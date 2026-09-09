Für den ehemaligen englischen Nationalspieler Danny Murphy (49) liegen die schwankenden Leistungen des FC Liverpool nicht in den Vorstellungen der sündhaft teuren Neuzugänge Florian Wirtz (23) und Alexander Isak (26) begründet.

Die beiden Offensivspieler kamen im Sommer 2025 für insgesamt 270 Millionen Euro zum damaligen Premier-League-Meister, erfüllten die hohen Erwartungen jedoch nicht. Für Murphy, der einst fünf Jahre lang für Liverpool spielte und mit dem Klub unter anderem den UEFA-Cup gewann, sind Wirtz und Isak jedoch nicht der Grund für Liverpools schwankende Auftritte.

Dass die beiden im Pressing nicht so gut seien, spiele angesichts des in der Regel hohen Ballbesitzes der Reds vor allem in Heimspielen "keine große Rolle". Für Murphy ist stattdessen klar: "Das größere Problem bei Liverpool ist, dass die Außenverteidiger nicht gut genug sind."

Damit meinte Murphy auf der linken Seite Milos Kerkez (22) und auf der rechten Jeremie Frimpong (25). Auch sie wurde vor gut einem Jahr für jeweils viel Geld verpflichtet. "Sie werden auch nicht besser, sie haben das nicht in sich", urteilte Murphy bei talkSPORT weiter: "Sie arbeiten hart, aber das Level ihrer Flanken und die Entscheidungsfindung im letzten Spielfelddrittel sind schwach."

Der Unterschied zum langjährigen Außenverteidigerduo Andy Robertson (32, Tottenham Hotspur) und Trent-Alexander Arnold (27, Real Madrid) sei frappierend: "Das sind zwei der besten überhaupt, wenn es um Assists, Qualität und das Spielen des entscheidenden Passes geht. Nun haben sie zwei Außenverteidiger geholt, die da nicht mithalten können."

Defensiv seien beide zwar "okay" und "mit 100 Meilen pro Stunde unterwegs", aber im Spiel nach vorne gebe es eben erhebliche Defizite. Und das werde für die Mannschaft des neuen Trainers Andoni Iraola (44) perspektivisch zu einem Problem: "Die besten Mannschaften der Welt haben exzellente Außenverteidiger, weil die Gegner das Zentrum dichtmachen und dann auf den Flügeln Platz bleibt. Die Außenverteidiger haben so oft den Ball, aber Frimpong und Kerkez verfügen nicht über die Qualität, die anderen Mannschaften zu knacken."

Wie teuer waren Milos Kerkez und Jeremie Frimpong für den FC Liverpool?

Kritik an den beiden genannten Stars ist nicht neu. Murphys ehemaliger Mitspieler Jamie Carragher (48) watschte Kerkez erst unlängst ab und nannte den Ungarn aufgrund dessen teils kopflos wirkender Spielweise "den Darwin Nunez der Außenverteidiger". Und der ehemalige Premier-League-Stürmer Gabriel Agbonlahor (39) riet Iraola bereits, den etatmäßigen Mittelfeldspieler Milos Kerkez (25) für Frimpong auf die rechte Seite zu beordern. Dies hatte Ex-Trainer Arne Slot (47) in der vergangenen Spielzeit bereits mehrfach getan.

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Kerkez erlebt unter Iraola beim AFC Bournemouth seinen Durchbruch und kostete knapp 47 Millionen Euro Ablöse. Im Liverpool-Dress bringt er es seitdem auf zwei Tore und zwei Vorlagen in 51 Einsätzen. Frimpongs Bilanz seit seinem Wechsel von Bayer Leverkusen für 40 Millionen Euro ist kaum besser: Der in der Bundesliga so starke Vorbereiter (77 Scorerpunkte in 190 Partien) steht bei zwei Tore und zwei Treffern und zwei Assists in 37 Begegnungen.