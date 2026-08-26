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Borussia Dortmund v FC Bayern München - Franz Beckenbauer SupercupGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Welcher Topklub beinahe noch dazwischen gegrätscht wäre: BVB ging bei Konstantinos Karetsas wohl genau rechtzeitig all in

Bundesliga
Transfers
K. Karetsas
Borussia Dortmund
AC Mailand
KRC Genk

Zähe Verhandlungen mit Karetsas' Ex-Klub Genk brachte der BVB wohl gerade noch rechtzeitig zum Abschluss.

Borussia Dortmund hätte sich in den Bemühungen um die Verpflichtung von Konstantinos Karetsas wohl nicht viel mehr Zeit lassen dürfen.

Wie aus einem Bericht der Sport Bild hervor geht, wäre mit der AC Mailand ein anderer namhafter Klub dem BVB in den zähen Verhandlungen mit Karetsas' Ex-Verein KRC Genk beinahe noch erfolgreich dazwischen gegrätscht.

Demnach bestanden die Belgier zunächst auf einer Ablöseforderung in Höhe von 35 Millionen Euro und wollten ihr Supertalent keinesfalls zu einem niedrigeren Preis abgeben. Der BVB weigerte sich anfangs noch, darauf einzugehen und konzentrierte sich laut Sport Bild vorerst darauf, Karetsas von einem Wechsel nach Dortmund zu überzeugen.

Ein Besuch des jungen Griechen bei der Borussia, im Zuge dessen ihm die Bosse des deutschen Vizemeisters unter anderem den Signal-Iduna-Park zeigten und ihm von der Stimmung dort vorschwärmten, habe mächtig Eindruck gemacht und Karetsas schnell die Entscheidung entlockt, unbedingt zum BVB wechseln zu wollen.

BVB zahlte letztlich doch nur 30 statt 35 Millionen Euro Ablöse für Konstantinos Karetsas

Die Strategie der Dortmunder war aufgegangen, denn so konnten Sport-Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Ole Book Karetsas nun damit beauftragen, seinen Wunsch, künftig das Trikot der Borussia zu tragen, bei Genk zu hinterlegen. Laut Sport Bild letztlich der entscheidende Mosaikstein dafür, dass Book bei weiteren Verhandlungen mit dem belgischen Erstligisten Erfolg hatte und eine Sockelablöse in Höhe von "nur" 30 Millionen Euro durchsetzen konnte.

Karetsas BVBGetty Images

Und der Sport Bild zufolge kam der Durchbruch in den Gesprächen gerade noch rechtzeitig. Denn nur wenig später und noch vor der offiziellen Verkündung des Transfers soll der BVB davon erfahren haben, dass Milan dazu bereit gewesen wäre, 35 Millionen Euro für Karetsas zu zahlen und ein entsprechendes Angebot in Genk hinterlegt habe. Hätte Dortmund etwas länger gezögert, wäre das Werben um den Wunschspieler für das offensive Mittelfeld wohl noch einmal richtig kompliziert geworden oder möglicherweise gänzlich gescheitert.

Wie lange hat Konstantinos Karetsas in Dortmund unterschrieben?

Doch so konnten die Westfalen Anfang August vermelden, dass Karetsas einen Fünfjahresvertrag bis 2031 unterschrieben hat. Der 18-Jährige, der bereits auf die Erfahrung von 92 Pflichtspielen für Genk und zehn A-Länderspielen für Griechenland bauen kann, soll in der Kreativzentrale von Trainer Niko Kovac bestenfalls auf Anhieb eine tragende Rolle einnehmen. Am vergangenen Samstag feierte Karetsas im Supercup gegen den FC Bayern (1:2) seine Pflichtspielpremiere für den BVB, stand in der Startelf und kam gut eine Stunde lang zum Einsatz.

Am Samstag soll nun das Bundesliga-Debüt des technisch beschlagenen Mittelfeldspielers folgen. Am 1. Spieltag treffen die Dortmunder zuhause auf den Hamburger SV.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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