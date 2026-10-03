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Florian Wirtz Liverpool 2026-27Getty
Marko Brkic

"Was ist mit Florian Wirtz los?": DFB-Star sorgt mit seinen Leistungen beim FC Liverpool für Verwunderung

UEFA Nations League A
Deutschland - Serbien
Deutschland
Serbien
Premier League
F. Wirtz

Florian Wirtz war beim 2:0-Sieg gegen Serbien mit einem Tor und einer Vorlage Deutschlands bester Mann auf dem Platz. In England sorgte seine starke Leistung derweil für einige Fragezeichen.

Denn während der Offensivstar im Trikot der deutschen Nationalmannschaft aktuell glänzt, läuft er beim FC Liverpool häufig den hohen Erwartungen hinterher. Das beschäftigt auch die Premier-League-Experten. "Unglaublich. Es gibt einige Rätsel im Fußball. Die Handspielregel - die werden wir nie mehr verstehen. Und zweitens: Was ist mit Florian Wirtz bei Liverpool los?", fragte sich der ehemalige Frankfurt-Profi Jan Aage Fjörtoft bei ESPN FC.

Der Norweger betonte dabei die Unterschiede in Wirtz' Auftreten: "Wenn wir ihn so spielen sehen … da ist eine andere Körpersprache, da ist eine andere Intensität, da ist eine andere Energie. Ich meine, wir müssen herausfinden, was los ist. Wir können nicht herausfinden, warum er es für Liverpool nicht bringt."

Ex-Chelsea-Profi: "Er ist für Deutschland ein anderer Spieler"

Auch der ehemalige Chelsea-Profi Craig Burley sieht einen deutlichen Unterschied zwischen Wirtz im DFB-Trikot und bei den Reds. "Er ist für Deutschland ein anderer Spieler. [...] Er spielt für die Nationalmannschaft und das mit breiter Brust. Es scheint einfach, als wäre er viel mehr in seiner Komfortzone", erklärte Burley.

Der 55-Jährige vermutet, dass auch der öffentliche Druck in England eine wesentliche Rolle dabei spielt. "Er hört all diese kleinen Seitenhiebe: Florian Wirtz spielt nicht gut. Er wird ein Flop." Während Wirtz beim DFB-Team zu den Hauptakteuren gehöre, habe er es bei Liverpool deutlich schwerer. Burley beschreibt es als klassische Situation: "Ein selbstbewusster Spieler geht für Deutschland an den Start, und ist er dann wieder in Liverpool, spielt er nervös."

플로리안 비르츠 (Florian Wirtz)Getty Images

In England steht Wirtz seit seinem Wechsel für 125 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen im Sommer 2025 fast durchgehend in der Kritik. In 55 Pflichtspielen für die Reds kommt der 23-Jährige bislang nur auf sieben Tore und elf Vorlagen - für viele Experten und Fans eine enttäuschende Ausbeute. Auch in der laufenden Saison wartet Wirtz noch auf seinen ersten Klubtreffer.

Im Trikot der Nationalmannschaft läuft es derzeit hingegen deutlich besser. Nach seinem starken Auftritt gegen Serbien wird Wirtz am Sonntag gegen Griechenland voraussichtlich erstmals als Kapitän die DFB-Elf aufs Feld führen.

Häufig gestellte Fragen

Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.

Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.

Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 7 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.

Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.

Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.

Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.

Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.

Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.

Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.

Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.

Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.

Wirtz hat keine eigenen Kinder.

Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.

Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.

Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.

Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.

Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.

Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.

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