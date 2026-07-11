Nach der Rückkehr in die Bundesliga richtet der FC Schalke 04 den Blick bereits auf die neue Saison. Um bestmöglich vorbereitet in die Spielzeit zu starten, absolvieren die Königsblauen insgesamt fünf Testspiele. Den Auftakt macht am heutigen Samstag, den 11. Juli, das Duell mit dem FC Gütersloh. Angepfiffen wird die Partie um 14 Uhr im NRG24 Stadion im Heidewald in Gütersloh.

Wo Ihr das erste Vorbereitungsspiel live im TV oder per Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr bei GOAL.

Welcher Sender für FC Schalke heute live? Testspiel S04 vs. FC Gütersloh im Live Stream und TV sehen





Fans haben mehrere Möglichkeiten, das Testspiel zwischen dem FC Gütersloh und dem FC Schalke 04 live zu verfolgen. Der Bundesligist bietet die Begegnung kostenlos über den eigenen YouTube-Kanal an.

Zusätzlich zeigt auch Sky das Duell auf verschiedenen Kanälen. Die Partie ist unter anderem bei Sky Sport Bundesliga, Sky Sport News, skysport.de, in der Sky Sport App sowie über den YouTube-Kanal von Sky Sport verfügbar. Wer ein SkyGo- oder WOW-Abonnement besitzt, kann den Livestream ebenfalls abrufen.

Welcher Sender für FC Schalke heute live? Testspiel S04 vs. FC Gütersloh im Live Stream und TV sehen - Wichtigste Infos





Begegnung FC Gütersloh vs. FC Schalke 04 Wettbewerb Testspiel Datum 11. Juli 2026 Uhrzeit 14 Uhr Ort NRG24 Stadion im Heidewald, Gütersloh Übertragung Sky, YouTube (FC Schalke 04)

Welcher Sender für FC Schalke heute live? Testspiel S04 vs. FC Gütersloh im Live Stream und TV sehen - Der Sommerfahrplan der Königsblauen





Datum Anpfiff Testspiel 11. Juli 14 Uhr FC Gütersloh vs. FC Schalke 04 19. Juli 14 Uhr Erzgebirge Aue vs. FC Schalke 04 22. Juli 18 Uhr Metalist Charkiw vs. FC Schalke 04 1. August 14 Uhr Hessen Kassel vs. FC Schalke 04 8. August 17 Uhr FC Schalke 04 vs. Atalanta Bergamo



