Bahnt sich bei Real Madrid der nächste Krach an? Ein Instagram-Video zeigt Kylian Mbappe auf dem Fahrrad - nur Tage, nachdem sich Trainer Jose Mourinho genau zu einer solchen Aktivität klar äußerte.

Erst vor zehn Tagen sprach der Portugiese im Podcast "Bet It Drives" eine deutliche Warnung hinsichtlich fragwürdiger Freizeitaktivitäten seiner Spieler aus. Mourinho stellte klar: "Leider kann ein Fußballspieler nicht Rad fahren. Selbst wenn er es hinter dem Rücken des Vereins tut. Sein Vertrag ist mir egal, ich achte darauf, wie ernst der Spieler seine Arbeit nimmt. Wenn du stürzt, kannst du drei Spiele verpassen oder - schlimmer noch - dir ein Bein brechen. Oder vielleicht hast du nur eine Prellung, aber diese Prellung hindert dich daran, in Topform zu sein."

Dass ausgerechnet der französische Superstar diesen Appell mit seinem am Sonntagnachmittag geposteten Video ignorierte, sorgt für Brisanz. Mourinho gilt schließlich als Verfechter strikter Disziplin und scheute in seiner Laufbahn noch nie davor zurück, sich mit großen Namen anzulegen. Schon während seiner ersten Amtszeit im Bernabeu geriet er mit gestandenen Persönlichkeiten aneinander und degradierte unter anderem Vereinsikone Iker Casillas.

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Kylian Mbappe steht bei Real Madrid schon bei acht Saisontoren

Auch die spanische Medienlandschaft reagiert mit Unverständnis auf den Vorstoß des Angreifers. Journalist Antonio Romero schätzte die Causa bei Cadena SER etwa recht kritisch ein: "Mbappe genießt es, der Starstürmer von Real Madrid zu sein, glaubt aber auch, er kann machen, was er will. Jemand sollte ihm sagen: Das ist nicht der Mbappe FC, das ist Real Madrid."

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Wie es derweil sportlich mit Mbappe weitergeht, ist unklar. Der Angreifer, der mit acht Toren in den ersten acht Pflichtspielen 2026/27 stark in die neue Saison gestartet ist, zog sich beim 1:0-Sieg Frankreichs im Nations-League-Spiel in der Türkei "nur" eine Überdehnung der hinteren Kapsel des linken Kniegelenks zu und dürfte um eine allzu lange Zwangspause herumkommen. Wie lange Mbappe ausfallen wird, wurde von Real jedoch nicht kommuniziert.