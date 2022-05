Wechsel im Sommer? Spanien angeblich eine Option für Bayern Münchens Bouna Sarr

Bouna Sarr steht vor einem Abschied beim FC Bayern München. Das berichtet die TZ. Demnach darf sich der Senegalese im Sommer einen neuen Klub suchen, obwohl sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister noch bis 2024 läuft.

Sarr kam 2020 für acht Millionen Euro von Olympique Marseille und sollte helfen, die Probleme auf der Rechtsverteidiger-Position beim FCB zu beheben. Bei seinen Einsätzen überzeugte er allerdings meist nicht, sodass er oft nicht über die Rolle als Wechseloption für die letzten Minuten hinauskam. Nach knapp zwei Jahren in München kommt er nur auf insgesamt 27 Einsätze in allen Wettbewerben.

Sarr hat angeblich vier Ligen als Optionen für sich bestimmt

Bei der Suche nach einem neuen Verein interessiert sich Sarr dem Bericht zufolge vor allem für Klubs aus Spaniens LaLiga. Aber auch für Wechsel nach Frankreich, Italien oder in die Türkei soll er offen sein. Sarr soll es darum gehen, mehr zu spielen, sodass er auch eine Ausleihe in Erwägung zieht, um mehr Zeit auf dem Platz verbringen zu können.

Für den Saison-Endspurt in der Bundesliga ist Sarr bei den Bayern keine Option: Er fällt mit Patellasehnenproblemen für das Heimspiel gegen Stuttgart und wohl auch für das Duell am 34. Spieltag in Wolfsburg aus.