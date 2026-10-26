Dem Portugiesen gefiel ein Instagram-Post mit dem Text "Bringe niemals einen loyalen Menschen so weit, dass es ihm egal ist." Die Zeitung Manchester Evening News präsentierte einen Screenshot des Likes und kommentierte das Ganze auch kritisch. "Was ist in Bruno Fernandes gefahren? Er steht doch eigentlich über solchen Sachen - und jetzt liket er dämliche Reels wie ein launischer Teenager", schrieb der Journalist.

"Es ist völlig verständlich, dass er frustriert ist, nachdem er die besten Jahre seiner Karriere für einen Klub geopfert hat, für den es immer weiter abwärts geht. Aber erst hat er Michael Carrick im Stich gelassen - und jetzt macht er den Garnacho bei Social Media", ergänzte der Reporter.

Garnacho hatte während seiner Zeit bei United mit mehreren Posts für Unruhe gesorgt, in denen er seine Unzufriedenheit mit seiner Situation deutlich gemacht hatte. Bruno Fernandes hatte in der vergangenen Woche nach der 1:4-Niederlage in der Champions League in Como die Schuld für die Pleite bei Coach Carrick gesucht, dem er das ausbleibende Pressing vorwarf.

Warum sind Bruno Fernandes und Trainer Michael Carrick aneinandergeraten?

Carrick verzichtete daraufhin am Sonntag im Liga-Heimspiel gegen Bournemouth auf seinen Kapitän und ließ ihn auf der Bank schmoren. Ohne den offensiven Mittelfeldspieler setzte es für United beim 0:3 die nächste Pleite, die den Trainerstuhl heftig wackeln lässt. In den englischen Medien wird mit einer Entlassung Carricks noch in dieser Woche gerechnet. Sollte der Coach gehen, wäre der Weg für Bruno Fernandes zurück in die Mannschaft wieder frei.

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Der 32-jährige Bruno Fernandes spielt seit 2020 für die Red Devils. United war er einst eine Ablösesumme in Höhe von 65 Millionen Euro an Sporting Lissabon wert. Sein Vertrag im Old Trafford läuft noch bis zum Ende der Saison.