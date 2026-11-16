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Schon die Nominierung von Jeltsch war eine Überraschung, nun feierte er sogar sein "verdientes" Debüt.

Finn Jeltsch ist der zwölfte Debütant in der Ära von Bundestrainer Jürgen Klopp. Beim 5:0-Sieg der deutschen Nationalmannschaft gegen die Niederlande wurde der Abwehrspieler des VfB Stuttgart in der 75. Minute für Philipp Treu eingewechselt.

"Weil er es wirklich verdient hat", sagte Klopp nach Abpfiff am ARD-Mikrofon - und das, obwohl der Verteidiger beim VfB Stuttgart "gerade keine ganz einfache Phase im Verein" habe. "Aber wir haben ihn trotzdem hinzugenommen, weil wir ganz viel Potenzial in ihm sehen."

Schon bei der Bekanntgabe seines ersten Kaders hatte der Bundestrainer in höchsten Tönen von Jeltschs Anlagen geschwärmt. "Weil du guckst auf die Statistik und denkst: Alter, Einsätze, hä? Was ist das denn? Und dann guckt man ein bisschen genauer hin und stellt fest: außergewöhnlicher Verteidiger, der es sehr gut macht, eine außergewöhnliche Athletik hat und kicken kann", sagte er damals.

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Wael Mohya stand erneut nicht im Spieltagskader. Der 17-Jährige von Borussia Mönchengladbach wäre bei einem Einsatz zum drittjüngsten Debütanten der Länderspielgeschichte geworden.

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Jeltsch ist in Stuttgart Stammspieler, dennoch war seine Nominierung eine kleine Überraschung. Zumal beispielsweise Yann Aurel Bisseck, immerhin gesetzt bei Inter Mailand, nicht berücksichtigt wurde.

Seit der ersten Begegnung der deutschen Nationalmannschaft am 5. April 1908 kamen somit 1003 Spieler zum Einsatz.

Getty Images

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Die Debütanten unter Jürgen Klopp im Überblick:

Philipp Treu (SC Freiburg/24. September 2026/1:1 gegen die Niederlande)

Yannik Engelhardt (SC Freiburg/24. September 2026/1:1 gegen die Niederlande) Younes Ebnoutalib (Eintracht Frankfurt/24. September 2026/1:1 gegen die Niederlande)

Bambase Conté (TSG Hoffenheim/27. September 2026/0:1 gegen Griechenland)

Hennes Behrens (FC Augsburg/27. September 2026/0:1 gegen Griechenland)

Jonas Urbig (Bayern München/01. Oktober 2026/2:0 gegen Serbien)

Derry Scherhant (SC Freiburg/01. Oktober 2026/2:0 gegen Serbien)

Said El Mala (1. FC Köln/01. Oktober 2026/2:0 gegen Serbien)

Mika Baur (Celtic Glasgow/01. Oktober 2026/2:0 gegen Serbien)

Vitaly Janelt (FC Brentford/01. Oktober 2026/2:0 gegen Serbien)

Brajan Gruda (RB Leipzig/13. November 2026/3:1 gegen Serbien)

Finn Jeltsch (VfB Stuttgart/16. November 2026/5:0 gegen die Niederlande)