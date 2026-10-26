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imago-sport-1085044217.jpgMark Pain
Daniel Buse
Übersetzt von

"Was ist in Bruno Fernades gefahren?": Kapitän von Manchester United sorgt wenige Tage nach seiner öffentlichen Trainerkritik wieder für Wirbel

Premier League
Manchester United
B. Fernandes

Bruno Fernandes hat nach seiner Nicht-Berücksichtigung durch Manchester Uniteds Trainer Michael Carrick mit einem Like für Aufsehen gesorgt.

Dem Portugiesen gefiel ein Instagram-Post mit dem Text "Bringe niemals einen loyalen Menschen so weit, dass es ihm egal ist." Die Zeitung Manchester Evening News präsentierte einen Screenshot des Likes und kommentierte das Ganze auch kritisch. "Was ist in Bruno Fernandes gefahren? Er steht doch eigentlich über solchen Sachen - und jetzt liket er dämliche Reels wie ein launischer Teenager", schrieb der Journalist.

"Es ist völlig verständlich, dass er frustriert ist, nachdem er die besten Jahre seiner Karriere für einen Klub geopfert hat, für den es immer weiter abwärts geht. Aber erst hat er Michael Carrick im Stich gelassen - und jetzt macht er den Garnacho bei Social Media", ergänzte der Reporter.

Garnacho hatte während seiner Zeit bei United mit mehreren Posts für Unruhe gesorgt, in denen er seine Unzufriedenheit mit seiner Situation deutlich gemacht hatte. Bruno Fernandes hatte in der vergangenen Woche nach der 1:4-Niederlage in der Champions League in Como die Schuld für die Pleite bei Coach Carrick gesucht, dem er das ausbleibende Pressing vorwarf.

Warum sind Bruno Fernandes und Trainer Michael Carrick aneinandergeraten?

Carrick verzichtete daraufhin am Sonntag im Liga-Heimspiel gegen Bournemouth auf seinen Kapitän und ließ ihn auf der Bank schmoren. Ohne den offensiven Mittelfeldspieler setzte es für United beim 0:3 die nächste Pleite, die den Trainerstuhl heftig wackeln lässt. In den englischen Medien wird mit einer Entlassung Carricks noch in dieser Woche gerechnet. Sollte der Coach gehen, wäre der Weg für Bruno Fernandes zurück in die Mannschaft wieder frei.

Der 32-jährige Bruno Fernandes spielt seit 2020 für die Red Devils. United war er einst eine Ablösesumme in Höhe von 65 Millionen Euro an Sporting Lissabon wert. Sein Vertrag im Old Trafford läuft noch bis zum Ende der Saison.

Häufig gestellte Fragen

Der Verein wurde 1878 als Newton Heath LYR Football Club gegründet und 1902 in Manchester United umbenannt.

Manchester United gehört mehrheitlich der Glazer-Familie. Zusätzlich ist Sir Jim Ratcliffe mit seiner INEOS-Gruppe als Minderheitseigentümer eingestiegen und verantwortet den sportlichen Bereich des Klubs.

Das Stadion von Manchester United wird Old Trafford genannt.

In das Stadion von Manchester United passen rund 74.300 Zuschauer. Das Old Trafford ist damit eines der größten Fußballstadien in England.

Manchester United hat in seiner Vereinsgeschichte insgesamt 70 Titel gesammelt und zählt damit zu den erfolgreichsten Fußballklubs der Welt. International gewann der Klub zweimal die Champions League sowie einmal den Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen unter anderem ein Europa-League-Titel, ein Triumph im Europapokal der Pokalsieger, ein UEFA-Supercup, der Weltpokalsieg sowie der Gewinn der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Manchester United hat 20 nationale Meisterschaften gewonnen.

Ryan Giggs ist mit 963 Pflichtspielen Rekordspieler von Manchester United.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Manchester United ist Wayne Rooney. Er erzielte 253 Pflichtspieltore für den Klub und löste damit 2017 den langjährigen Rekord von Bobby Charlton ab.

Bei Manchester United haben bereits einige Stars gespielt, wie z.B.: George Best, Bobby Charlton, Ryan Giggs, Paul Scholes, Eric Cantona, Roy Keane, Peter Schmeichel, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, David Beckham, Rio Ferdinand oder Zlatan Ibrahimovic.

Manchester United hatte im Laufe seiner Geschichte sehr prägende und berühmte Trainer. Der erfolgreichste Trainer der Vereinsgeschichte ist Sir Alex Ferguson, der von 1986 bis 2013 im Amt war und sämtliche Titel gewinnen konnte. Außerdem waren Trainer für Jose Mourinho oder Louis Van Gaal Trainer von Manchester United.

Der Spitzname von Manchester United lautet "Red Devils". Oft wird der Klub auch einfach "United" genannt.

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