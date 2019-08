Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Köln: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, LIVE-TICKER und Co. - alles zur Übertragung des DFB-Pokals

Der 1. FC Köln gastiert in der ersten DFB-Pokalrunde bei Wehen Wiesbaden. Goal verrät, wie Ihr das Duell live im TV und LIVE-STREAM verfolgen könnt.

Die ersten Runde des DFB-Pokals steht an. Der SV Wehen Wiesbaden empfängt den 1. FC Köln. Die Partie wird in der Brita-Arena ausgetragen. Der Anstoß erfolgt am Sonntagabend um 18.30 Uhr.

Der hat eine große Pokalhistorie und konnte die goldene Trophäe bereits viermal gewinnen. Doch der letzte Pokaltriumph der Kölner liegt schon eine Weile zurück: In der Saison 1982/83 triumphierte der Bundesliga-Aufsteiger letztmals im .

Wehen Wiesbaden konnte den Pokal dagegen noch nie gewinnen. Für das Duell am Sonntagabend sind die Hessen allerdings gerüstet. Schließlich hat Wehen Wiesbaden, anders als der 1. FC Köln, in dieser Saison schon zwei Pflichtspiele in der 2. Bundesliga hinter sich und ist bereits im Wettkampfmodus, auch wenn die ersten beiden Partien verloren gingen.

Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Köln - wer zieht in die nächste Runde ein? Goal verrät Euch in diesem Artikel, wie Ihr das Duell im DFB-Pokal heute live im TV und im LIVE-STREAM verfolgen könnt. Außerdem informieren wir Euch über die Aufstellungen und unseren LIVE-TICKER.

Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Köln: Das Duell im DFB-Pokal in der Übersicht

DFB-Pokal: Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Köln heute live im TV verfolgen - so geht's!

Fans des 1. FC Köln und vom SV Wehen Wiesbaden aufgepasst: Es gibt heute Abend nur eine Möglichkeit, wie Ihr das DFB-Pokalduell Eurer beiden Mannschaften live im TV verfolgen könnt. Doch bevor wir Euch diese eine Möglichkeit vorstellen, erklären wir Euch, wer den DFB-Pokal überhaupt überträgt:

In dieser Saison haben sich drei Sender die Rechte an den Übertragungen des DFB-Pokals gesichert. Das sind Sky, die ARD und Sport 1. Bezahlsender Sky zeigt alle 63 Spiele live im Einzelspiel und in der Konferenz im Pay-TV. Die ARD und Sport 1 übertragen dagegen ausgewählte Partien live im Free-TV. Während Das Erste insgesamt neun Duelle über die Saison verteilt im Live-Programm hat, zeigt Sport 1 insgesamt vier Spiele live im Free-TV.

Leider haben sich sowohl die ARD als auch Sport 1 für andere Spiele in der ersten DFB-Pokalrunde entschieden. Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Köln wird daher nicht live im Free-TV übertragen.

Sky zeigt / überträgt Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Köln heute live im TV

Sky ist an diesem Sonntagabend Eure einzige Möglichkeit, den DFB-Pokal live und in voller Länge zu erleben. Schließlich zeigt der Bezahlsender alle Spiele des Wettbewerbs live - so auch Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Köln. Das Duell der beiden Teams wird heute live im TV bei Sky übertragen. Ihr benötigt allerdings ein Sky-Abonnement, um die Begegnung sehen zu können. Dieses müsst Ihr im Vorfeld abgeschlossen haben.

Habt Ihr ein Sky-Abo, dann seid Ihr bei Sky Sport 4 und Sky Sport 4 HD genau an der richtigen Adresse. Auf beiden Kanälen wird Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Köln live als Einzelspiel übertragen. Die Vorberichte beginnen wenige Minuten vor dem Anpfiff um 18.25 Uhr. Kommentiert wird das Aufeinandertreffen von Martin Groß.

Reicht Euch ein Spiel am Sonntagabend nicht aus? Dann hat Sky sicherlich das richtige Angebot vor Euch: Der Pay-TV-Sender überträgt sowohl Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Köln als auch die beiden anderen Spiele Chemnitzer FC vs. und vs. ab 18.30 Uhr in der Konferenz auf Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD. Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Köln wird in der Konferenzschaltung von Kommentator Holger Pfandt begleitet.

