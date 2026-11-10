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Marc Cucurella erklärte gegenüber Cadena COPE, wie er Lamine Yamal vor dem Clasico bearbeitete.

Der Außenverteidiger konfrontierte den Teenager der Katalanen mit einer Kampfansage: "Ich habe ihm gesagt, dass er im ersten Clasico in der Startelf stehen wird, aber im zweiten auf der Bank sitzt, weil ich ihn fressen werde."

Die Einschüchterungsversuche verfehlten ihre Wirkung nicht. Über die gesamte Spielzeit hinweg neutralisierte der 28-Jährige die Offensivbemühungen des Ausnahmetalents auf seiner Abwehrseite weitgehend. Auf die Frage, wie der Austausch der beiden nach Spielende aussah, sagte Cucurella: "Nichts. Ich muss nichts sagen. Ich bin zufrieden. Wir haben gewonnen, und ich habe ein gutes Spiel gemacht."

Sein Auftritt beim 2:1-Sieg von Real Madrid bedeutete für Cucurella eine sportliche Trendwende. Zuvor hatte der Spanier eine Durststrecke durchlaufen, in der er nicht an sein gewohntes Leistungsniveau anknüpfen konnte. Danach fand Cucurella wieder spürbar zu seiner Stabilität zurück.

Getty Images

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Warum wird Marc Cucurella von deutschen Fans ausgepfiffen?

Trotzdem ordnet Cucurella die Rivalität mit Nationalmannschaftskollege Yamal nüchtern ein. "Ich werde sicherlich viele Spiele gegen ihn bestreiten, und er wird die Lorbeeren ernten", sagte er.

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Neben dem Clasico thematisierte der Spanier auch das anhaltend angespannte Verhältnis zu den deutschen Fußballfans. Während Cucurella in seiner Heimat große Beliebtheit genießt, schlägt ihm bei Vergleichen mit deutschen Mannschaften regelmäßig Ablehnung in Form von Pfiffen und Buhrufen entgegen. Die Ursache dafür liegt in der umstrittenen, ungeahndeten Handspielsituation während der Europameisterschaft 2024 beim Viertelfinale zwischen Deutschland und Spanien.

"Sie haben es an mir ausgelassen, und ich weiß, dass ich in Deutschland nicht spielen kann", sagte Cucurella nun dazu. Sich deshalb verändern werde er aber nicht: "Ich mag es, leise zu sein und meinen Job zu machen."