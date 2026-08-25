Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Vancouver Whitecaps FC v FC DallasGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Wechsel zum neuen Verein von Thomas Müller und Mats Hummels? Mittelfeldspieler des FC Bayern München hat offenbar spannende Transferoptionen

Bundesliga
Transfers
Deutschland 2 Bundesliga
Liga Portugal
Felipe Chávez
Bayern München
Bayern München II
Estrela da Amadora
Magdeburg
FC Heidenheim
Braunschweig
Thomas Müller
M. Hummels

Felipe Chavez überzeugte in der Vorbereitung des FC Bayern, soll Spielpraxis aber vorerst anderswo sammeln. Spielen dabei auch einige Ex-FCB-Stars eine Rolle?

Der FC Bayern München peilt für das in der Vorbereitung überzeugende Mittelfeldtalent Felipe Chavez offenbar eine erneute Leihe an.

Wie die Bild berichtet, stehen die Interessenten dabei Schlange. Allen voran der 1. FC Magdeburg klopft demnach bei Chavez an und mit Eintracht Braunschweig sowie dem 1. FC Heidenheim seien zwei weitere Zweitligisten in der Verlosung, heißt es.

Heidenheim konnte sich erst vor kurzem hautnah ein Bild von den Qualitäten des 19-Jährigen machen. Beim 4:2-Testspielsieg der Bayern beim FCH vergangene Woche stand Chavez in der Startelf, überzeugte und glänzte mit der traumhaften Verwandlung eines Freistoßes aus gut 20 Metern, den er selbst herausgeholt hatte, zum zwischenzeitlichen 1:1.

Bayern hatte Chavez Anfang Februar schon einmal verliehen, bei Bundesligist 1. FC Köln kam das FCB-Eigengewächs allerdings nicht wie gewünscht zum Zug und verbuchte lediglich sieben Jokereinsätze für den FC. Zurück an der Säbener Straße machte Chavez dann aber in der gesamten Vorbereitung auf sich aufmerksam und hinterließ einen guten Eindruck, angesichts der enormen Konkurrenz im Mittelfeldzentrum des Rekordmeisters ist die Aussicht auf regelmäßige Einsatzzeit dennoch gering. Daher haben sich Verein und Spieler laut Bild nun dazu entschieden, bis zum Ende des Sommertransferfensters Anfang September noch eine erneute Leihe einzutüten.

Bald mit Felipe Chavez? Thomas Müller und Mats Hummels steigen bei Portugal-Klub ein

Neben den interessierten Zweitligisten bringt die Bild dabei noch eine weitere, ziemlich spannende Option ins Gespräch. Laut des Berichts arbeitet nämlich auch der portugiesische Erstligist Estrela Amadora daran, sich vorübergehend mit Chavez zu verstärken. Und seit Dienstag ist offiziell, dass sich eine Investorengruppe um die vier ehemaligen Bayern-Stars Thomas Müller (jetzt Vancouver Whitecaps), Mats Hummels (Karriereende), Yann Sommer (Club Brügge) und Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain) bei Estrela Amadora eingekauft hat. 90 Prozent des Gesellschaftskapitals soll die Gruppe laut der portugiesischen Zeitung A Bola für 40 Millionen Euro erworben haben.

1. FC Heidenheim v FC Bayern München - Preseason FriendlyGetty Images

Müller, Hummels und Co. seien dabei in erster Linie als strategisch agierende Investoren angedacht und sollen den Verein aus einer Vorstadt Lissabons mit ihrer Expertise, ihrer Reichweite und ihrem Netzwerk voranbringen. Treibende Kraft hinter dem Einstieg der großen Namen bei dem international eher unbekannten Klub ist zudem mit Johannes Mösmang ein Mann, der an der Säbener Straße bestens bekannt ist. Der 35-Jährige war seit 2016 als Player-Manager für die Bayern tätig und ist nun fortan Präsident von Estrela Amadora.

Ist Bayern-Talent Felipe Chavez schon A-Nationalspieler?

Die Drähte zwischen dem Tabellen-15. der vergangenen Saison in der Liga Portugal und dem FCB sind künftig also eng, was eine Chavez-Leihe nach Amadora begünstigen könnte. Erst Mitte Juli war zudem mit Lovro Zvonarek ein weiteres Mittelfeldtalent für 1,5 Millionen Euro Ablöse von Bayern zu Estrela gewechselt.

Chavez kam 2019 als Zwölfjähriger vom FC Augsburg in den Nachwuchs des FCB, für die erste Mannschaft lief er bislang zweimal jeweils wenige Minuten lang auf. Im Januar 2026 hatte er beim 8:1 gegen Wolfsburg mit einem Kurzeinsatz sein Bundesliga-Debüt gefeiert, kurz vor der Leihe nach Köln wurde er dann auch Ende Januar beim 1:2 gegen Augsburg eingewechselt. Trotz der noch geringen Profierfahrung ist Chavez, Sohn einer deutschen Mutter und eines Vaters aus Peru, bereits peruanischer A-Nationalspieler. Im Oktober 2025 hatte der Youngster debütiert und beim 1:2 im Test gegen Chile sein bisher einziges Länderspiel absolviert.

Werbung

Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen