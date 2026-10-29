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KompanyGetty
Christian Guinin

"Weiß nicht, wie die Reaktion ausgefallen wäre": Max Eberl packt über Entscheidung für Vincent Kompany als Bayern-Trainer aus

Bundesliga
V. Kompany
Bayern München

Max Eberl war einer der federführenden Köpfe hinter der Entscheidung des FC Bayern, Vincent Kompany als neuen Trainer anzustellen. Nun blickt er zurück und nennt einige neue Details.

Im Interview mit dem vereinseigenen Mitglieder-Magazin 51 erklärte der Sportvorstand des deutschen Rekordmeisters, dass er von den Qualitäten des Belgiers schon zu Beginn des Auswahlprozesses begeistert gewesen wäre, weshalb ihm die Entscheidung letztlich nicht schwer fiel.

"Natürlich haben wir eine Liste an Kandidaten abgearbeitet. Julian Nagelsmann war ein Kandidat, das ist kein Geheimnis. Ich hatte einen sehr guten Draht zu ihm, aber er hat sich für den DFB entschieden. Auch Ralf Rangnick hat sich anders orientiert. Wir haben den Markt damals sehr genau analysiert - und alles, was man über den jungen Coach von Burnley hörte, war positiv. Irgendwann habe ich gesagt: 'Jetzt rufe ich Vinnie einfach mal an'", offenbarte Eberl.

Schnell sei klar gewesen, dass man mit Kompany auf einer Wellenlänge sei, so der FCB-Sportvorstand. "Wir haben vor unserem Champions-League-Halbfinale in Madrid telefoniert. Nach vier Stunden musste ich sagen: 'Sorry, es ist 18 Uhr, ich muss zur Besprechung.' Ich habe aufgelegt und gedacht: Wow, das fühlt sich gut an! Das ist ein echter Typ." Ähnliches Feedback gab es auch von Sportdirektor Christoph Freund: "Er kam zurück und war auch überzeugt."

Kompany stand damals beim FC Burnley unter Vertrag, mit dem er in die Premier League aufgestiegen und im Jahr danach direkt wieder abgestiegen war. Auch deshalb barg die Verpflichtung des Belgiers ein gewisses Risiko.

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31. Okt. 2026

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"Hätte ich Vincent Kompany als meine allererste Wahl vorgeschlagen, weiß ich nicht, wie die Reaktion darauf ausgefallen wäre. Der Trainer des Absteigers Burnley als Nachfolger von Thomas Tuchel?", so Eberl.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Seit wann ist Vincent Kompany Trainer des FC Bayern München?

Bei den Münchnern sei man jedoch überzeugt gewesen, dass der 40-Jährige die Aufgabe an der Säbener Straße meistern könne. "Man hätte das betrachten und denken können: Er bekommt es nicht auf die Reihe; er kann sich nicht anpassen. Aber wir sahen das anders. Er hat eine klare Fußballphilosophie. Er wollte sich nicht mit acht Mann in der Abwehr zurückziehen und auf einen Punkt gegen Manchester City und Liverpool hoffen, die in der Premier League mit ihren Milliarden-Euro-Kadern antreten. Er wollte Spiele gewinnen, und das sah ich als positiv an."

Darüber hinaus hätte auch Pep Guardiola nur positiv über Kompany gesprochen. Nach einem Telefonat zwischen dem Spanier und den beiden Vereins-Granden Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß sei klar gewesen: "Okay, machen wir das!"

Schließlich seien Eberl und Freund nach Manchester geflogen, um in einem abschließenden Gespräch alles festzuzurren: "Um drei Uhr morgens sagte Vinnie: 'Okay, ich möchte eine Nacht darüber schlafen und mit meiner Frau sprechen.' Ich legte mich auf sein Sofa. Er fragte: 'Was machst du denn da?' Ich sagte: 'Uli hat mir gesagt, ich darf dein Haus nicht verlassen, bevor du unterschrieben hast.' Daraufhin sagte er: 'Ja, Max, ich mache es. Aber ich muss erst mit meiner Frau sprechen.' Am Ende hat er es dann doch noch geschafft, mich zur Tür hinauszuschieben", so Eberl.

Kompany ist seit Sommer 2024 Cheftrainer des FC Bayern. Unter der Regie des Belgiers gewann der deutsche Rekordmeister bisher zwei deutsche Meisterschaften, zwei DFL-Supercups sowie einmal den DFB-Pokal.

