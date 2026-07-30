Wenige Tage vor dem Saisonstart: FC Bayern plant wohl überraschend ein zusätzliches Testspiel

Einem Bericht der Bild zufolge gastieren die Münchner am Dienstag, den 18. August, auswärts beim 1. FC Heidenheim. Am 22. steigt dann in Dortmund der Supercup gegen den BVB, ehe der FC Bayern am 28. mit einem Heimspiel gegen den VfB Stuttgart in die neue Bundesligasaison startet. Am 2. September geht es in der 1. Runde des DFB-Pokals auswärts gegen den VfL Osnabrück.

Vorjahres-Absteiger Heidenheim wird in der 2. Bundesliga zum Zeitpunkt der angedachten Testspiels bereits zwei Ligapartien absolviert haben. Das zusätzliche Testspiel wurde anscheinend auf expliziten Wunsch von Trainer Vincent Kompany arrangiert. Er will diese Chance nutzen, um seinen zahlreichen Spätstartern wichtige Spielpraxis zu geben.

Aktuell bereiten sich die Münchner mit einem Rumpfkader am Tegernsee auf die neue Saison vor, ehe vom 1. bis zum 8. August eine Reise nach Asien ansteht. Auch dabei werden noch einige wichtige Spieler fehlen. Einerseits die drei WM-Halbfinalteilnehmer Michael Olise, Dayot Upamecano und Harry Kane. Andererseits Jamal Musiala, Serge Gnabry, Lennart Karl und Neuzugang Ismael Saibari, die nach diversen Blessuren in München ihre Reha vorantreiben.

Heidenheim-Test wäre der sechste in diesem Sommer

Der Test gegen Heidenheim wäre der insgesamt sechste in diesem Sommer. Nach der 1:2-Pleite gegen den SV Wehen Wiesbaden vergangenen Samstag duellieren sich die Münchner an diesem Donnerstag mit dem Kreisklasse-Klub FC Rottach-Egern (18 Uhr). In Asien geht es zunächst gegen den Kooperationspartner Jeju SK FC (4. August) und dann gegen Aston Villa (7. August).

Nach der Rückkehr empfängt der FC Bayern am 15. August in der Allianz Arena RB Leipzig, ehe es am 18. wohl noch nach Heidenheim geht. Organisiert hat das halbwegs spontane Duell offenbar Sportdirektor Christoph Freund.