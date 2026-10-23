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FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport
Daniel Buse und Tim Ursinus

Wegen einer bestimmten Szene: Arsenal-Star schwärmt in höchsten Tönen von Manuel Neuer

Champions League
Bayern München - FC Arsenal
Bayern München
FC Arsenal
M. Neuer
B. Guimaraes

Mit einer Glanzparade sorgte Manuel Neuer beim FC Arsenal für staunende Gesichter.

Arsenals Bruno Guimaraes hat von einer Parade von Bayern Münchens Manuel Neuer geschwärmt. Der Keeper hatte beim 2:2 in der Champions League am MIttwochabend in der Allianz Arena in der 47. Minute einen Kopfball des Brasilianers noch an die Latte gelenkt.

"Eine unglaubliche Parade. Ich habe schon gejubelt, denn ich dachte, der geht rein", sagte Guimaraes den Journalisten hinterher. Er schob ein Riesen-Lob für Neuer hinterher: "Er ist einer der besten Torhüter der Welt, eine Legende."

Die Rettungstat war auch noch nach dem Schlusspfiff Gesprächsthema: "Als das Spiel vorbei war, bin ich zu ihm hingegangen und habe gefragt 'Wie hast du den denn gehalten?' Und er hat gesagt 'Das weiß ich auch nicht'."

Hört Manuel Neuer im Sommer auf?

Für Neuer war die Glanztat auch eine Antwort auf seine Kritiker, die nach dessen historischen Patzer gegen den FC Augsburg eine Debatte eröffnet hatten, wonach die Bayern über eine Wachablösung des Routiniers durch Jonas Urbig nachdenken sollten.

Beide Torhüter wechseln sich auch in dieser Saison regelmäßig ab. Neuer hatte bis zum Arsenal-Spiel verletzungsbedingt pausiert. Im Sommer wird er aller Voraussicht nach seine Karriere beenden.

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