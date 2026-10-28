Logischerweise hatte die WM einen großen Einfluss auf den Ausgang beim Ballon d'Or. Ein von Toni Kroos hervorgehobener Spieler hatte daher keine Chance.

"Keiner hat irgendwie alles gewonnen. Und im WM-Jahr ist es sowieso noch mal spezieller. Da bekommt die WM eine große Gewichtung. Wenn man nur die Saison nimmt, hätte ich einen Kvaratskhelia super interessant gefunden", sagte Kroos im Podcast Einfach mal Luppen, den er gemeinsam mit Bruder Felix betreibt.

Khvicha Kvaratskhelia, Offensivspieler von Paris Saint-Germain, "wäre mein Call gewesen", betonte Kroos und schwärmte: "Das war in meinen Augen der beste Spieler der besten Mannschaft Europas."

Kvaratskhelia spielte Fabelsaison für PSG - vor allem in der Champions League

Kvaratskhelia hatte vergangene Saison auf dem Weg zum erneuten Champions-League-Triumph von PSG eine tragende Rolle eingenommen, in 16 CL-Einsätzen kam er auf bärenstarke 17 Scorerpunkte (zehn Tore, sieben Assists) und lieferte dabei auch in entscheidenden Momenten ab. So war es der Georgier, der beim spektakulären 5:4 im Halbfinalhinspiel gegen den FC Bayern den wichtigen 1:1-Ausgleich erzielte und später noch einen zweiten Treffer nachlegte.

Beim Rückspiel in München (1:1) bereitete er dann per herausragender Aktion das frühe Pariser Führungstor durch Ousmane Dembele vor. Und im Finale gegen den FC Arsenal holte Kvaratskhelia den Elfmeter heraus, den Dembele nach gut einer Stunde zum 1:1 verwandelte und der das später im Elfmeterschießen siegreiche PSG im Spiel hielt.

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Neben der Königsklasse gewann Kvaratskhelia mit Paris auch den französischen Meistertitel, den heimischen und den UEFA Supercup sowie den FIFA Intercontinental Cup. Das große Problem allerdings: Mit Georgien hatte sich der 25-Jährige nicht für die WM qualifiziert und konnte somit nicht wie beispielsweise der frischgebackene Ballon-d'Or-Gewinner Harry Kane, Kylian Mbappe oder Lamine Yamal auf der allergrößten Bühne Eigenwerbung betreiben.

Ballon d'Or: Kroos stellt brisante Thesen zu Mbappe und Lamine Yamal auf

Dass Kvaratskhelia beim Ballon d'Or 2026 hinter besagtem Trio sowie Rodri und Lionel Messi trotzdem noch auf Platz sechs landete, ist für Kroos ein Zeichen, "dass er ohne WM sehr gute Chancen gehabt hätte. Weil alle, die vor ihm waren, einen großen Impact bei der WM hatten", so der ehemalige deutsche Nationalspieler. Kroos vermutete: "Wenn Mbappe keine WM gehabt hätte, wäre er nicht unter den Top 5 gewesen. Und auch ein Lamine hätte es ohne WM-Titel schwer gehabt, unter den Top 5 zu sein."

Mbappe hatte beim Turnier in Nordamerika für das viertplatzierte Frankreich zahlreiche herausragende Leistungen gezeigt, wurde mit zehn Treffern Torschützenkönig. Lamine Yamal ragte bei der WM zwar nicht mit persönlichen Zahlen heraus (ein Tor, ein Assist), stellte sich aber mit enormer Reife voll in den Dienst der Mannschaft und gewann mit Spanien am Ende eben den Titel. Und Kane führte England, das letztlich Dritter wurde, famos als Kapitän an, bewahrte die Three Lions beispielsweise im Sechzehntelfinale gegen DR Kongo (2:1) per Doppelpack vor einer Blamage und war einer der entscheidenden Akteure beim 3:2-Achtelfinalsieg über Co-Gastgeber Mexiko.

Der Stürmer des FC Bayern ist für Kroos daher auch ein verdienter Gewinner des Ballons d'Or, dessen Ausgang "so offen wie nie" gewesen sei. Was Kane von Mbappe und Lamine Yamal, die das Podium komplettierten, unterscheide? "Er ist der Einzige, der im Vorfeld keine Kampagne gestartet hat", gab Kroos zu bedenken.

Harry Kane lieferte im Gegensatz zu Kylian Mbappe und Lamine Yamal keine großspurigen Ansagen

Was der 36-Jährige damit meinte: Mbappe und Lamine Yamal hatten in den Wochen vor der Verleihung des Ballons d'Or am Montag mitunter sehr offensiv öffentlich für sich geworben. So meinte der Barcelona-Star beispielsweise: "Um ehrlich zu sein: Ich glaube, dieses Jahr verdiene ich diesen Preis - aufgrund dessen, was ich gewonnen habe." Und Real-Angreifer Mbappe bezeichnete sich kurzum als den "Auserwählten", gab sich siegessicher: "Kein Spieler war letzte Saison besser als ich." Kane kamen derlei großspurige Kampfansagen hingegen nicht über die Lippen, dennoch triumphierte er knapp vor Mbappe.

Kvaratskhelia hatte rund um die Ballon-d'Or-Vergabe derweil ohnehin ganz andere Sorgen als seine Platzierung. Der georgische Nationalspieler hat sich kürzlich beim 4:2-Sieg von PSG gegen den FC Barcelona in der Champions League einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt monatelang aus, möglicherweise kann er diese Saison gar nicht mehr spielen. "Warum ich? Ich habe nie etwas dem Zufall überlassen. Ich hatte mich wahrscheinlich besser auf dieses Spiel vorbereitet als je zuvor. Ich dachte, ich sei auf alles gefasst – aber nicht darauf", schrieb ein niedergeschlagener Kvaratskhelia bei Instagram.

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Seine Chancen auf den Gewinn des Ballons d'Or 2027 sind aufgrund des langen Ausfalls nun bereits vertan und 2028 bräuchte er wahrscheinlich gute Auftritte bei der EM, um für den Titel in Frage zu kommen. Für die zurückliegende Europameisterschaft 2024 in Deutschland hatten sich Kvaratskhelia und Co. immerhin qualifiziert und sogar das Achtelfinale erreicht, wo gegen den späteren Europameister Spanien (1:4) Endstation war. Auf wen Georgien in der Qualifikation zur kommenden EM in England, Schottland, Wales und Irland trifft, steht noch nicht fest.