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Deutschland 3 Liga
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Wehen Wiesbaden vs. TSV Havelse heute live sehen: Wer zeigt / überträgt das Spiel im TV und Livestream?

Wehen Wiesbaden - TSV Havelse
Wehen Wiesbaden
TSV Havelse
Deutschland 3 Liga

In der Deutschland 3 Liga spielt Wehen Wiesbaden gegen TSV Havelse. Doch wer zeigt bzw. überträgt die Partie heute live im TV und Livestream?

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Wehen Wiesbaden vs. TSV Havelse: Anstoßzeit

crest
Deutschland 3 Liga - Spielwoche 13

In der 3. Liga empfängt Wehen Wiesbaden den TSV Havelse. Für beide Mannschaften geht es um wichtige Punkte – die Ausgangslage könnte dabei kaum unterschiedlicher sein.

Wehen Wiesbaden befindet sich in starker Form. Unter Trainer Jochen Seitz hat der Klub zuletzt vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, darunter ein beeindruckendes 7:1 gegen Sonnenhof Großaspach und ein 3:0 gegen Alemannia Aachen. Wiesbaden reist mit breiter Brust in dieses Spiel.

Zuletzt setzte sich Wehen Wiesbaden mit 4:1 gegen SC Verl durch und unterstrich damit die Treffsicherheit der Offensive. Die Mannschaft präsentiert sich als eine der formstärksten Teams der Liga.

TSV Havelse kämpft auf der anderen Seite gegen den Abstieg. Trainer Samir Ferchichi konnte zuletzt zwar ein 3:2 gegen Saarbrücken feiern, doch die Bilanz aus fünf Spielen – ein Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage – zeigt, wie fragil die Verfassung des Aufsteigers ist. In der Tabelle steht Havelse auf Platz 20.

Die Defensive der Gäste hat in dieser Saison wiederholt Schwächen gezeigt. Gegen Jahn Regensburg kassierte Havelse ein 0:5 – ein Ergebnis, das die Verletzlichkeit der Hintermannschaft offenbart.

Wer das Spiel live verfolgen möchte, findet nachfolgend alle Informationen zur Übertragung.

Themen der Woche: Was war bei Wehen Wiesbaden und TSV Havelse los?

Wehen Wiesbaden kommt mit vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 4:1-Auswärtssieg gegen SC Verl, davor gab es ein 7:1 gegen Sonnenhof Großaspach. Einziger Punktverlust in diesem Zeitraum war ein 0:0 gegen Jahn Regensburg. Insgesamt traf Wiesbaden in diesen fünf Spielen 17 Mal und ließ nur drei Gegentore zu – eine bemerkenswert stabile Bilanz.

TSV Havelse weist aus den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage auf. Zuletzt gewann die Mannschaft 3:2 gegen Saarbrücken, davor gab es ein 1:1 gegen Meppen und ein 2:2 gegen die Würzburger Kickers. Die deutliche 0:5-Niederlage gegen Jahn Regensburg bleibt der tiefste Punkt dieser Periode. Havelse erzielte in fünf Spielen acht Tore und kassierte neun.

SVW

SVW - Form

FCI
S2-4
ALA
S3-0
SSV
U0-0
SHG
S7-1
VEL
S1-4
Tor erzielt (kassiert)
18/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
HAV

HAV - Form

SSV
N5-0
WUK
U2-2
SVM
U1-1
SAB
S3-2
FCI
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
7/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Wehen Wiesbaden vs. TSV Havelse: Aufstellungen

Wehen Wiesbaden vs TSV Havelse Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • J. Seitz

Wehen Wiesbaden vs. TSV Havelse: Form

SVW

SVW - Form

FCI
S2-4
ALA
S3-0
SSV
U0-0
SHG
S7-1
VEL
S1-4
Tor erzielt (kassiert)
18/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
HAV

HAV - Form

SSV
N5-0
WUK
U2-2
SVM
U1-1
SAB
S3-2
FCI
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
7/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Wehen Wiesbaden vs. TSV Havelse: Bilanz direkte Duelle

Head to Head

Wehen WiesbadenUnentschiedenTSV Havelse
3
0
1
Deutschland 3 Liga
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
1
TSV Havelse badge
TSV Havelse
HAV
4
END
Deutschland 3 Liga
TSV Havelse badge
TSV Havelse
HAV
0
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
2
END
Deutschland 3 Liga
TSV Havelse badge
TSV Havelse
HAV
0
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
1
END
Deutschland 3 Liga
Wehen Wiesbaden badge
Wehen Wiesbaden
SVW
2
TSV Havelse badge
TSV Havelse
HAV
1
END
6Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/4

Wehen Wiesbaden vs. TSV Havelse: Die Tabellen

#PSUNTG+/-PktForm
1
Viktoria KölnViktoria KölnFCK
139223618+1829
S
S
S
U
U
2
MSV DuisburgMSV DuisburgDUI
128223117+1426
U
N
U
S
S
3
RW EssenRW EssenESN
127322013+724
S
S
N
S
U
4
SaarbrückenSaarbrückenSAB
136253126+520
N
S
N
S
N
5
Alemannia AachenAlemannia AachenALA
126241918+120
S
S
S
N
N
6
Wehen WiesbadenWehen WiesbadenSVW
125342317+618
S
S
U
S
S
7
IngolstadtIngolstadtFCI
125341617-118
U
S
S
S
N
8
Waldhof MannheimWaldhof MannheimWMA
125162119+216
N
S
N
N
S
9
Hoffenheim IIHoffenheim IITSG
125162120+116
N
N
S
N
N
10
Fortuna DüsseldorfFortuna DüsseldorfF95
124441214-216
U
U
N
S
U
11
Hansa RostockHansa RostockHRO
124441922-316
N
U
N
N
S
12
MeppenMeppenSVM
124351617-115
U
S
U
S
U
13
VfB Stuttgart IIVfB Stuttgart IIVFB
124352123-215
U
N
S
S
U
14
Preußen MünsterPreußen MünsterPRM
124352023-315
N
S
N
N
U
15
Würzburger KickersWürzburger KickersWUK
124261724-714
S
N
S
U
N
16
Jahn RegensburgJahn RegensburgSSV
123452221+113
S
N
U
U
S
17
SC VerlSC VerlVEL
123361726-912
N
N
N
U
U
18
Sonnenhof GroßaspachSonnenhof GroßaspachSHG
123361326-1312
N
N
S
U
N
19
Fortuna KölnFortuna KölnFOK
12246914-510
N
N
N
N
U
20
TSV HavelseTSV HavelseHAV
122461726-910
U
S
U
U
N
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Abstieg

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