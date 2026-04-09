Die Gruppe Spion Kop 1906 hat angeündigt, nach dem kommenden Spiel am Mittwoch in der Champions League gegen Paris Saint-Germain sämtliche Fahnen von der legendären Tribüne The Kop zu entfernen. Damit protestiert die Gruppierung gegen die druch die Vereinsführung angekündigten jährlichen Ticketpreiserhöhungen für die nächsten drei Spielzeiten.

Spion Kop 1906 ist innerhalb der organisierten Fanszene des FC Liverpool für die Stimmung auf der Kop und die Organisation und Platzierung der Fahnen und Choreos zuständig. Wenn diese Gruppe zum Boykott aufruft, dürften ihr einige Fans folgen.

In ihrer Erklärung betonte die Gruppierung, „keine andere Wahl“ mehr gehabt zu habe. Mit ihrem Schritt wollen sie dafür kämpfen, die Traditionen des Clubs zu bewahren und den Fußball für künftige Generationen bezahlbar halten. "Wir müssen uns erheben, gegen die steigenden Kosten im Fußball, manche Werte sind es wert, gewürdigt zu werden", schreibt die Gruppierung in ihrem Statement in den sozialen Netzwerken. Fußball sei dabei, unbezahlbar zu werden.

Die Fans seien der Herzschlag eines Fußballklubs. Ihr Ratschlag daher an die Bosse: "Hört auf den Herzschlag!"

Da sich rund um das Spiel gegen PSG die Tragödie von Hillsborough jährt, bei der 1989 bei einer Massenpanik im Hillsborough-Stadion 96 Menschen starben, beginnt der Boykott der Fans erst nach dem CL-Spiel; man wolle wie immer den Opfern gedenken, erklärten die Fans.

FC Liverpool betont, dass Tickets für The Kop seit 15 Jahren nicht gestiegen seien

Der FC Liverpool hatte am 26. März angekündigt, die Ticketpreise in den kommenden drei Jahren analog zur Inflation zu erhöhen - maximal fünf Prozent pro Jahr und betont, dass die Ticketpreise für The Kop seit der Übernahme des FC Liverpool durch die FSG seit mehr als 15 Jahren nicht erhöht worden seien. Zudem würden künftig junge Erwachsene bis 24 Jahren (bisher 21) nur 50 Prozent des regulären Preises zahlen, alle jungen Fußballspieler aus Liverpool würden für neun Pfund ins Stadion kommen können.

Für die Mitglieder von SpionKop 1906 reichen diese Zugeständnisse offensichtlich nicht aus.