Weißrussland - Holland: TV, LIVE-STREAM, Highlights, LIVE-TICKER, Aufstellungen und Co. - die Übertragung der EM-Qualifikation

In der EM-Qualifikation trifft Holland auf Weißrussland. Hier erfahrt Ihr, ob und wie das Duell live im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

In der Gruppe C der EM-Qualifikation ist noch keine Entscheidung gefallen. Im direkten Duell wollen nun sowohl Weißrussland als auch die nun drei ganz wichtige Punkte einfahren. Anpfiff ist heute Abend (Sonntag) im Dinamo-Stadion von Minsk um 18.00 Uhr.

In Minsk gewann Oranje bereits in der Quali zur WM 2018 mit 3:1; das Hinspiel ging ebenfalls klar an den Favoriten - 4:0 endete die Partie in den Niederlanden für den ärgsten Konkurrenten der DFB-Elf in der Gruppe C der EM-Qualifikation.

Im Spiel gegen Weißrussland kann Bondscoach Ronald Koeman auch auf Ausnahmetalent Frenkie de Jong vom setzen. Was den Youngster so besonders macht, seht Ihr hier im Video !

Wo Ihr Weißrussland gegen Holland live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt, lest Ihr in diesem Artikel. Zudem präsentieren wir Euch kurz vor Spielbeginn die offiziellen Aufstellungen.

Weißrussland - Holland: Die Daten zum Spiel der EM-Qualifikation

Duell Weißrussland vs. Niederlande Datum Sonntag, 13. Oktober 2019 | 18.00 Uhr Ort Dinamo-Stadion, Minsk (Weißrussland) Zuschauer 22.246 Plätze

Weißrussland - Holland heute live im TV - geht das?

Spiele der EM-Qualifikation sieht man im Fernsehen meistens nur dann live, wenn die deutsche Nationalmannschaft beteiligt ist. Andere Quali-Spiele werden nur selten live im TV übertragen.

Beim Spiel zwischen der Niederlande und Weißrussland ist es nicht anders. Kein deutschsprachiger Fernsehsender hat die Begegnung live im Programm. Das Spiel läuft weder im Free-TV noch im Pay-TV.

Es gibt jedoch eine Möglichkeit, das Quali-Spiel via LIVE-STREAM von DAZN auf dem Fernseher zu schauen. Wie das funktioniert, lest Ihr im nächsten Abschnitt.

Weißrussland - Holland heute im LIVE-STREAM: DAZN macht's möglich

Der Streaming-Anbieter DAZN hat sich ein großes Rechtepaket an der EM-Qualifikation gesichert. Hier laufen alle Spiele ohne deutsche Beteiligung live und in voller Länge via LIVE-STREAM. Auch Weißrussland gegen Niederlande wird heute Abend ab 20.45 Uhr gezeigt.

Die Übertragung startet kurz vor Anpfiff live aus dem Stadion der weißrussischen Hauptstadt, wenn Euch Kommentator Nico Seepe begrüßt und während der 90 Minuten begleitet.

Wer den LIVE-STREAM abrufen möchte, benötigt jedoch ein Konto beim Streaming-Dienst. Das könnt Ihr Euch einen Monat lang gratis einrichten und testen, anschließend könnt Ihr kostenlos kündigen oder für 11,99 Euro monatlich ein Abo abschließen. Wer sich direkt für ein Jahr anmeldet, spart sich etwas Geld und zahlt für die zwölf Monate 119,99 Euro.

Sobald Ihr angemeldet seid, könnt Ihr auf das komplette Programm von DAZN zugreifen. Das beinhaltet nicht nur Spiele der EM-Qualifikation, sondern auch Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga oder Live-Spiele aus , der und Ligue1. Auch die NFL, NBA und die MLB könnt Ihr auf DAZN live verfolgen.

Die Übertragungen laufen auf sämtlichen mobilen Geräten über die DAZN-App, die Ihr auch kostenlos auf Euren Smart-TV laden könnt. Wer DAZN über die Playstation oder den Amazon Fire TV Stick laufen lässt, kann die Streams sogar auf herkömmlichen TV-Geräten schauen.

Informiert Euch über das komplette Programm von DAZN einfach über diesen Link!

Weißrussland - Holland: Die Highlights laufen auf DAZN

Solltet Ihr die Live-Übertragung verpasst haben, müsst Ihr Euch keine Sorgen machen. Auf DAZN steht bereits kurz nach Abpfiff ein Video mit den Highlights der Partie zwischen Belarus und Holland zum Abruf bereit.

Auch hierfür benötigt Ihr allerdings das DAZN-Abo. Alle Fragen zur Anmeldung auf DAZN haben wir für Euch noch mal unter diesem Link zusammengefasst.

Weißrussland - Holland heute im Ergebnis-TICKER bei Goal

Selbstverständlich werdet Ihr auch auf der Webseite von Goal bestens über das Spiel informiert. Hier findet Ihr einen Ergebnis-TICKER , mit dem Ihr keine wichtige Aktion aus dem Spiel der Niederlande vs. Weißrussland verpasst.

Tore, Assists, Karten und Wechsel laufen in Höchstgeschwindigkeit ein und informieren Euch über das aktuelle Geschehen aus dem Stadion. Den kostenlosen TICKER findet Ihr unter diesem Link!

Weißrussland - Holland: Die Aufstellungen

Kurz vor Spielbeginn werden die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben. Dann könnt Ihr hier nachlesen, welche Top-Stars für die niederländische Nationalelf auflaufen und wen Weißrussland dagegensetzt.