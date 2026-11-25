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In einer offiziellen Mitteilung stellt der FC Bayern klar, dass zum Zeitpunkt der Vertragsverlängerung im Februar 2025 noch keinerlei Wissen über Jamal Musialas Erkrankung vorlag.

Eine Untersuchung habe erst am 22. April 2025 nach einer Konsultation der Bayern-Ärzte und ersten Symptomen stattgefunden, die schließlich zur Absence-Diagnose geführt habe.

Womöglich hängt dieser Vorgang unmittelbar mit einem Vorfall Mitte April zusammen. Am 13. April 2025 hatte Musiala mit Tempo 194 bei erlaubten 120km/h einen schweren Autounfall verursacht.

Im Zuge der zuletzt eskalierenden Situation zwischen den Bayern-Granden Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge auf der einen und den Musiala-Beratern um Christian Schmid von 11WINS auf der anderen Seite stand der Verdacht im Raum, Musialas Erkrankung sei schon zum Zeitpunkt der im Februar 2025 geschlossenen und astronomisch teuren Vertragsverlängerung bekannt gewesen. Damit räumte der Rekordmeister nun höchstselbst auf.

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Zudem betonte der Verein, dass ein "konstruktives Gespräch" zwischen Klub und Beratern stattgefunden habe, in dem beide Seiten noch einmal betonten: "Die Gesundheit des Spielers steht für beide Seiten über allem. Jamal Musiala erhält auf seinem Weg zurück die volle Unterstützung."

Man habe sich zudem darauf verständigt, die Gespräche "partnerschaftlich und vertraulich fortzusetzen". Musiala soll mittlerweile den Bayern auch Akteneinsicht bei seinen Neurologen gestattet haben. Damit bewegte sich der Offensivspieler auf die Münchner zu, die sich laut eines brisanten Stern-Berichts vom Dienstag zu schlecht in der Causa informiert fühlten und den Verdacht hegten, etwas würde von der Musiala-Seite bezüglich der Erkrankung verschwiegen werden.

In diesem Zuge hatte Rummenigge am Freitag für Aufsehen gesorgt, weil er öffentlich große Zweifel daran äußerte, dass Musiala wieder zu alter Stärke zurückführen könne und im gleichen Atemzug eine Anpassung des lukrativen Topvertrags von Musiala ernsthaft in Erwägung zog.