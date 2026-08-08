Dem Wechselwunsch von Noah Atubolu steht beim SC Freiburg wohl nichts mehr im Weg. Nach Angaben des kicker liegen dem Torhüter Offerten von Olympique Marseille, der SSC Neapel und vom AFC Bournemouth vor. Um dem Schlussmann den Absprung zu erleichtern und eine Reservistenrolle auf der Tribüne zu vermeiden, zeigt sich der Bundesligist beim verhandelten Ablösepaket demnach kompromissbereit. Statt der ursprünglich kolportierten 20 Millionen Euro fordert der Klub nun 15 Millionen Euro für das Eigengewächs.

Ebenso schlägt der Keeper selbst wohl auch leisere Töne an: Hatte Atubolu vor einigen Monaten noch klar eine Tendenz in Richtung Premier League erkennen lassen, fasst er nach einer gewissen Ernüchterung im Poker nun auch ein Engagement in der italienischen Serie A ins Auge. Laut Bild und Gazzetta dello Sportreiste sein Management unter der Woche bereits zu Verhandlungen nach Neapel.

Bei der SSC Neapel winkt Atubolu ebenso wie bei Olympique Marseille eine Rolle als Nummer eins. Die Situation bei den Süditalienern erscheint jedoch komplex, da die Azzurri erst kürzlich Vanja Milinkovic-Savic fest verpflichtet haben.

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Wohin wechselt Freiburgs Noah Atubolu?

Der 29-Jährige spielte dort im vergangenen Jahr auf Leihbasis vom FC Turin, wofür bereits eine Gebühr von 15 Millionen Euro fällig war, ehe nun eine Kaufpflicht in Höhe von sechs Millionen Euro griff.

Ebenfalls Interesse aus Italien wird Juventus Turin nachgesagt. Bei den Bianconeri müsste sich der gebürtige Freiburger einem Konkurrenzkampf mit Michele Di Gregorio stellen. Beim Premier-League-Klub AFC Bournemouth, der von Marco Rose trainiert wird, würde ihn ein Duell um den Platz zwischen den Pfosten mit dem Vorjahres-Stammkeeper Djordje Petrovic erwarten.

Dass der bisherige Stammkeeper den Sport-Club ein Jahr vor seinem Vertragsende verlassen möchte, steht bereits länger fest. Die Freiburger haben mit dem 22-jährigen Mio Backhaus einen designierten Nachfolger verpflichtet.