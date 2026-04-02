Der Portugiese Cristiano Ronaldo, Kapitän von Al-Nassr, geriet in seine erste Krise mit dem Verein Almería, nachdem er in der vergangenen Zeit einen Anteil an diesem erworben hatte.

Die Liga de Roshen bringt Ronaldo bei Almeria in seine erste große Krise, was die Dynamik der kommenden Spiele beeinflussen könnte. Solche Entwicklungen, die auch das Wettverhalten und die Quoten beeinflussen, bieten Fans die Chance, ihren Instinkten und Wissen durch Wetten zu folgen. Eine Merkur Bets anmeldung ermöglicht es, auf attraktive Wettmärkte zuzugreifen und von großzügigen Boni zu profitieren, die die Reaktion auf solche sportliche Herausforderungen unterstützen.

Ronaldo gab am 26. Februar bekannt, dass er einen Anteil von 25 % am Verein Almería erworben habe, wobei diese Investition in die CR7 Sports Investments integriert wurde, eine neu gegründete Tochtergesellschaft der CR7 SA.

Etwa einen Monat nach der Übernahme veröffentlichte der Verein Flamengo eine scharf formulierte Erklärung, in der er den in der zweiten spanischen Liga spielenden Verein Almería wegen eines drei Jahre zurückliegenden Transfers attackierte.

Es geht um den Wechsel des brasilianischen Flügelspielers Lázaro von Flamengo zu Almería im Sommer 2022 für 7 Millionen Euro, wie Medienberichte damals enthüllten.

Lesen Sie auch: Eine Premiere: Ronaldos Entscheidung bezüglich des Spiels gegen Al-Najma

Flamengo erklärte in seiner Stellungnahme, dass die Vertragsbedingungen vorsahen, dass Almería alle in Spanien im Zusammenhang mit dem Transfer anfallenden Steuern zu tragen habe, was jedoch nicht geschehen sei, sodass der brasilianische Verein gezwungen war, mehr als 1,5 Millionen Euro zu zahlen.

Der Verein wies darauf hin, dass er vor etwa 590 Tagen ein Urteil der FIFA erhalten habe, wonach ihm dieser Betrag zustehe, der spanische Verein die Erfüllung dieses Urteils jedoch hinauszögere, wodurch sich die Schulden auf 1,8 Millionen Euro erhöht hätten.

Flamengo schloss seine Erklärung mit der Bekräftigung seines Vertrauens in eine angemessene Entscheidung des Internationalen Sportgerichtshofs in dieser Angelegenheit, um das zuvor erlassene Urteil durchzusetzen und die vertraglichen Beziehungen zwischen den Vereinen zu wahren.

Es sei daran erinnert, dass Lazaro, der im Mittelpunkt der Krise steht, derzeit beim saudischen Verein Al-Najma spielt, zu dem er im Sommer 2025 von Almería gewechselt war. Sein nächstes Spiel bestreitet er morgen, Freitag, gegen Ronaldo selbst, wenn seine Mannschaft in der 27. Runde der Roshen-Liga als Gast bei Al-Nassr im Al-Awal-Park antritt.