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Tim Ursinus

"Was ist denn nur mit dem Donnarumma los?" Gleich zwei unerklärliche Patzer des Torhüters sorgen für Entsetzen

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Donnarumma sind zum wiederholten Male in dieser Saison Fehler unterlaufen.

Obwohl Italien überraschend in der Nations League mit 3:1 gegen Frankreich gewann, stand Gianluigi Donnarumma ungewollt im Mittelpunkt. Schon wieder.

Die italienische Nummer eins von Manchester City leistete sich gleich mehrere Unsicherheiten. Eine davon war sogar folgenschwer, als Donnarumma relativ unbedrängt einen Pass mitten in die Füße von Michael Olise spielte, der sich bedankte und seine Mannschaft mit 1:0 in Führung brachte.

Während Olise ein Novum für die französische Nationalmannschaft erreichte, war es laut opta bereits der 38. eindeutige Fehler in der Karriere des Torhüters, der zu einem Gegentor führte. Sieben davon im Trikot der Squadra Azzurra. Doch nicht nur diese Szene war zum Haareraufen.

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Denn beinahe stockte Donnarumma seine unrühmliche Ausbeute sogar noch auf 39 auf, als er in Minute 53 einen Eckball verhindern wollte und den Ball - sichtlich zur Überraschung der nicht reagierenden Abwehr Italiens - im Spiel hielt. Das Resultat war eine brandgefährliche Großchance für seinen ManCity-Teamkollegen Rayan Cherki, dessen Schuss der 27-Jährige aus rund 20 Metern mit einer Glanztat aber noch gerade so an den Pfosten lenkte.

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Dennoch sorgte die Szene für Entsetzen im Mailänder San Siro. Und auch DAZN-Kommentator Carsten Fuß konnte es nicht fassen. "Was ist denn nur mit dem Donnarumma los? Als wäre er der zwölfte Mann für die Franzosen", entfuhr es ihm.

Letztlich durfte sich Donnarumma bei seinen Vorderleuten bedanken, dass sein Fehler nicht größere Folgen hatte. Durch Tore von Doppelpacker Pio Esposito (26., 75.) und Davide Frattesi (63.) drehte Italien den Rückstand und gewann die Partie mit 3:1, verschoss dabei sogar noch einen Elfmeter. Damit schob sich die Mannschaft von Trainer Roberto Mancini auch in der Tabelle an Frankreich vorbei und führt diese einen Spieltag vor Schluss dank des gewonnen direkten Vergleichs mit der Equipe Tricolore an.

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Gianluigi Donnarumma: Bei weitem nicht der erste Patzer

Donnarummas unglücklicher Auftritt passt indes ins Bild der vergangenen Wochen. 2021 und 2025 noch als bester Torhüter der Welt ausgezeichnet, läuft er seit Wochen seiner Form hinterher. Erst Anfang November beim knappen 3:2-Sieg der Skyblues in der Champions League gegen RB Leipzig unterlief ihm ein Fehler, als er sich vor dem zwischenzeitlichen 1:1 bei einer Hereingabe auf Torschütze Ridle Baku verschätzte. Gegen seinen Ex-Klub PSG sah er vor rund einem Monat sogar zweimal schlecht aus und auch gegen Aston Villa rutschte ihm Ende Oktober ein haltbarer Ball durch.

Im Fan-Lager der Cityzens, auf sämtlichen Social-Media-Plattformen und in der englischen Presse ist längst eine Torhüter-Debatte ausgebrochen. Trainer Enzo Maresca räumte die Fehler jedes Mal öffentlich ein, will aber nichts von einem Problem auf der Torwartposition wissen. Schließlich habe Donnarumma genügend Erfahrung, um mit der aktuellen Situation umzugehen.

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"Es ist nicht beunruhigend", sagte Maresca nach dem Patzer gegen Leipzig. Auch wies der Nachfolger von Pep Guardiola zurück, dass Ersatzmann Geronimo Rulli ihn ablösen könne. Der 34-Jährige wüsste seit seiner Ankunft im Sommer, welche Rolle ihm zugeteilt wurde. Stattdessen betonte Maresca, dass die Startaufstellung von Manchester City "immer Gigio + zehn Spieler" laute.

Geschrieben vonTim Ursinus

SEO Senior SPOX / GOAL DE

📝 Mein beruflicher Werdegang:

Auch wenn es mit der angestrebten Karriere als Torhüter nichts wurde, blieb ich dem Fußball immer verschrieben. Schon im frühen Kindesalter war deshalb klar, dass kein Weg am Sportjournalismus vorbeiführt. Nach einem Praktikum in der Sportredaktion des Schwäbischen Tagblatts in meiner Geburtsstadt Tübingen folgte ein Studium in Karlsruhe - eine durchaus fragwürdige Wahl als Schwabe. Ende 2018 landete ich zunächst als Praktikant bei SPOX und GOAL, blieb als Werkstudent am Ball und wurde Volontär. Seit 2023 bin ich fester Bestandteil der Redaktionen. Im September 2024 übernahm ich den Posten des SEO Senior, ich bin aber auch als Reporter und CvD im Einsatz.

 

🎯 Meine Kerngebiete:

Delegieren von SEO-Artikeln und die Betreuung der Freelancer in diesem Gebiet

Vor-Ort-Berichterstattung über Vereine aus der Bundesliga (v.a. FC Bayern, VfB Stuttgart, BVB und Eintracht Frankfurt)

Geschichten rund um den Fußball

Recherchieren und Schreiben von News aus der Welt des Sports

 

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

Das geht auf den Champions-League-Triumph des FC Bayern Anfang der 2000er-Jahre zurück, als Oliver Kahn gleich drei Elfmeter parierte und zum Helden meiner Kindheit avancierte. Die Erinnerung ist zugegeben etwas verschwommen, weil ich damals erst vier Jahre alt war. Dennoch dauerte es nicht lange, bis ich das Geschenkpapier um meine ersten Torwarthandschuhe aufriss.

 

🌟 Meine liebsten Fußball-Momente:

Da gibt es so einige: In erster Linie kommen mir die Einsätze als Reporter - beispielsweise in Paris, Madrid oder Mailand - in den Kopf. Hinzu kommen private Groundhopper-Ausflüge, die für immer unvergesslich sein werden.

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