Häufig gestellte Fragen

Vincent Jean Mpoy Kompany wurde am 10. April 1986 in Ukkel - einer an Brüssel angrenzenden belgischen Gemeinde geboren. Aus einer Hochhaussiedlung im berüchtigten Quartier Nord in Brüssel ging es für ihn raus in die große, weite Welt des europäischen Fußballs.

Und wie er das hat. Vincent Kompany galt einige Zeit lang, als einer der besten Innenverteidiger Europas. Er war nicht nur physisch stark, sondern auch intelligent und technisch versiert. Auch seine Führungsstärke wurde immer wieder hervorgehoben, sowohl im Verein als auch der belgischen Nationalmannschaft.

Der ehemalige Star-Innenverteidiger startete seine Karriere in der Jugend des RSC Anderlecht, wo er mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab. Über den Hamburger SV und die Bundesliga schaffte er den Sprung zu Manchester City. Hier blieb Kompany elf Jahre lang und gewann mit den Skyblues so ziemlich jeden Titel den es gibt. Zur Saison 2019/20 wechselte er zurück zu seinem Heimatverein Anderlecht, wo er als Spielertrainer fungierte.

Seine Trophäensammlung als Trainer ist noch nicht mit der als Spieler vergleichbar - der Belgier hat aber noch reichlich Zeit in seiner noch jungen Trainerkarriere. Mit Anderlecht schaffte er es zwar ins Pokalfinale, musste sich dort aber Genk geschlagen geben. Bei seiner zweiten Station, dem FC Burnley, lief es besser und Kompany konnte mit dem Club den 1. Platz in der EFL Championship und Aufstieg in die Premier League feiern. Zur Saison 2024/25 übernahm er das Zepter beim FC Bayern München und wurde seitdem zweimal Deutscher Meister, einmal DFB-Pokalsieger und einmal Supercupsieger.

Der Verteidiger konnte in seiner Karriere noch nie die Champions League gewinnen - weder als Spieler noch als Trainer. Man City war erst einige Jahre nach seinem Weggang erfolgreich, mit dem FC Bayern möchte er dieser Saison aber endlich den Henkelpott in den Händen halten.

Bei Anderlecht coachte Kompany seinen ehemaligen Mitspieler und französischen Nationalspieler Samir Nasri, so wie den jetzigen City-Profi Jeremy Doku. Die ganz großen Starts hat Kompany aber erst jetzt bei den Bayern unter seiner Fittiche. Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise, Luis Diaz, Manuel Neuer, Joshua Kimmich - die Liste könnte man noch weiter fortsetzen.

Genug Geld um sich keine Sorgen mehr machen zu müssen. In seiner langen Karriere gehörte er bei Manchester City als Kapitän zu den bestbezahltesten Spielern der Premier League. Und auch bei seinen Trainerstationen Burnley und jetzt in München verdient Kompany gutes Geld - sein Basisgehalt bei den Münchnern wird auf 9 Millionen pro Jahr geschätzt. Sein Vermögen wird von diversen Medien zwischen 45 und 55 Millionen Euro geschätzt.

Mit seiner Frau hat der Trainer des FCB drei Kinder. Das älteste davon ist seine Tochter Sienna, welche im Juni 2010 auf die Welt kam. Im Oktober 2013 und Oktober 2015 folgten seine beiden Söhne Kai und Caleb. Seine Kinder wachsen aber - so gut wie möglich - in einem von der Öffentlichkeit relativ geschützten Umfeld auf.

Der ehemalige Innenverteidiger ist seit Juni 2011 mit der Engländerin Carla Higgs verheiratet. Kompany lernte seine Frau kurz nach seinem Wechsel zu City in Manchester kennen. Carla ist ausgebildete Anwältin, jedoch nicht mehr als solche tätig. Generell gibt es wenig Infos zu seiner Frau, welche auch in den Sozialen Medien nicht wirklich aktiv ist.

Noch nie. Aber der Belgier hat gerade erst zwei Trainer-Saison auf Weltklasseniveau hinter sich.

Ja, das hat er. Vor allem in seiner Zeit bei Manchester City sprachen seine Mannschaftskollegen immer wieder über "Vinnie", wenn Kompany gemeint wurde. Ein weiter Spitzname des Belgiers lautet "Obama" und spielt auf die Ähnlichkeit als Führungsfigur mit dem ehemaligen US-Präsidenten an.

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