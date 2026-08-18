Beim 4:2-Erfolg des FC Bayern gegen Heidenheim rückte das sportliche Geschehen erneut in den Hintergrund. Nur sechs Minuten nach Musialas Einwechslung folgte der Schock: Der 23-jährige Offensivspieler ging im Mittelfeld zu Boden - die Szene erinnerte unweigerlich an seinen Zusammenbruch im Testspiel gegen RB Leipzig Tage davor.

Sofort eilten Jonathan Tah und Harry Kane zu ihrem Teamkollegen. Binnen weniger Augenblicke versammelten sich Spieler beider Mannschaften um Musiala, während gleichzeitig die medizinischen Helfer auf den Rasen liefen.

Nach einer kurzen Behandlungspause konnte Musiala wieder aufstehen. Gestützt von einem Betreuer und sichtlich desorientiert bewegte er sich zunächst in Richtung Seitenlinie. Nach wenigen Metern änderte er jedoch die Richtung und verließ den Platz schließlich auf der gegenüberliegenden Seite in Richtung Katakomben.

Was hinter den Vorfällen steckt, wie Musiala behandelt wird und welche Konsequenzen sich daraus für den Bayern-Star ergeben könnten, lest Ihr hier bei GOAL.

Was hat Jamal Musiala? Die Erkrankung des Spielers vom FC Bayern München erklärt





Nach der Partie gab Musiala auf Instagram Entwarnung und erklärte erstmals genauer, was hinter den jüngsten Vorfällen steckt. "Das Wichtigste zuerst - mir geht es gut", schrieb der Offensivstar in einem langen Beitrag bei Instagram. "Ich verstehe, dass sich viele von euch Sorgen machen. Diese Sorge möchte ich euch heute nehmen und euch dazu etwas erklären: Es wurden bei mir temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen festgestellt, welche auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen sind."

Und weiter: "Diese können zu den zuletzt vorgekommenen Momenten führen, wie gegen Leipzig oder auch jetzt in Heidenheim. Ich weiß, dass diese auf den ersten Blick scary wirken - für mich sind sie aber aktuell Teil meines Alltags. Ich bin diesbezüglich in bester medizinischer Behandlung und sehr optimistisch." Laut seiner Auskunft bestehe "kein darüberhinausgehendes gesundheitliches Risiko".

Bei einer Absence kommt es für kurze Zeit zu einer Unterbrechung des Bewusstseins. Betroffene nehmen ihre Umgebung in diesem Moment kaum wahr und reagieren meist nicht auf Ansprache. Häufig dauert eine solche Episode nur wenige Sekunden. Danach sind die Betroffenen in der Regel sofort wieder ansprechbar, können sich jedoch meist nicht an den Aussetzer erinnern.

Grundsätzlich lassen sich Absencen gut medizinisch behandeln. Die Therapie setzt in erster Linie auf Antiepileptika, die die elektrische Aktivität im Gehirn stabilisieren und Anfälle unterdrücken können. Zusätzlich gilt es, mögliche Auslöser wie Schlafmangel, starken Stress oder Dehydration zu vermeiden.

Bei guter medikamentöser Einstellung ist meist ein weitgehend normaler Alltag möglich, auch Sport kann in den meisten Fällen weiterhin betrieben werden. Wichtig bleiben regelmäßige neurologische Kontrollen und eine angemessene Belastungssteuerung. Allerdings ist Geduld gefragt: Erst nach mindestens zwei bis drei Jahren ohne weitere Anfälle ziehen Ärzte üblicherweise in Betracht, die Medikamente schrittweise auszuschleichen.

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