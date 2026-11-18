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Vor wenigen Wochen lässt Jürgen Klopp mit einem Kommentar über die Taktik von Vincent Kompany beim FC Bayern aufhorchen. Nun reagieren die Münchner.

Die jüngsten Aussagen von Jürgen Klopp zur Taktik des FC Bayern haben in München offenbar für Unverständnis gesorgt.

"Weder ich persönlich noch wir im Klub hier haben diese Aussagen zur Taktik unserer Mannschaft verstanden", erklärte Präsident Herbert Hainer im Interview mit t-online.

Der Bundestrainer hatte am Rande der Champions-League-Begegnung des deutschen Rekordmeisters gegen den FC Arsenal Ende Oktober gegenüber DAZN gemeint, dass er "nicht abschließend verstanden habe, was Bayern gegen den Ball macht. Mal hybrid. Mal gegen den Mann, dann nicht gegen den Mann. Dann im Raum. Ich bin immer noch am Lernen, sagen wir es mal so."

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Klopp musste sich daraufhin einiges an Kritik anhören. Unter anderem meldeten sich mehrere ehemalige Profis zu Wort und tadelten den DFB-Coach für seine Aussagen. "Er ist extrem in die Analyse gegangen, in die tiefe Analyse, wo er Dinge herausgeholt hat, die ihm nicht gefallen haben beziehungsweise die er nicht versteht. Das sollte er als Bundestrainer nicht machen", meinte etwa Stefan Effenberg im Sport1-Doppelpass.

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Ein größeres Fass in der Öffentlichkeit aufmachen wollte Hainer gleichwohl nicht. Er brauche "keine Jahreshauptversammlung, um Jürgen Klopp zu sagen, was ich gut und was ich weniger gut finde", so der FCB-Präsident, der stattdessen lieber das private Gespräch mit dem Bundestrainer suchen wolle. "Das sage ich ihm, wenn, dann persönlich. Wir kennen uns ja. Und das Gute ist, dass er deutlich öfter im Stadion ist als der frühere Bundestrainer."

Überhaupt wolle Hainer seine Aussagen nicht als Kritik verstanden wissen, schließlich sei Klopp "prinzipiell der richtige Mann für die deutsche Nationalmannschaft. Er erzeugt Aufbruchsstimmung und die brauchen wir im deutschen Fußball."

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Klopp hatte nach der WM 2026 als Coach des DFB-Teams übernommen. Nach einem holprigen Start samt eines Last-Minute-Unentschiedens gegen die Niederlande und einer Pleite gegen Griechenland fuhr die Nationalmannschaft in den vergangenen vier Begegnungen drei Siege und ein Remis ein.

In der Nations League eroberte man so am letzten Spieltag noch Platz eins der Tabelle in Gruppe A2 und qualifizierte sich für das Viertelfinale. Dort warten nun entweder Spanien, Belgien oder Norwegen als kommende Gegner.