Wehen Wiesbaden gegen den 1. FC Kaiserslautern (FCK) im TV und LIVE-STREAM sehen: Alles zur Übertragung der 3. Liga

Wehen Wiesbaden empfängt den 1. FC Kaiserslautern: Goal erklärt, wie Ihr das Duell in der 3. Liga heute im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Zum Abschluss des dritten Spieltages treffen in der am Montag Wehen Wiesbaden und der aufeinander. Anstoß ist um 19 Uhr in der Brita-Arena in Wiesbaden - und Ihr habt die Möglichkeit, die Begegnung heute live im TV und im LIVE-STREAM zu verfolgen.

Die Gäste stehen nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Spielen auf dem letzten Tabellenplatz und sind dringend auf Punkte angewiesen, um nicht schon am Saisonbeginn den Abstiegskampf einzuläuten. Gegen unterlag man zum Auftakt mit 0:1, gegen Aufsteiger Türkgücü München setzte es ein 0:3.

Die Hausherren sind deutlich besser in die Saison gestartet. Nach einem 0:0 gegen den SC Verl am ersten Spieltag feierte Wiesbaden zuletzt einen 2:0-Erfolg gegen Viktoria Köln. Setzt es nun ausgerechnet gegen den strauchelnden FCK die erste Saisonniederlage?

Wehen Wiesbaden gegen den 1. FC Kaiserslautern (FCK) wird heute live im TV und im LIVE-STREAM übertragen: Goal liefert Euch in diesem Artikel alle Informationen zur Übertragung der 3. Liga.

Wehen Wiesbaden gegen den 1. FC Kaiserslautern (FCK): Die 3. Liga in der Übersicht

Duell Wehen Wiesbaden - 1. FC Kaiserslautern Datum Montag, 5. Oktober 2020 | 19 Uhr Stadion Brita-Arena, Wiesbaden

Wehen Wiesbaden gegen den 1. FC Kaiserslautern (FCK): Die 3. Liga heute live im TV sehen

Der Pay-TV-Anbieter MagentaSport hat sich die Übertragungsrechte an allen Spielen der 3. Liga gesichert und wird auch das Aufeinandertreffen zwischen Wehen Wiesbaden und dem 1. FC Kaiserslautern live übertragen. Schon um 18.45 Uhr begrüßt Euch Moderator Cedric Pick zu den Vorberichten, ehe Kommentator Markus Höhner am Mikrofon übernehmen wird.

Um auf die Übertragung zugreifen zu können, müsst Ihr jedoch ein Abonnement abschließen: Kunden der Telekom können das Angebot zunächst für ein Jahr kostenlos nutzen und zahlen anschließend knapp fünf Euro monatlich. Wer bislang keinen Vertrag bei der Telekom besitzt, zahlt bei Abschluss eines Jahresabos 9,70 Euro monatlich.

Auf der offiziellen Webseite des Pay-TV-Senders findet Ihr eine Übersicht über die verschiedenen Angebote.

Wiesbaden gegen Kaiserslautern: Alle Infos zur Übertragung

Beginn der Übertragung: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Anstoß: 19 Uhr

19 Uhr Moderator: Cedric Pick

Cedric Pick Kommentator: Markus Höhner

Wehen Wiesbaden gegen den 1. FC Kaiserslautern (FCK): Die 3. Liga im LIVE-STREAM verfolgen

Das Aufeinandertreffen zwischen Wehen Wiesbaden und dem 1. FC Kaiserslautern könnt Ihr aber nicht nur im Fernsehen, sondern auch im LIVE-STREAM verfolgen. Dafür müsst Ihr Euch zunächst auf der Homepage von MagentaSport einloggen und könnt anschließend alle Spiele der 3. Liga live schauen.

Im LIVE-STREAM geht der Haussender der Telekom ebenfalls um 18.45 Uhr auf Sendung. Die gelieferten Bilder und der Ton sind dabei identisch mit der TV-Übertragung. Auch die Konditionen sind im Internet die gleichen wie beim TV-Abo. Alle Details zur Anmeldung findet Ihr unter diesem Link.

Wehen Wiesbaden gegen den 1. FC Kaiserslautern (FCK): Die 3. Liga im LIVE-TICKER erleben

Leider wird die Begegnung zwischen Wehen Wiesbaden und dem 1. FC Kaiserslautern am Montag nicht im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Wer MagentaSport nicht abonnieren möchte, bleibt mit dem kostenlosen LIVE-TICKER von Goal aber trotzdem auf dem Laufenden.

Bereits ab einer halben Stunde vor dem Anstoß versorgen wir Euch mit allen wichtigen Informationen zum Duell. Sobald der Ball in Wiesbaden rollt, halten wir Euch mit schnellen Aktualisierungen und detaillierten Beschreibungen immer auf dem neuesten Stand.

Über diesen Link gelangt Ihr direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER auf der Goal-Webseite.

Wehen Wiesbaden gegen den 1. FC Kaiserslautern (FCK): Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen beider Mannschaften bekanntgegeben werden, findet Ihr sie an dieser Stelle. Klickt Euch deshalb eine Stunde vor Anstoß nochmals rein!

Wehen Wiesbaden gegen den 1. FC Kaiserslautern (FCK): Die Übertragung im Überblick