Mehr Informationen zu Sky, den verschiedenen Angeboten und Preise sowie den Laufzeiten erfahrt Ihr auf der Sky-Website.

DFB-Pokal: Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Köln heute im LIVE-STREAM verfolgen - geht das?

Neben dem TV-Programm bei Sky gibt es heute Abend noch zwei weitere Optionen, das Duell zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und dem 1. FC Köln live zu verfolgen. Das Aufeinandertreffen läuft zusätzlich in zwei LIVE-STREAMS im Internet. Beide Alternativen stellen wir Euch in diesem Abschnitt vor.

Sky Go zeigt / überträgt Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Köln heute im LIVE-STREAM

Auch in puncto LIVE-STREAM ist Sky im DFB-Pokal Eure erste Anlaufstelle. Nur der Bezahlsender überträgt Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Köln heute in voller Länge im LIVE-STREAM bei Sky Go. Sky Go ist der Online-Dienst des Pay-TV-Senders. Auch diese Nutzung ist nicht kostenlos und setzt ein Sky-Abonnement voraus.

Habt Ihr ein solches abgeschlossen, erhaltet Ihr einen Log-In, mit welchem Ihr Euch beim Online-Dienst anmelden und im Anschluss zahlreiche LIVE-STREAMS verfolgen könnt. Alle Vorteile, die Euch Sky am DFB-Pokalsonntag bietet, bleiben bei Sky Go bestehen. Ihr könnt Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Köln sowohl im Einzelspiel als auch in der Konferenz genießen. Für beide Optionen steht Euch bei Sky Go jeweils ein LIVE-STREAM bereit.

Sky Go ist als App auf Eurem Laptop / Computer verfügbar. Auch auf Eurem Handy oder Tablet könnt Ihr den Online-Dienst nutzen. Ladet Euch dafür einfach die kostenlose Sky-Go-App aus den gängigen Downloadportalen herunter:

Sky Ticket zeigt / überträgt Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Köln heute im LIVE-STREAM

Sky hat noch eine weitere Möglichkeit für Euch parat: Auch Sky Ticket zeigt Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Köln in voller Länge im LIVE-STREAM. Sky Ticket ist ein zusätzliches Angebot des Bezahlsenders, mit welchem Ihr Euch ein langfristiges Abos erspart und Sky über einen kürzeren Zeitraum nutzen könnt.

Das Sportpaket, mit welchem Ihr sowohl den DFB-Pokal sowie die 1. und 2. Bundesliga als auch die Premier League, Champions League und andere Sportevents wie die Formel 1 erleben könnt, gibt es im Monats- oder Tagesabo.

Das Monatsticket kostet in den ersten vier Wochen 9,99 Euro. Anschließend zahlt Ihr 29,99 Euro monatlich und könnt das Abo jederzeit monatlich kündigen. Das Tagesticket gibt es für 9,99 Euro.

Mehr Informationen zu Sky Ticket erhaltet Ihr auf der Website des Unternehmens.

DFB-Pokal: Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Köln heute im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt heute Abend nicht die Möglichkeit, den DFB-Pokal live im TV oder im LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem. Dann haben wir die perfekte Alternative für Euch: Schaut einfach mal im LIVE-TICKER von Goal zu Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Köln vorbei und bleibt über 90 oder mögliche 120 Minuten plus Elfmeterschießen stets bestens informiert.

Gewohnt detailliert versorgen wir Euch während der gesamten Partie mit allen wichtigen Fakten und Informationen zum Spielgeschehen. Mit dem LIVE-TICKER von Goal verpasst Ihr keinen Treffer und keine Entscheidung.

Und das Beste daran: Der LIVE-TICKER von Goal ist selbstverständlich kostenlos. Ihr findet unseren LIVE-TICKER unter www.goal.com oder in der kostenlosen Goal-App. Diese steht für Euch in den folgenden Portalen zum Download bereit:

DFB-Pokal - Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Köln: Die Aufstellungen

Das Geheimnis der beiden Aufstellungen wird an dieser Stelle rund eine Stunde vor dem Anpfiff gelüftet. Wer steht für Wehen Wiesbaden von Beginn an auf dem Feld? Mit welcher Anfangself versucht der 1. FC Köln, in die nächste DFB-Pokalrunde einzuziehen?

Wer zeigt / überträgt Wehen Wiesbaden vs. 1. FC Köln? Die Übertragung des DFB-Pokals im Überblick