Wegen des Transfers von Robert Lewandowski: Barcelona schuldet dem FC Bayern noch viel Geld

Mehr als vier Jahre nach Lewandowskis Wechsel vom deutschen Rekordmeister zu den Katalanen ist die Ablöse noch immer nicht vollständig beglichen. Aus dem Finanzbericht der Katalanen für die Saison 2025/26 geht hervor, dass Barcelona dem deutschen Rekordmeister noch etwas mehr als elf Millionen Euro schuldet.

Der Betrag wird im Bericht als kurzfristige Verbindlichkeit ausgewiesen und muss damit innerhalb der kommenden zwölf Monate beglichen werden.

Lewandowski war im Sommer 2022 nach acht äußerst erfolgreichen Jahren beim FC Bayern für eine Ablösesumme von 45 Millionen Euro nach Barcelona gewechselt. Inzwischen hat der Pole die Katalanen allerdings wieder verlassen und sich im Sommer dem MLS-Klub Chicago Fire angeschlossen.

Während seiner Zeit in München hinterließ Lewandowski beeindruckende Zahlen. In 375 Pflichtspielen erzielte der Stürmer 344 Tore und bereitete weitere 73 Treffer vor. Mit den Münchnern gewann er zudem achtmal die deutsche Meisterschaft, fünfmal den DFB-Pokal und feierte unter anderem auch den Gewinn der Champions League 2020.