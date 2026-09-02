Wegen Ex-Real-Star! U21-Nationalspieler muss Klub gegen eigenen Willen verlassen und bricht in Tränen aus

Spaniens U21-Nationalspieler Pablo Garcia wechselte am Deadline Day kurz vor Transferschluss von Real Betis zum LaLiga-Konkurrenten Racing Santander. Der Klub lässt sich 50 Prozent der Transferrechte laut spanischen Medien 5,5 Millionen Euro kosten, der neue Vertrag ist bis 2030 gültig.

Bei seiner Abreise spät in der Nacht wurde der 20-Jährige von zahlreichen Fans am Trainingsgelände verabschiedet, vergoss neben seiner Mutter im Auto dabei bittere Tränen. Denn eigentlich wollte er den Verein gar nicht verlassen.

Wie die as berichtet, musste der Klub sein Eigengewächs, das bereits seit 15 Jahren im Klub ist, abgeben, wollte aber dennoch nicht die kompletten Rechte am Spieler verlieren. Als Hintergrund für den Verkauf wird eine Senkung der Gehaltskosten angeführt, um den vereinslosen Ex-Real-Spieler Dani Ceballos registrieren zu können.

Pablo Garcia spricht bei Abschied direkt von Rückkehr

"Es ist eine sehr schwere Zeit für alle, aber wir müssen den Kopf hochhalten und nach vorne schauen. Ich hoffe, zurückzukehren, das wünschen wir uns alle", sagte Garcia auf dem Weg zum Flughafen mit seinen Eltern gegenüber Pressevertretern.

"Es gab viele Dinge, die ich nicht beeinflussen konnte; ich wünschte, alles wäre so gelaufen, wie wir es uns alle erhofft hatten. Vielen Dank von ganzem Herzen an alle Betis-Fans", sagte er weiter.

Sein Vater ergänzte bei Radio COPE: "Das ist echt hart für uns. Wenn es den Betis-Fans schon so geht, stellt euch vor, wie wir uns fühlen müssen. Es waren 15 Jahre, eine ganze Ewigkeit." Garcia absolvierte für Real Betis bislang 33 Pflichtspiele und erzielte dabei drei Treffer.