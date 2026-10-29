"Weiß nicht, wie die Reaktion ausgefallen wäre": Max Eberl packt über Entscheidung für Vincent Kompany als Bayern-Trainer aus

Im Interview mit dem vereinseigenen Mitglieder-Magazin 51 erklärte der Sportvorstand des deutschen Rekordmeisters, dass er von den Qualitäten des Belgiers schon zu Beginn des Auswahlprozesses begeistert gewesen wäre, weshalb ihm die Entscheidung letztlich nicht schwer fiel.

"Natürlich haben wir eine Liste an Kandidaten abgearbeitet. Julian Nagelsmann war ein Kandidat, das ist kein Geheimnis. Ich hatte einen sehr guten Draht zu ihm, aber er hat sich für den DFB entschieden. Auch Ralf Rangnick hat sich anders orientiert. Wir haben den Markt damals sehr genau analysiert - und alles, was man über den jungen Coach von Burnley hörte, war positiv. Irgendwann habe ich gesagt: 'Jetzt rufe ich Vinnie einfach mal an'", offenbarte Eberl.

Schnell sei klar gewesen, dass man mit Kompany auf einer Wellenlänge sei, so der FCB-Sportvorstand. "Wir haben vor unserem Champions-League-Halbfinale in Madrid telefoniert. Nach vier Stunden musste ich sagen: 'Sorry, es ist 18 Uhr, ich muss zur Besprechung.' Ich habe aufgelegt und gedacht: Wow, das fühlt sich gut an! Das ist ein echter Typ." Ähnliches Feedback gab es auch von Sportdirektor Christoph Freund: "Er kam zurück und war auch überzeugt."

Kompany stand damals beim FC Burnley unter Vertrag, mit dem er in die Premier League aufgestiegen und im Jahr danach direkt wieder abgestiegen war. Auch deshalb barg die Verpflichtung des Belgiers ein gewisses Risiko.

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"Hätte ich Vincent Kompany als meine allererste Wahl vorgeschlagen, weiß ich nicht, wie die Reaktion darauf ausgefallen wäre. Der Trainer des Absteigers Burnley als Nachfolger von Thomas Tuchel?", so Eberl.

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Seit wann ist Vincent Kompany Trainer des FC Bayern München?

Bei den Münchnern sei man jedoch überzeugt gewesen, dass der 40-Jährige die Aufgabe an der Säbener Straße meistern könne. "Man hätte das betrachten und denken können: Er bekommt es nicht auf die Reihe; er kann sich nicht anpassen. Aber wir sahen das anders. Er hat eine klare Fußballphilosophie. Er wollte sich nicht mit acht Mann in der Abwehr zurückziehen und auf einen Punkt gegen Manchester City und Liverpool hoffen, die in der Premier League mit ihren Milliarden-Euro-Kadern antreten. Er wollte Spiele gewinnen, und das sah ich als positiv an."

Darüber hinaus hätte auch Pep Guardiola nur positiv über Kompany gesprochen. Nach einem Telefonat zwischen dem Spanier und den beiden Vereins-Granden Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß sei klar gewesen: "Okay, machen wir das!"

Schließlich seien Eberl und Freund nach Manchester geflogen, um in einem abschließenden Gespräch alles festzuzurren: "Um drei Uhr morgens sagte Vinnie: 'Okay, ich möchte eine Nacht darüber schlafen und mit meiner Frau sprechen.' Ich legte mich auf sein Sofa. Er fragte: 'Was machst du denn da?' Ich sagte: 'Uli hat mir gesagt, ich darf dein Haus nicht verlassen, bevor du unterschrieben hast.' Daraufhin sagte er: 'Ja, Max, ich mache es. Aber ich muss erst mit meiner Frau sprechen.' Am Ende hat er es dann doch noch geschafft, mich zur Tür hinauszuschieben", so Eberl.

Kompany ist seit Sommer 2024 Cheftrainer des FC Bayern. Unter der Regie des Belgiers gewann der deutsche Rekordmeister bisher zwei deutsche Meisterschaften, zwei DFL-Supercups sowie einmal den DFB-Pokal.