RB Leipzigs Maxime Esteve hat erzählt, warum ihn Trainer Vincent Kompany nach dessen Wechsel zum FC Bayern München einst anrief.

Im Interview mit Sport1 nahm der Innenverteidiger Stellung zu den Gerüchten, wonach ihn Kompany im Sommer 2024 zum deutschen Rekordmeister mitnehmen wollte und packte dahingehend eine interessante Anekdote aus. Zum damaligen Zeitpunkt hatte der Belgier Esteves Ex-Klub FC Burnley gerade den Rücken gekehrt, um überraschend in München zu unterschreiben.

"Das weiß ich tatsächlich nicht", sagte der 24-Jährige bezüglich der Gerüchte. "Aber ich habe eine spezielle Erinnerung an die Zeit und Kompanys Bayern-Gerüchte: Es gab zum Ende seiner Zeit in Burnley immer wieder Meldungen, dass er den Verein verlassen könnte. Nach unserem letzten Spiel gegen Nottingham, als wir abgestiegen sind, habe ich Vince gefragt, ob er trotz des Abstiegs bleibt, was er im ersten Moment mit einem 'Ja' beantwortet hat. Als dann im Sommer die Gespräche mit dem FC Bayern ernst wurden, hat er mich extra angerufen und darüber informiert."

Für Kompany sei es damals eine Frage des "Respekts" gewesen, betonte Esteve. "Weil wir das Gespräch nach Nottingham hatten. Das hätte er nicht tun müssen. Das zeigt aber umso mehr, was für einen Charakter er hat. Mein Respekt vor ihm ist riesengroß."

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Wie Vincent Kompany Trainer des FC Bayern wurde

Burnley war damals nach einem fulminanten Wiederaufstieg in die Premier League sang- und klanglos zurück in die Championship abgestiegen. Die Bayern suchten seinerzeit einen Nachfolger für Thomas Tuchel, dessen Abschied am Saisonende frühzeitig beschlossen wurde. Nach einem regelrechten Absagen-Hagel und einem vergeblichen Versuch, Tuchel zum Weitermachen zu überzeugen, fiel die Wahl letztlich auf Kompany. Allen voran Sportvorstand Max Eberl hatte sich damals für die Installation Kompanys eingesetzt.

Esteve folgte Kompany derweil vor wenigen Monaten in die Bundesliga. Nach einem erneuten Premier-League-Abstieg Burnleys wechselte er für kolportierte 25 Millionen Euro plus Boni zu Bayern-Konkurrent RB Leipzig. Auch im Sommer 2025 hatte es lose Gerüchte gegeben, wonach der Franzose im Visier der Bayern sei.

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Vincent Kompany bleibt Maxime Esteve positiv in Erinnerung

Kompanys Erfolg in München ist für Esteve indes keine Überraschung. "Schon in Burnley war mir schnell klar, dass er bei Bayern erfolgreich sein wird. Vielleicht hatte er damals bei uns in Burnley nicht auf jeder Position genau die Profile, um seine Spielidee in Perfektion umzusetzen, wie er es nun bei Bayern schafft. Dort funktioniert es aktuell wirklich gut", sagte er und ergänzte: "Hinzu kommt, dass er immer noch ein sehr junger Coach ist, der einen sehr modernen Spielstil pflegt. Ich bin überhaupt nicht überrascht, wie erfolgreich seine Zeit ist." Kompany gelinge es außerdem stets, "den richtigen Ton zu treffen", betonte Esteve: "Er hat eine sehr gute Verbindung zu den Spielern, aber gleichzeitig auch keine zu enge, sodass es zu Problemen kommen könnte. Er hat eine gute Balance gefunden."

Am Samstag kommt es zum Wiedersehen von Esteve und Kompany, wenn Leipzig in München gastiert. Nach dem 2:2 in Augsburg und dem 3:3 in der Champions League gegen den norwegischen Underdog Viking Stavanger sind die Bayern auf Wiedergutmachung aus. Der Rückstand auf die Tabellenspitze (SC Freiburg und BVB) betrug vor dem Spieltag zwei Punkte.

Die Sachsen warten hingegen noch auf die ersten Punkte auf fremdem Terrain. Alle neun Zähler sammelte RB vor heimischer Kulisse. Zuletzt feierte die Mannschaft von Trainer Martin Demichelis einen 6:0-Kantersieg gegen Eintracht Frankfurt und einen knappen Erfolg über die PSV Eindhoven in der Königsklasse (1:0).