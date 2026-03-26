Im Rahmen der WM-Playoffs stehen sich am heutigen Donnerstag, den 26. März, im Halbfinale Italien und Nordirland gegenüber. Die Partie wird um 20.45 Uhr in der New Balance Arena in Bergamo angestoßen.

GOAL verrät Euch alles, was Ihr zur Übertragung im TV und Livestream wissen müsst.

Welcher Sender für Italien heute? Die Squadra Azzurra vs. Nordirland im Live Stream und live im TV sehen

Der Streamingdienst DAZN überträgt das Spiel zwischen Italien und Nordirland heute exklusiv – sowohl im TV als auch im Livestream. Am Abend könnt Ihr die Partie in voller Länge live verfolgen. Kommentiert wird das Playoff-Duell von Carsten Fuß, unterstützt von Experte Christian Bernhard.

Zusätzlich läuft das Halbfinale auch in der Konferenz auf DAZN 2 im Fernsehen. Die Konferenz sowie das Einzelspiel sind ebenfalls über die DAZN-Website und die App im Livestream abrufbar.

Anstoßzeit Italien gegen Nordirland

Italien vs. Nordirland: Aufstellungen

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

News über Italien

In der Qualifikation sicherte sich Italien in Gruppe I nur den zweiten Platz und musste den direkten Startplatz Norwegen überlassen. Damit gerät die Squadra Azzurra erneut unter Druck, nachdem sie bereits bei den Weltmeisterschaften 2018 und 2022 die Teilnahme verpasst hatte.





News über Nordirland

Obwohl Nordirland in der Qualifikationsgruppe A nur hinter Deutschland und der Slowakei landete, erhält man durch die Nations-League-Nachrückregel eine zweite Chance in den Playoffs.

Für beide Mannschaften zählen heute nur Siege, wenn sie sich noch den Traum von der WM wahren wollen. Im Playoff-Finale wartet auf den Gewinner die Partie gegen den Sieger des Duells Wales gegen Bosnien-Herzegowina.

Form

Bilanz direkte Duelle

Italien vs. Nordirland: Die Tabellen

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