kritisiert und als "schlechtere Version von Kane und außerdem viel zu langsam" bezeichnet.