Denn während der Offensivstar im Trikot der deutschen Nationalmannschaft aktuell glänzt, läuft er beim FC Liverpool häufig den hohen Erwartungen hinterher. Das beschäftigt auch die Premier-League-Experten. "Unglaublich. Es gibt einige Rätsel im Fußball. Die Handspielregel - die werden wir nie mehr verstehen. Und zweitens: Was ist mit Florian Wirtz bei Liverpool los?", fragte sich der ehemalige Frankfurt-Profi Jan Aage Fjörtoft bei ESPN FC.

Der Norweger betonte dabei die Unterschiede in Wirtz' Auftreten: "Wenn wir ihn so spielen sehen … da ist eine andere Körpersprache, da ist eine andere Intensität, da ist eine andere Energie. Ich meine, wir müssen herausfinden, was los ist. Wir können nicht herausfinden, warum er es für Liverpool nicht bringt."

Ex-Chelsea-Profi: "Er ist für Deutschland ein anderer Spieler"

Auch der ehemalige Chelsea-Profi Craig Burley sieht einen deutlichen Unterschied zwischen Wirtz im DFB-Trikot und bei den Reds. "Er ist für Deutschland ein anderer Spieler. [...] Er spielt für die Nationalmannschaft und das mit breiter Brust. Es scheint einfach, als wäre er viel mehr in seiner Komfortzone", erklärte Burley.

Der 55-Jährige vermutet, dass auch der öffentliche Druck in England eine wesentliche Rolle dabei spielt. "Er hört all diese kleinen Seitenhiebe: Florian Wirtz spielt nicht gut. Er wird ein Flop." Während Wirtz beim DFB-Team zu den Hauptakteuren gehöre, habe er es bei Liverpool deutlich schwerer. Burley beschreibt es als klassische Situation: "Ein selbstbewusster Spieler geht für Deutschland an den Start, und ist er dann wieder in Liverpool, spielt er nervös."

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In England steht Wirtz seit seinem Wechsel für 125 Millionen Euro Ablöse von Bayer Leverkusen im Sommer 2025 fast durchgehend in der Kritik. In 55 Pflichtspielen für die Reds kommt der 23-Jährige bislang nur auf sieben Tore und elf Vorlagen - für viele Experten und Fans eine enttäuschende Ausbeute. Auch in der laufenden Saison wartet Wirtz noch auf seinen ersten Klubtreffer.

Im Trikot der Nationalmannschaft läuft es derzeit hingegen deutlich besser. Nach seinem starken Auftritt gegen Serbien wird Wirtz am Sonntag gegen Griechenland voraussichtlich erstmals als Kapitän die DFB-Elf aufs Feld führen.