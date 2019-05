Wehen Wiesbaden vs. FC Ingolstadt: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, Highlights, LIVE-TICKER - die Übertragung der Relegation

Wehen Wiesbaden erwartet Ingolstadt zum Hinspiel der Relegation um den letzten Platz in der 2. Liga. Alles zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM.

Mit einer beeindruckenden Aufholjagd hat sich der noch den Relegationsplatz in der 2. gesichert und kann nun in zwei Spielen gegen Wehen Wiesbaden den Klassenerhalt klar machen. Das Hinspiel findet am Freitag, den 24.5.2019, um 18.15 Uhr in der Brita-Arena in Wiesbaden statt.

16 von 21 möglichen Punkten lautet die beeindruckende Bilanz der Schanzer aus den letzten sieben Ligaspielen, der Trainerwechsel auf Tomas Oral hat sich letztlich ausgezahlt aus Sicht der Bayern. Doch auch wenn man mit Selbstvertrauen in die Relegation gehen dürfte, ist noch nichts erreicht.

Wehen Wiesbaden hingegen hat den direkten Aufstieg in der Endabrechnung nur um einen Punkt verpasst, die vier Siege zum Ende der Drittligasaison waren nicht genug, um den noch abzufangen. Dennoch dürfte auch die Truppe von Rüdiger Rehm beflügelt in das erste von zwei Endspielen gehen. Fußballfans dürfen sich auf eine spannende Relegation freuen.

Wehen Wiesbaden vs. FC Ingolstadt in der Relegation zur 2.Bundesliga: Goal verrät, wo das Hinspiel live in TV und LIVE-STREAM läuft. Außerdem: Wir sagen Euch, wo Ihr die Highlights sehen könnt. bzw. wo Ihr einen LIVE-STREAM findet.

Wehen Wiesbaden vs. FC Ingolstadt: Alle Infos zur Relegation der

Duell Wehen Wiesbaden - FC Ingolstadt 04 Datum Freitag, 24. Mai 2019 || 18.15 Uhr Ort Brita-Arena, Wiesbaden Zuschauer 12.566 Zuschauer

Wehen Wiesbaden vs. FC Ingolstadt: Die Relegation heute live im TV sehen

Die Relegation zur 2. Bundesliga zwischen Wehen Wiesbaden und dem FC Ingolstadt 04 wird am Freitagabend live im TV übertragen.

Wehen Wiesbaden vs. FC Ingolstadt 04 live im Free-TV?

Das ZDF ist am Freitag Euer Ansprechpartner, wenn Ihr das Spiel zwischen Wehen Wiesbaden und Ingolstadt kostenlos sehen wollt.

Das Zweite Deutsche Fernsehen überträgt die Relegation ab 18 Uhr aus der BRITA-Arena in Wiesbaden. Dabei bietet der Sender Claudia Neumann als Reporterin auf. Moderiert wird von Katrin Müller-Hohenstein, als Experte fungiert Hanno Balitsch.

Wehen Wiesbaden vs. FC Ingolstadt 04 live im TV bei Sky?

Die reguläre Saison der 2. Bundesliga ist bei Sky zuhause, die jedoch nicht, weshalb man Wehen gegen Ingolstadt nicht beim Pay-TV-Sender sehen kann. Einzige Möglichkeit, die Relegation abseits des ZDF im TV schauen zu können, ist der Bezahlsender Eurosport 2 HD xtra.

Alternativ könnt Ihr die Begegnung auch via LIVE-STREAM verfolgen. Was dafür benötigt wird, erfahrt Ihr im kommenden Abschnitt.

Wehen Wiesbaden vs. FC Ingolstadt heute im LIVE-STREAM schauen - wie geht's?

Gute Nachrichten für alle Fans, die kein TV-Gerät besitzen: Das Hinspiel zwischen Wehen Wiesbaden und dem FC Ingolstadt in der Relegation zur 2. Bundesliga wird auch im LIVE-STREAM gezeigt.

Wehen Wiesbaden vs. FC Ingolstadt 04 im LIVE-STREAM beim Eurosport Player

Eine Möglichkeit, Wehen vs. Ingolstadt heute live im Stream anschauen zu können, ist die Übertragung beim Eurosport Player. Dafür braucht man aber ein Abonnement, um den Stream von Wehen gegen Ingolstadt auch abrufen zu können. Hier geht's direkt zum LIVE-STREAM beim Eurosport Player.

Neben dem Browser bieten Euch der Google-Play- oder der App-Store die Option, die entsprechende App downzuloaden und dort dann auf einem mobilen Endgerät (Tablet oder Smartphone) die Relegation live zu sehen. Auch für Konsolen steht eine App zum Download bereit.

Für ein Abo fordert Eurosport eine Gebühr von monatlich 4,99 Euro. Wenn man sich gleich für ein ganzes Jahr einen Zugang zum Player sichert, muss man einmalig 49,99 Euro bezahlen. Will man Monat für Monat schauen, liegt der Preis bei 6,99 Euro.

Wehen Wiesbaden vs. FC Ingolstadt 04 live im ZDF-STREAM

Das ZDF strahlt das Relegations-Duell am Freitagabend in voller Länge aus und bietet auch einen LIVE-STREAM in seiner ZDF-Mediathek an. Die Übertragung dort ist identisch mit dem regulären TV-Programm und für alle Fans kostenlos.

DAZN zeigt die Partie Wehen Wiesbaden vs. FC Ingolstadt 04 nicht im LIVE-STREAM. Dem Ismaninger Streamingdienst fehlen die Rechte an der Übertragung live im Stream. Stattdessen zeigt man aber die Highlights der Relegationsspiele auf seiner Plattform.

Die besten Szenen von Wehen vs. FCI sind ab ca. 20.45 Uhr auf DAZN zu sehen.

Die Mannschaftsaufstellungen von Wehen und Ingolstadt gibt es ab 17.15 Uhr hier.

Wehen Wiesbaden vs. FC Ingolstadt: Die Highlights bei DAZN sehen

Wer das Spiel zwischen Wehen und Ingolstadt am Freitag nicht live sehen kann, dem bietet DAZN die Chance, die Highlights der Begegnung anzuschauen. Das ist rund 40 Minuten nach Abpfiff möglich.

Wie schon während der Saison hat DAZN auch die Highlights der Relegationsspiele der beiden höchsten deutschen Spielklassen für Euch parat. Wenn Ihr jetzt einen Gratismonat abschließt, könnt Ihr außerdem auch das Champions-League-Finale komplett kostenlos sehen. Danach kann entschieden werden, ob man den Service für 9,99 Euro im Monat weiter nutzen will oder eben gekündigt werden soll.

Wehen Wiesbaden vs. FC Ingolstadt: Relegation heute im LIVE-TICKER verfolgen

Keine Chance auf Wehen Wiesbaden vs. FC Ingolstadt im TV oder LIVE-STREAM? Dann ist der LIVE-TICKER von Goal zur Partie zu empfehlen.

Mit dem LIVE-TICKER verpasst Ihr keine wichtige Szene des Duells aus Wiesbaden.