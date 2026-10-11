Wenn Richtung Ende eines Kalenderjahres die besten Spieler der Welt aus der vorherigen Saison ausgezeichnet werden, fallen vor allem zwei Namen: Ballon d'Or und Weltfußballer-Titel der FIFA. Auf den ersten Blick geht es bei beiden Preisen um dasselbe - die Wahl des besten Fußballers der Welt.

Tatsächlich handelt es sich jedoch um zwei unterschiedliche Auszeichnungen, die von unterschiedlichen Organisationen vergeben werden und bei denen auch unterschiedliche Wahlberechtigte zum Einsatz kommen.

Worin liegt der Unterschied zwischen dem Ballon d'Or und dem Weltfußballer-Titel der FIFA? GOAL beleuchtet die Hintergründe beider Awards.

Was ist der Unterschied zwischen Ballon d'Or und Weltfußballer-Wahl der FIFA? - Der Ballon d'Or

Der Ballon d'Or, auf Deutsch "Goldener Ball", wird von der französischen Fußballzeitschrift France Football vergeben, dazu ist der europäische Fußballverband UEFA seit 2024 Mitorganisator des Preises. Die Auszeichnung existiert bereits seit 1956 und gehört damit zu den traditionsreichsten individuellen Titeln im Fußball.

Über den Gewinner entscheidet eine internationale Jury aus Fußballjournalisten. Dabei entsendet grundsätzlich jede Nation, die sich in den Top-100 der FIFA-Weltrangliste vertreten ist, einen Journalisten, der eine Rangliste seiner persönlich zehn besten Spieler erstellt und Punkte vergibt: 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 und 1. Die Platzierungen werden also nach einem Punktesystem ausgewertet.

Bei der Wahl spielen vor allem die individuellen Leistungen eine Rolle, dazu geht es auch um die Errungenschaften im Kollektiv, das sportliche Verhalten und den Fair Play-Gedanken.

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Was ist der Unterschied zwischen Ballon d'Or und Weltfußballer-Wahl der FIFA? - Der Weltfußballer-Titel der FIFA

Die Weltfußballer-Auszeichnung wird derweil vom Weltfußballverband FIFA vergeben, demnach also von einer offiziellen Stelle. Die FIFA führt den Preis wieder seit 2016 durch.

Der wichtigste Unterschied liegt dabei im Wahlverfahren: Beim FIFA-Weltfußballer des Jahres stimmen Nationaltrainer, Nationalmannschaftskapitäne, ausgewählte Journalisten sowie Fans ab. Die vier Gruppen fließen jeweils mit 25 Prozent in das Endergebnis ein. Damit unterscheidet sich die Wahl deutlich vom Ballon d'Or: Während dort Journalisten allein über den Sieger entscheiden, werden bei der FIFA auch Spieler, Trainer und Fans einbezogen.

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Was ist der Unterschied zwischen Ballon d'Or und Weltfußballer-Wahl der FIFA? - Die gemeinsame Vergangenheit

Der Grund für die beiden Auszeichnungen liegt auch in ihrer gemeinsamen Geschichte. Zwischen 2010 und 2015 arbeiteten France Football und die FIFA bei der Vergabe des Weltfußballer-Awards zusammen. In dieser Zeit wurde der Ballon d'Or mit der FIFA-Weltfußballer-Wahl zum FIFA Ballon d'Or zusammengeführt.

Ab 2016 gingen beide Seiten wieder getrennte Wege. France Football vergibt seitdem wieder den klassischen Ballon d'Or, während die FIFA mit einen eigenen Weltfußballer-Preis ins Leben rief. Lange wurde dieser im Rahmen der Gala "The Best Awards" vergeben, seit dem Jahr 2026 führt die FIFA die Wahl zum Weltfußballer im Rahmen der "New World Football Awards" durch. Dafür vereinbarte der Weltverband eine grundsätzliche Zusammenarbeit mit dem Dubai Sports Council. Die Organisation, die für den Sport in Dubai zuständig ist, veranstaltet die neue Preisverleihung gemeinsam mit der FIFA.

Was ist der Unterschied zwischen Ballon d'Or und Weltfußballer-Wahl der FIFA? - Die Infos in der Übersicht



Ballon d'Or FIFA Weltfußballer Veranstalter France Football und UEFA FIFA Besteht seit 1956 2016 Abstimmung Journalisten Journalisten, Nationaltrainer, Nationalkapitäne und Fans Anteil der Journalisten 100 % 25 % Fans beteiligt? Nein Ja Nationaltrainer und -kapitäne beteiligt? Nein Ja

Unterschied zwischen Ballon d'Or und Weltfußballer-Wahl der FIFA: Welcher Preis ist bedeutender?

Eine eindeutige Antwort gibt es darauf nicht. Beide Auszeichnungen gehören zu den bedeutendsten individuellen Preisen im internationalen Fußball. Der Ballon d'Or besitzt allerdings aufgrund seiner langen Tradition und seiner besonderen Stellung in der Fußballgeschichte einen außergewöhnlich hohen Stellenwert. Viele Spieler, Fans und Medien betrachten ihn als die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball. Das dürfte auch mit seinem besonderen Aussehen zu tun haben: dieser goldene, brillierende, glänzende Ball fasziniert vor allem die Spieler.

Der Weltfußballer-Titel hat dagegen den Vorteil, dass er direkt vom Weltverband FIFA vergeben wird und verschiedene Gruppen aus dem Fußball sowie Fans an der Wahl beteiligt sind.

Was ist der Unterschied zwischen Ballon d'Or und Weltfußballer-Wahl der FIFA? - Die letzten zehn Gewinner beider Preise