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Donnarumma sind zum wiederholten Male in dieser Saison Fehler unterlaufen.

Obwohl Italien überraschend in der Nations League mit 3:1 gegen Frankreich gewann, stand Gianluigi Donnarumma ungewollt im Mittelpunkt. Schon wieder.

Die italienische Nummer eins von Manchester City leistete sich gleich mehrere Unsicherheiten. Eine davon war sogar folgenschwer, als Donnarumma relativ unbedrängt einen Pass mitten in die Füße von Michael Olise spielte, der sich bedankte und seine Mannschaft mit 1:0 in Führung brachte.

Während Olise ein Novum für die französische Nationalmannschaft erreichte, war es laut opta bereits der 38. eindeutige Fehler in der Karriere des Torhüters, der zu einem Gegentor führte. Sieben davon im Trikot der Squadra Azzurra. Doch nicht nur diese Szene war zum Haareraufen.

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Denn beinahe stockte Donnarumma seine unrühmliche Ausbeute sogar noch auf 39 auf, als er in Minute 53 einen Eckball verhindern wollte und den Ball - sichtlich zur Überraschung der nicht reagierenden Abwehr Italiens - im Spiel hielt. Das Resultat war eine brandgefährliche Großchance für seinen ManCity-Teamkollegen Rayan Cherki, dessen Schuss der 27-Jährige aus rund 20 Metern mit einer Glanztat aber noch gerade so an den Pfosten lenkte.

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Dennoch sorgte die Szene für Entsetzen im Mailänder San Siro. Und auch DAZN-Kommentator Carsten Fuß konnte es nicht fassen. "Was ist denn nur mit dem Donnarumma los? Als wäre er der zwölfte Mann für die Franzosen", entfuhr es ihm.

Letztlich durfte sich Donnarumma bei seinen Vorderleuten bedanken, dass sein Fehler nicht größere Folgen hatte. Durch Tore von Doppelpacker Pio Esposito (26., 75.) und Davide Frattesi (63.) drehte Italien den Rückstand und gewann die Partie mit 3:1, verschoss dabei sogar noch einen Elfmeter. Damit schob sich die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini auch in der Tabelle an Frankreich vorbei und führt diese einen Spieltag vor Schluss dank des gewonnen direkten Vergleichs mit der Equipe Tricolore an.

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Gianluigi Donnarumma: Bei weitem nicht der erste Patzer

Donnarummas unglücklicher Auftritt passt indes ins Bild der vergangenen Wochen. 2021 und 2025 noch als bester Torhüter der Welt ausgezeichnet, läuft er seit Wochen seiner Form hinterher. Erst Anfang November beim knappen 3:2-Sieg der Skyblues in der Champions League gegen RB Leipzig unterlief ihm ein Fehler, als er sich vor dem zwischenzeitlichen 1:1 bei einer Hereingabe auf Torschütze Ridle Baku verschätzte. Gegen seinen Ex-Klub PSG sah er vor rund einem Monat sogar zweimal schlecht aus und auch gegen Aston Villa rutschte ihm Ende Oktober ein haltbarer Ball durch.

Im Fan-Lager der Cityzens, auf sämtlichen Social-Media-Plattformen und in der englischen Presse ist längst eine Torhüter-Debatte ausgebrochen. Trainer Enzo Maresca räumte die Fehler jedes Mal öffentlich ein, will aber nichts von einem Problem auf der Torwartposition wissen. Schließlich habe Donnarumma genügend Erfahrung, um mit der aktuellen Situation umzugehen.

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"Es ist nicht beunruhigend", sagte Maresca nach dem Patzer gegen Leipzig. Auch wies der Nachfolger von Pep Guardiola zurück, dass Ersatzmann Geronimo Rulli ihn ablösen könne. Der 34-Jährige wüsste seit seiner Ankunft im Sommer, welche Rolle ihm zugeteilt wurde. Stattdessen betonte Maresca, dass die Startaufstellung von Manchester City "immer Gigio + zehn Spieler" laute.