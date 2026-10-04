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Jochen Tittmar

"Was soll das heißen?" Zinedine Zidane kanzelt nach Frage zu Frankreich-Star Reporter ab

UEFA Nations League A
Frankreich - Belgien
Frankreich
Z. Zidane
Ousmane Dembélé

Ousmane Dembele steckt bei Frankreich in der Torkrise. Rückendeckung erhält er von Trainer Zinedine Zidane.

Ousmane Dembele blieb in Frankreichs Nationalelf zuletzt torlos, doch Trainer Zinedine Zidane stärkt dem Offensivstar den Rücken.

Die anhaltende Diskussion in Frankreich um das Leistungsgefälle des 27-Jährigen zwischen seinem Klub Paris Saint-Germain und der Nationalmannschaft sorgte auf der Pressekonferenz vor dem Nations-League-Rückspiel gegen Belgien für Unmut bei Zidane. Auf die Nachfrage eines Journalisten reagierte der Cheftrainer verärgert: "Was soll das heißen? Bei Paris Saint-Germain ist er besser - und hier?"

Im Anschluss stellte sich der Weltmeister von 1998 schützend vor den Angreifer und betonte dessen taktischen Wert für das Spiel der Bleus. "Ich fand ihn gut in den drei Spielen, in denen wir ihn gesehen haben. Ousmane macht eben das, was Ousmane ausmacht. Ich bin zufrieden mit seiner Leistung auf dem Platz, denn er bewegt sich viel. Genau darauf kommt es uns an und das macht er sehr gut. Ich kann ihm kaum etwas vorwerfen", erklärte Zidane.

Dembele blieb in den bislang drei Partien unter Zidane, der ihn zuletzt beim 1:1 gegen Italien als Kapitän aufbot, torlos. Gerade an Azzurri-Keeper Gianluigi Donnarumma war Dembele kürzlich mehrfach gescheitert.

Das mindert das Vertrauen des Trainers aber keineswegs. "Es stimmt, dass er kein Tor erzielt hat, aber er hatte Chancen. Man denkt immer nur an das Tor und sagt, er müsse treffen - ich sehe das anders. Ich bin zufrieden mit dem, was meine Spieler gezeigt haben", stellte Zidane klar.

FBL-EUR-NATIONS-FRA-PRESSERGetty Images

Ousmane Dembele stand schon häufiger in der Kritik

Dembele selbst vermittelt den Eindruck, dass ihn die anhaltende Debatte kalt lässt. Auch, weil der Flügelstürmer sich im Laufe seiner Karriere bei den Stationen FC Barcelona, Paris Saint-Germain und auch schon in der Nationalelf regelmäßig mit öffentlicher Kritik konfrontiert sah.

Die Franzosen starteten mit zwei 1:0-Erfolgen gegen die Türkei sowie Belgien in die Nations League, ehe am dritten Spieltag das Remis gegen Italien folgte. Dembele stand in zwei Partien in der Startelf und spielte die vollen 90 Minuten, in Belgien brachte ihn Zidane erst in der 68. Minute ins Spiel.

Bislang bestritt der Ex-Dortmunder 70 Länderspiele für Frankreich, in denen ihm 13 Tore und sieben Vorlagen gelangen.

Häufig gestellte Fragen

Begonnen hat Ousmane Dembele als Außenstürmer, besonders gerne über die rechte Seite. Doch Trainer Luis Enrique versetzte den Franzosen Anfang 2025 ins Sturmzentrum - und machte ihn damit zum Weltfußballer.

Masour Ousmane Dembele, wie er mit vollem Namen heißt, wurde am 15. Mai 1997 in Vernon, einer kleinen Stadt in der Normandie, geboren. Aber schon mit 13 Jahren zog er 300 Kilometer weiter nach Rennes.

Jetzt läuft Dembele bei Paris Saint-Germain mit der Nummer 10 auf. Im Nationalteam trägt diese jedoch Kylian Mbappe, darum trägt er bei Frankreich die 7. Mit der 7, und zuvor mit der 11, war er auch schon beim FC Barcelona im Einsatz.

Mehreren Angaben zufolge knackt Ousmane Dembele knapp nicht die Marke von 1,80 Metern, sondern steht bei circa 1,78 Metern. Genug Größe, um mit großen Schritten viel Tempo aufzunehmen, aber auch agil und wendig zu sein.

