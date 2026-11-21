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Obwohl es im Vorfeld danach aussah, als würde er bei der WM eine wichtige Rolle im DFB-Team spielen, kam es für Leon Goretzka letztlich ganz anders.

Leon Goretzka hat im Rückblick auf die verkorkste WM im vergangenen Sommer einen Seitenhieb in Richtung des ehemaligen Bundestrainers Julian Nagelsmann verteilt.

"Wenn man sich meine Situation anschaut, war es ein bisschen komisch", erklärte Goretzka, der seit Ende August bei Aston Villa unter Vertrag steht, im Interview mit der BBC, dass ihn Nagelsmanns Umgang mit ihm erstaunte. Der Mittelfeldspieler führte aus: "Im Jahr vor der WM habe ich glaube ich jedes Spiel gemacht und bei der WM stand ich dann nicht ein einziges Mal in der Startelf."

Leon Goretzka stand 2025 in fast allen DFB-Länderspielen in der Startelf

Tatsächlich hatte Nagelsmann in der WM-Qualifikation und zuvor in der K.o.-Phase der Nations League noch voll auf Goretzka gesetzt. In neun der zehn Länderspiele des Jahres 2025 durfte Goretzka beginnen, zudem hatte Nagelsmann in einem Interview im Frühjahr 2026 noch die Bedeutung des erfahrenen Mittelfeldmannes unterstrichen.

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Bei der WM in Nordamerika kam Goretzka dann jedoch in der Gruppenphase nur zu zwei Kurzeinsätzen und saß auch im Sechzehntelfinale gegen Paraguay zunächst auf der Bank. Zur zweiten Halbzeit eingewechselt, konnte auch der 31-Jährige Deutschlands frühes Aus nicht verhindern und stand in der Kritik, weil er im verlorenen Elfmeterschießen gegen die Südamerikaner nicht antreten wollte.

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"Das ganze Turnier lief für uns sehr schlecht. Und danach hatte ich das Gefühl, dass mich jeder für das enttäuschende Abschneiden verantwortlich macht, was für mich natürlich sehr hart war. Zumal ich den Eindruck hatte, dass ich während der WM gar kein wichtiger Teil der Mannschaft war", gab Goretzka Einblick in seine Gemütslage im Anschluss an die Weltmeisterschaft.

Getty Images

Goretzkas Einblicke in seine Vereinssuche

Zum Ende der vergangenen Saison hatte Goretzka den FC Bayern mit Ablauf seines Vertrages verlassen. Für die Suche nach einem neuen Verein ließ er sich Zeit, neben einigen italienischen Spitzenvereinen soll unter anderem auch die MLS gelockt haben. Am Anfang des Sommers habe er "zunächst gedacht, dass ich den Fokus schon eher auf Lebensqualität und nicht mehr so sehr auf das Fußballerische legen könnte. Aber nach ein paar Wochen habe ich realisiert, dass es für einen solchen Transfer doch noch zu früh wäre, und ich mich doch lieber nochmal einer echten Herausforderung stellen möchte", so Goretzka.

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Er suchte daher einen Klub auf hohem europäischen Niveau und unterschrieb letztlich bei Aston Villa in der Premier League. Eine wichtige Rolle bei der Entscheidung spielte Trainer Unai Emery, der ihm erlaube, "zu meinem alten Stil zurückkehren". Dazu erklärte Goretzka: "Es hat bei Thomas Tuchel (Bayern-Trainer von 2023 bis 2024, d. Red.) angefangen. Er wollte zwei klare Mittelfeldspieler - mehr oder weniger defensive. Ich habe versucht, mich anzupassen. Es hat nicht so gut zu meinen Stärken gepasst, aber es hat dem Team geholfen, die Ziele zu erreichen."

Emery habe ihm in einer detaillierten Analyse "aufgezeigt, wo er mein Spiel vielleicht noch besser machen kann. Ich hatte die gleichen Ansichten und darum habe ich entschieden, hierher zu kommen", erklärte Goretzka. Der Plan sei es, unter Emery "zu meinem alten Spielstil zurückzukehren", der eben offensiver sei als zuletzt bei Bayern von ihm gefordert.

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Goretzka, der in Birmingham bis 2028 unterschrieben hat, fiel bei seinem neuen Klub mit Knieproblemen zunächst aus, hat inzwischen aber neun Pflichtspiele für Villa absolviert. In der Premier League stand er zuletzt dreimal in Folge in der Startelf, beim 4:4 gegen Manchester United Anfang November gelang ihm das erste Tor für die Engländer.

Beim bitteren WM-Aus Ende Juni hat Goretzka derweil das bis dato letzte seiner insgesamt 73 Länderspiele absolviert. Vom neuen Bundestrainer Jürgen Klopp wurde der gebürtige Bochumer bisher noch nicht nominiert, die Hoffnung auf ein Comeback im DFB-Team lebt für Goretzka aber: "Wenn sie mich dabei haben wollen, bin ich total offen dafür, zurückzukehren."