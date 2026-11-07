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Wehen Wiesbaden vs. TSV Havelse: Anstoßzeit

In der 3. Liga empfängt Wehen Wiesbaden den TSV Havelse. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte – die Ausgangslage könnte dabei kaum unterschiedlicher sein.

Wehen Wiesbaden befindet sich in starker Form. Unter Trainer Jochen Seitz hat der Klub zuletzt vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, darunter ein beeindruckendes 7:1 gegen Sonnenhof Großaspach und ein 3:0 gegen Alemannia Aachen. Wiesbaden reist mit breiter Brust in dieses Spiel.

Zuletzt setzte sich Wehen Wiesbaden mit 4:1 gegen SC Verl durch und unterstrich damit die Treffsicherheit der Offensive. Die Mannschaft präsentiert sich als eine der formstärksten Teams der Liga.

TSV Havelse kämpft auf der anderen Seite gegen den Abstieg. Trainer Samir Ferchichi konnte zuletzt zwar ein 3:2 gegen Saarbrücken feiern, doch die Bilanz aus fünf Spielen – ein Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage – zeigt, wie fragil die Verfassung des Aufsteigers ist. In der Tabelle steht Havelse auf Platz 20.

Die Defensive der Gäste hat in dieser Saison wiederholt Schwächen gezeigt. Gegen Jahn Regensburg kassierte Havelse ein 0:5 – ein Ergebnis, das die Verletzlichkeit der Hintermannschaft offenbart.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei Wehen Wiesbaden und TSV Havelse los?

Wehen Wiesbaden kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 4:1-Auswärtssieg gegen SC Verl, davor gab es ein 7:1 gegen Sonnenhof Großaspach. Einziger Punktverlust in diesem Zeitraum war ein 0:0 gegen Jahn Regensburg. Insgesamt traf Wiesbaden in diesen fünf Spielen 17 Mal und ließ nur drei Gegentore zu – eine bemerkenswert stabile Bilanz.

TSV Havelse weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage auf. Zuletzt gewann die Mannschaft 3:2 gegen Saarbrücken, davor gab es ein 1:1 gegen Meppen und ein 2:2 gegen die Würzburger Kickers. Die deutliche 0:5-Niederlage gegen Jahn Regensburg bleibt der tiefste Punkt dieser Periode. Havelse erzielte in fünf Spielen acht Tore und kassierte neun.

Wehen Wiesbaden vs. TSV Havelse: Aufstellungen

Wehen Wiesbaden vs. TSV Havelse: Form

Wehen Wiesbaden vs. TSV Havelse: Bilanz direkte Duelle

Wehen Wiesbaden vs. TSV Havelse: Die Tabellen