Genaue Gewichtsangaben sind immer schwierig anzugeben, denn das Gewicht der Spieler variiert viel im Laufe der Saison. Doch Dembele ist ziemlich leicht wie man unschwer sieht und dürfte in vielen Phasen der Saison sogar unter 70 Kilogramm haben.

Zu seiner Schuhgröße gibt es keine offiziellen Angaben, aber er scheint sich mit den Ball an den Füßen pudelwohl zu fühlen. Bei seiner Körpergröße wäre eine Größe 42 der Normalfall.

Diese Frage hat auch einen ganz jungen Ousmane Dembele höchst selbst mal vor große Probleme gestellt. Der einfache Grund? Er ist beidfüßig. Sowohl sein linker, als auch sein rechter Fuß ist eine richtige Waffe - das macht ihn auch so gefährlich. 

Seine ersten Spuren auf dem Platz hinterließ Dembele unweit seines Heimatorts Vernon, nämlich bei ALM Evreux. Mit 13 Jahren ging es aber dann schon in die Akademie von Stade Rennes, wo er auch sein Profidebüt feierte.

Der genaue Wohnort von Ousmane Dembele in Paris ist nicht bekannt, vermutlich wohnt er aber in einem der wohlhabenderen Viertel der Stadt wie Neuilly-sur-Seine. In Barcelona wohnte er auch im Luxusviertel Pedralbes, hatte aber immer wieder Zoff mit seinem Vermieter.

Dembele hat laut diversen Medienberichten einige teure Autos in seiner Garage stehen. Unter anderem soll er einen Ferrari F8 Tributo und mehrere Mercedes-Modelle besitzen. In seiner Zeit bei Dortmund besaß der junge Franzose auch schon zwei Autos - fahren musste aber wer anderer, denn damals besaß Dembele noch keinen Führerschein.

Der Angreifer spielte zwar eine Saison lang in der Bundesliga bei Borussia Dortmund, jedoch kann Dembele nicht fließend Deutsch. Neben Französisch kann er sich aber auch in Spanisch gut unterhalten und führt auch in dieser Sprache Interviews.

Ousmane Dembele ist Vater einer Tochter. Das Mädchen, dessen Name geheim gehalten wird, wurde im September 2022 geboren. Was seine Familie betrifft, gibt sich Dembele aber sehr bedeckt.

Seit September 2021 ist Dembele auch verheiratet und zwar mit der marokkanischen Influencerin Rima Edbouche. Damals noch bei Barcelona unter Vertrag, überraschte er nicht nur seine Fans und die Medien, sondern auch seine Barca-Kollegen, die laut mehreren Berichten nicht einmal wussten, dass Dembele eine Partnerin hatte.

Der Franzose bekommt in Paris jährlich um die 18 Millionen Euro. Auch bei Barcelona verdiente Dembele zwischen 15 und 16 Millionen im Jahr, finanzielle Schwierigkeiten dürfte er als keine haben. Schätzungen zu seinem Vermögen gibt es viele, doch wirklich stichhaltig sind die meisten nicht. Die meisten Quellen schreiben von 30-35 Millionen Euro, andere wiederum von über 100 Millionen.

Den ersten Titel gewann Dembele mit dem BVB. 2017 krönte sich die Borussia zum Pokalsieger. Mit seinem Wechsel zum FC Barcelona kamen auch mehr Titel. Drei Meisterschaften, zwei Pokalsiege und zwei Supercup-Erfolge konnte er mit den Katalanen feiern. Und auch in der französischen Heimat hörte das Titelsammeln nicht auf. Dreimal gewann er bis dato die Meisterschaft, zweimal den Pokal und dreimal den Supercup. 2025 und 2026 kamen außerdem zwei Champions-League-Titel hinzu.

Doch ein Erfolg dürfte alle diese Titel mit seinen Vereinen überstrahlen. 2018 krönte er sich mit der französischen Nationalmannschaft in Russland zum Weltmeister.

Einmal lautet die Antwort auf diese Frage. Und zwar gerade eben konnte Dembele die Auszeichnung einheimsen. Er setzte sich in der Wahl gegen Lamine Yamal von seinem Ex-Klub Barcelona und seinem Teamkollegen Vitinha durch.

Bislang wurde Ousmane Dembele in seiner Karriere einmal mit dem FIFA-Weltfußballer-Award ausgezeichnet.

In der französischen Nationalmannschaft bekam Dembele schon bald seinen ganz eigenen und kreativen Spitznamen. "Moskito" nannten ihn schon bald seine Landsmänner, Grund dafür sind seine außergewöhnliche Schnelligkeit und Beweglichkeit.

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