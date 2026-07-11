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Welcher Sender für FC Schalke heute live? Testspiel S04 vs. FC Gütersloh im Live Stream und TV sehen

Bundesliga
Schalke 04

Für den Bundesliga-Rückkehrer FC Schalke 04 beginnt heute die Vorbereitung auf die neue Saison mit dem ersten Testspiel: gegen den FC Gütersloh. GOAL zeigt euch, wo und wie ihr die Partie live verfolgen könnt.

Nach der Rückkehr in die Bundesliga richtet der FC Schalke 04 den Blick bereits auf die neue Saison. Um bestmöglich vorbereitet in die Spielzeit zu starten, absolvieren die Königsblauen insgesamt fünf Testspiele. Den Auftakt macht am heutigen Samstag, den 11. Juli, das Duell mit dem FC Gütersloh. Angepfiffen wird die Partie um 14 Uhr im NRG24 Stadion im Heidewald in Gütersloh.

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Wo Ihr das erste Vorbereitungsspiel live im TV oder per Livestream verfolgen könnt, erfahrt ihr bei GOAL.

Welcher Sender für FC Schalke heute live? Testspiel S04 vs. FC Gütersloh im Live Stream und TV sehen


Fans haben mehrere Möglichkeiten, das Testspiel zwischen dem FC Gütersloh und dem FC Schalke 04 live zu verfolgen. Der Bundesligist bietet die Begegnung kostenlos über den eigenen YouTube-Kanal an.

Zusätzlich zeigt auch Sky das Duell auf verschiedenen Kanälen. Die Partie ist unter anderem bei Sky Sport Bundesliga, Sky Sport News, skysport.de, in der Sky Sport App sowie über den YouTube-Kanal von Sky Sport verfügbar. Wer ein SkyGo- oder WOW-Abonnement besitzt, kann den Livestream ebenfalls abrufen.

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Welcher Sender für FC Schalke heute live? Testspiel S04 vs. FC Gütersloh im Live Stream und TV sehen - Wichtigste Infos


Begegnung

FC Gütersloh vs. FC Schalke 04

Wettbewerb

Testspiel

Datum

11. Juli 2026

Uhrzeit

14 Uhr

Ort

NRG24 Stadion im Heidewald, Gütersloh

Übertragung

Sky, YouTube (FC Schalke 04)

Welcher Sender für FC Schalke heute live? Testspiel S04 vs. FC Gütersloh im Live Stream und TV sehen - Der Sommerfahrplan der Königsblauen


Datum

Anpfiff

Testspiel

11. Juli

14 Uhr

FC Gütersloh vs. FC Schalke 04

19. Juli

14 Uhr

Erzgebirge Aue vs. FC Schalke 04

22. Juli

18 Uhr

Metalist Charkiw vs. FC Schalke 04

1. August

14 Uhr

Hessen Kassel vs. FC Schalke 04

8. August

17 Uhr

FC Schalke 04 vs. Atalanta Bergamo


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