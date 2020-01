Wegen Neujahrsfest in Fernost: Inter-Stars laufen mit chinesischen Schriftzeichen auf

Inter Mailand hat sich für das chinesische Neujahrsfest etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Im Spiel gegen Cagliari wird es Sondertrikots geben.

Der italienische Erstligist wird am kommenden Sonntag gegen Calcio in Sondertrikots auflaufen. Dabei werden die Spielernamen in chinesischen Schriftzeichen zu sehen sein.

👕 | MAGLIA (SPECIALE)



Domenica per #InterCagliari i nerazzurri scenderanno in campo con una maglia celebrativa del nuovo anno lunare



Scopri tutte le curiosità e i dettagli nascosti 👉 https://t.co/bUXNqErm9e#LunarNewYear pic.twitter.com/TXjKK4H7aN — Inter (@Inter) January 21, 2020

Grund dafür ist die Jahreswende in , die diesmal am 25. Januar eingeläutet wird. Die Nerazzurri gehören seit Juni 2016 dem chinesischen Großkonzern Suning Holdings Group, der 68,55 Prozent der Aktienanteile hält, 31,05 Prozent des Klubs gehören dem ebenfalls aus China stammenden Investmentfonds Lionrock Capital.

Der Neujahrstag, dessen Termin nach dem traditionellen chinesischen Lunisolarkalender berechnet wird, gilt als wichtigster Feiertag des Landes.