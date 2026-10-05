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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Jochen Tittmar

Wegen eines Videos bei Instagram! Bahnt sich bei Real Madrid Ärger zwischen Kylian Mbappe und Jose Mourinho an?

La Liga
Real Madrid
Kylian Mbappé
José Mourinho

Kylian Mbappe fährt Fahrrad, dabei hatte Jose Mourinho genau das verboten. Droht nun Ärger bei Real Madrid?

Bahnt sich bei Real Madrid der nächste Krach an? Ein Instagram-Video zeigt Kylian Mbappe auf dem Fahrrad - nur Tage, nachdem sich Trainer Jose Mourinho genau zu einer solchen Aktivität klar äußerte.

Erst vor zehn Tagen sprach der Portugiese im Podcast "Bet It Drives" eine deutliche Warnung hinsichtlich fragwürdiger Freizeitaktivitäten seiner Spieler aus. Mourinho stellte klar: "Leider kann ein Fußballspieler nicht Rad fahren. Selbst wenn er es hinter dem Rücken des Vereins tut. Sein Vertrag ist mir egal, ich achte darauf, wie ernst der Spieler seine Arbeit nimmt. Wenn du stürzt, kannst du drei Spiele verpassen oder - schlimmer noch - dir ein Bein brechen. Oder vielleicht hast du nur eine Prellung, aber diese Prellung hindert dich daran, in Topform zu sein."

Dass ausgerechnet der französische Superstar diesen Appell mit seinem am Sonntagnachmittag geposteten Video ignorierte, sorgt für Brisanz. Mourinho gilt schließlich als Verfechter strikter Disziplin und scheute in seiner Laufbahn noch nie davor zurück, sich mit großen Namen anzulegen. Schon während seiner ersten Amtszeit im Bernabeu geriet er mit gestandenen Persönlichkeiten aneinander und degradierte unter anderem Vereinsikone Iker Casillas.

Real Madrid v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Kylian Mbappe steht bei Real Madrid schon bei acht Saisontoren

Auch die spanische Medienlandschaft reagiert mit Unverständnis auf den Vorstoß des Angreifers. Journalist Antonio Romero schätzte die Causa bei Cadena SER etwa recht kritisch ein: "Mbappe genießt es, der Starstürmer von Real Madrid zu sein, glaubt aber auch, er kann machen, was er will. Jemand sollte ihm sagen: Das ist nicht der Mbappe FC, das ist Real Madrid."

Wie es derweil sportlich mit Mbappe weitergeht, ist unklar. Der Angreifer, der mit acht Toren in den ersten acht Pflichtspielen 2026/27 stark in die neue Saison gestartet ist, zog sich beim 1:0-Sieg Frankreichs im Nations-League-Spiel in der Türkei "nur" eine Überdehnung der hinteren Kapsel des linken Kniegelenks zu und dürfte um eine allzu lange Zwangspause herumkommen. Wie lange Mbappe ausfallen wird, wurde von Real jedoch nicht kommuniziert.

Häufig gestellte Fragen

Mbappe ist als Mittelstürmer im Einsatz – mit Tempo, Abschlussstärke und enormer Präsenz im Strafraum. In manchen Spielen weicht er auch auf den linken Flügel aus, um mit seinem Tempo hinter die Kette zu kommen.

Er wurde am 20. Dezember 1998 in Paris geboren – dort begann auch sein Weg Richtung Weltkarriere.

Seit diesem Sommer – und nach dem Abgang von Luka Modric – trägt Mbappe bei Real Madrid die Rückennummer 10. Es ist die Nummer, die auch bei der Nationalmannschaft mit seinem Namen verbunden ist.

Seine Körpergröße wird mit 1,78 Meter angegeben – also ziemlich genau im Durchschnitt für einen modernen Stürmer.

Sein Gewicht liegt bei rund 75 Kilogramm – in einem Bereich, der für seine Spielweise zwischen Schnellkraft und Robustheit gut passt.

Mbappe trägt in der Regel Größe 44 (EU). Seine Schuhe sind speziell angepasst – wie bei vielen Topstars im Profifußball.

Sein rechter Fuß ist dominant – mit ihm kommen die meisten Tore, Sprints und Abschlüsse. Aber auch mit links zeigt er regelmäßig starke Szenen.

Er begann beim AS Bondy – einem kleinen Klub im Nordosten von Paris, wo sein Vater als Trainer aktiv war. Später wechselte Mbappe zum INF Clairefontaine sowie zur Akademie von Monaco.

Konkrete Infos zu seinem Wohnort gibt es nicht. Man weiß, dass er während seiner Zeit bei PSG in einem Vorort von Paris lebte. Wo er sich in Madrid niederlässt, ist derzeit nicht öffentlich bekannt.

Zu seiner Autosammlung gehört unter anderem ein Mercedes-Benz. Konkrete Modelle nennt Mbappe selten, doch Luxusmarken sind bei ihm wie bei vielen Profis Standard.

Nein – Deutsch gehört nicht zu den Sprachen, die er spricht. Französisch ist seine Muttersprache, daneben spricht er auch fließend Englisch und etwas Spanisch.

Es gibt keine Informationen darüber, dass Mbappe Vater ist. In Interviews äußert er sich zu seinem Privatleben nur sehr zurückhaltend.

Aktuell ist keine feste Beziehung offiziell bekannt. Er wurde zwar gelegentlich mit Prominenten in Verbindung gebracht, hat das aber nie öffentlich bestätigt.

Offizielle Zahlen nennt er selbst nicht. Sein Gehalt bei Real Madrid soll bei rund 35 Millionen Euro netto pro Jahr liegen – dazu kommen Werbeverträge mit Marken wie Nike, Hublot oder Oakley. Insgesamt wird sein Vermögen auf deutlich über 150 Millionen Euro geschätzt.

Er hat mit Frankreich die Weltmeisterschaft 2018 gewonnen und wurde 2022 Vizeweltmeister. Überdies holte er mit den Bleus 2021 die Nations League. Dazu kommen mehrere Meistertitel mit PSG, nationale Pokalsiege und individuelle Auszeichnungen. Mit Real Madrid könnte seine Titelsammlung weiterwachsen.

Den Ballon d'Or hat er bislang noch nicht gewonnen – er war aber mehrfach unter den Top fünf.

Auch bei der Wahl zum FIFA-Weltfußballer konnte er sich bislang – auch wenn in der engeren Auswahl – nicht durchsetzen.

Ja – viele nennen ihn "Donatello". Der Spitzname stammt ursprünglich von Teamkollegen bei PSG, die ihn wegen seiner Ähnlichkeit mit der Zeichentrickfigur aus den "Teenage Mutant Ninja Turtles" so nannten. Inzwischen ist der Name fast schon Teil seiner Marke geworden.

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