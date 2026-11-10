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Jochen Tittmar

"Weil ich ihn fressen werde": Marc Cucurella enthüllt Psychospielchen mit Lamine Yamal vor dem Clasico

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Marc Cucurella erklärte gegenüber Cadena COPE, wie er Lamine Yamal vor dem Clasico bearbeitete.

Der Außenverteidiger konfrontierte den Teenager der Katalanen mit einer Kampfansage: "Ich habe ihm gesagt, dass er im ersten Clasico in der Startelf stehen wird, aber im zweiten auf der Bank sitzt, weil ich ihn fressen werde."

Die Einschüchterungsversuche verfehlten ihre Wirkung nicht. Über die gesamte Spielzeit hinweg neutralisierte der 28-Jährige die Offensivbemühungen des Ausnahmetalents auf seiner Abwehrseite weitgehend. Auf die Frage, wie der Austausch der beiden nach Spielende aussah, sagte Cucurella: "Nichts. Ich muss nichts sagen. Ich bin zufrieden. Wir haben gewonnen, und ich habe ein gutes Spiel gemacht."

Sein Auftritt beim 2:1-Sieg von Real Madrid bedeutete für Cucurella eine sportliche Trendwende. Zuvor hatte der Spanier eine Durststrecke durchlaufen, in der er nicht an sein gewohntes Leistungsniveau anknüpfen konnte. Danach fand Cucurella wieder spürbar zu seiner Stabilität zurück.

Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
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Warum wird Marc Cucurella von deutschen Fans ausgepfiffen?

Trotzdem ordnet Cucurella die Rivalität mit Nationalmannschaftskollege Yamal nüchtern ein. "Ich werde sicherlich viele Spiele gegen ihn bestreiten, und er wird die Lorbeeren ernten", sagte er.

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Neben dem Clasico thematisierte der Spanier auch das anhaltend angespannte Verhältnis zu den deutschen Fußballfans. Während Cucurella in seiner Heimat große Beliebtheit genießt, schlägt ihm bei Vergleichen mit deutschen Mannschaften regelmäßig Ablehnung in Form von Pfiffen und Buhrufen entgegen. Die Ursache dafür liegt in der umstrittenen, ungeahndeten Handspielsituation während der Europameisterschaft 2024 beim Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien.

"Sie haben es an mir ausgelassen, und ich weiß, dass ich in Deutschland nicht spielen kann", sagte Cucurella nun dazu. Sich deshalb verändern werde er aber nicht: "Ich mag es, leise zu sein und meinen Job zu machen."

Geschrieben vonJochen Tittmar

Reporter SPOX und GOAL DE

📝 Mein beruflicher Werdegang:

Ich wusste sehr lange Zeit nicht, womit ich einmal mein Geld verdienen möchte - zahlreiche Berufe ausschließen konnte ich aber locker. Nach meinem Studium der französischen sowie englischen Literatur und Sprache an der Universität Konstanz hatte ich im Oktober 2007 das Glück, ein Praktikum in der Online-Redaktion des kicker in Nürnberg zu bekommen. Dort stand nach Tag eins fest: Sport-Redakteur soll's sein! Im Februar 2008 wechselte ich als erster Praktikant außerhalb der Gründungscrew zu SPOX nach München. Ein halbes Jahr später wurde ich fester freier Mitarbeiter, ab 2010 folgte (endlich) das Volontariat, 2012 dann die Festanstellung als Redakteur.

🎯 Meine Kerngebiete:

Berichterstattung über Borussia Dortmund

Interviews mit aktuellen und ehemaligen Fußball-Protagonisten

Artikel über aktuelle und ehemalige Fußball-Protagonisten oder -klubs

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Mein Vater war fußballbegeistert und tat das einzig Richtige: Er infizierte von Beginn an auch den Sohn damit. Da wir ein kicker-Abo besaßen, las ich von klein auf über die Bundesliga und den internationalen Fußball. Jahrelang verpasste ich kein Tor in der Sportschau, ab 1991 kamen auch erste Stadionbesuche dazu. Dass mich meine Eltern zum WM-Finale 1990 ins Bett schickten, ist heute noch hitziger Streitpunkt. Kurz darauf schloss ich mich dem großartigen SV Nufringen an und kickte als lauffauler (andere über Tittmar), technisch hoch begabter (Tittmar über Tittmar) Zehner mit der Nummer 6 selbst viele Jahre.

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente:

Ich leide unter chronischem Fernweh und kombiniere daher seit Jahren beide Leidenschaften: Reisen und dabei Fußball gucken. Ein neues Reiseziel gepaart mit einem unbekannten Stadion - das hat sich mit den Jahren fast schon zur Sucht ausgeweitet.

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