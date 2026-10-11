Victor Boniface spielt seit seiner Rückkehr nahezu keine Rolle bei Bayer Leverkusen. Mit einer Aktion beim 4:3-Sieg gegen Mainz 05 hat sich der Stürmer nun noch mehr ins Aus geschossen.

Der Nigerianer war noch während des Spiels auf schnellstem Wege Richtung Kabine abgehauen, nachdem Trainer Carles Martinez sein Wechselkontingent in der 84. Minute aufgebraucht hatte. Boniface dürfte vor allem sauer aufgestoßen ein, dass der Bayer-Coach für Stoßstürmer Patrick Schick den offensiven Mittelfeldspieler Jonas Hofmann auf den Platz schickte.

Dabei hatte sich Boniface berechtigte Hoffnungen auf seinen zweiten Kurzeinsatz in dieser Saison gemacht. Der 25-Jährige, nominell Stürmer Nummer drei in Leverkusens interner Hackordnung, war in Christian Kofanes Abwesenheit schließlich die einzige nominelle Stürmer-Option auf der Bank. Schicks erster Vertreter hatte sich in der Länderspielpause bei Kameruns Nationalmannschaft einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen, der eine wochenlange Zwangspause erfordert.

Der nächste Tiefschlag für Boniface, der in der laufenden Spielzeit nur am 1. Spieltag bei der 2:3-Pleite gegen die SV Elversberg Minuten - und zwar fünf an der Zahl - gesehen und dabei sogar ein Tor vorbereitet hatte. Zum patzigen Abgang erklärte Ex-Kapitän Robert Andrich kurz angebunden, aber zugleich vielsagend nach dem Spiel: "Dazu sage ich gar nichts. Das ist nicht meine Baustelle, um ehrlich zu sein."

Auch Martinez reagierte auf den Affront gegen den Teamgeist. "Ich habe das während des Spiels nicht bemerkt. Ich weiß davon nichts. Wenn es so war, werden wir mit ihm sprechen", sagte er und ergänzte: "Ich kann verstehen, dass jeder Spieler der Mannschaft helfen möchte. Gleichzeitig gehören solche Entscheidungen zum Fußball. In diesem Moment habe ich mich für diese Einwechslungen entschieden." Simon Rolfes war indes darum bemüht, die Sache klein zu halten. "Ich weiß nicht, ob er vielleicht zur Toilette musste", erklärte er augenzwinkernd. Dennoch stellte der Geschäftsführer Sport klar: "Vielleicht ist er heute etwas zu früh in die Kabine gegangen. Beim nächsten Mal passiert das nicht."

Warum die Bremen-Leihe von Victor Boniface ein Reinfall war

Mit seiner Frust-Aktion dürfte sich Boniface noch weiter als ohnehin schon aus der Verlosung um Einsatzminuten befördert haben. Dabei hatte sich der Torgarant der Double-Saison nach großem Verletzungspech und einem verlorenen Jahr bei Leihverein SV Werder Bremen inklusive fragwürdigen Fitnesszustands eindrucksvoll zurückgekämpft, was auch Rolfes nochmal positiv hervorrief.

"Grundsätzlich bin ich mit Bonis Entwicklung sehr zufrieden. In den vergangenen Monaten ist er von Woche zu Woche fitter geworden. Natürlich hat er noch Luft nach oben, und jeder Spieler möchte gern spielen. Er verhält sich aber insgesamt völlig korrekt und ist ein guter Bestandteil der Mannschaft und des Trainings", sagte er und betonte, dass die Tür auch noch nicht gänzlich geschlossen sei: "Es gibt auch andere Dinge, die die Jungs manchmal machen und die nicht immer ideal sind. Wir wollen Spieler, die Emotionen haben. Man muss immer schauen, dass es in den Kontext der Mannschaft passt. Ich bin ein Freund davon, erst einmal mit den Jungs zu sprechen und ihnen zu sagen: Das war vielleicht nicht die cleverste Entscheidung. Dann ist es auch gut."

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Darum wurde Victor Boniface nicht für die Europa League nominiert

Boniface darf sich insofern Hoffnung auf Spielzeit in der Bundesliga in den kommenden Wochen machen, weil Schick wohl auch in der Europa League keine größeren Verschnaufpausen erwarten werden. Für den Wettbewerb wurde Boniface nämlich gar nicht erst registriert, womit er am Donnerstag gegen Lech Posen nicht im Kader steht wird. Eine Maßnahme, die auch darin begründet ist, da der bullige Stürmer im Spätsommer noch als potenzieller Verkaufskandidat galt und das Transferfenster in Saudi-Arabien noch geöffnet war.

Die Wüsten-Klubs hatten in der Vergangenheit dem Vernehmen nach mehrfach Interesse an einer Verpflichtung von Boniface gezeigt. Im Januar 2025 war ein Wechsel zu Cristiano Ronaldos Verein Al-Nassr auf der Zielgeraden geplatzt. Als Ablösesumme waren damals 70 Millionen Euro im Gespräch.



