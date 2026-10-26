Was ist denn da los? Beim FC Barcelona soll man nicht an einen Sieg von Lamine Yamal beim Ballon d'Or ausgehen

Alle Blicke richten sich nach London, wo bei der heutigen Gala der Gewinner des Ballon d’Or bekanntgegeben wird. Beim FC Barcelona ist die Stimmung angespannt: Obwohl Jungstar Lamine Yamal für die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball nominiert ist - und es nach Ansicht Yamals auch keinen anderen Sieger geben dürfte, glauben die Katalanen angeblich nicht, dass der Weltmeister die Trophäe gewinnen wird.

LautCadena SERherrscht bei Barcelona vielmehr der Eindruck, dass Bayern Münchens Harry Kane die besten Chancen auf die Auszeichnung hat.

Die 70. Ausgabe findet diesen Abend im London Palladium statt. Erstmals wird die Gala in London ausgerichtet, 70 Jahre nach der Einführung der Auszeichnung im Jahr 1956.

Drei Namen bestimmen bei der wohl offensten, aber auch unperfektesten Wahl seit Jahren das Rennen bei den Männern: Barcelonas Star Lamine Yamal, Bayern Münchens Stürmer Harry Kane und Real Madrids Angreifer Kylian Mbappe.

Wann gewann zuletzt ein Spieler vom FC Bayern München den Ballon d'Or?

Kane kann seine Torbilanz und seine nationalen Titel mit Bayern vorweisen. Yamal setzt auf seinen Einfluss bei Barcelona und in der spanischen Nationalmannschaft, während Mbappé trotz einer Saison ohne Titel mit Real Madrid beeindruckende Torzahlen vorweisen kann.

Für Yamal hat die Auszeichnung eine zusätzliche Bedeutung. Er will die Niederlage aus dem vergangenen Jahr wettmachen, als er hinter dem Franzosen Ousmane Dembélé, dem Gewinner des Ballon d’Or 2025, Zweiter wurde.

Der spanische Star will zudem als jüngster Spieler aller Zeiten gewinnen. Kane hofft derweil, als erster Engländer seit Michael Owen im Jahr 2001 ausgezeichnet zu werden,. Kane wäre auch der erste Profi des FC Bayern München seit Karl-Heinz Rummenigge 1981, der den Ballon d'Or gewinnen würde.