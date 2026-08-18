Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Jamal Musiala Bayerngetty
GOAL

Was hat Jamal Musiala? Die Erkrankung des Spielers vom FC Bayern München erklärt

Bundesliga
J. Musiala
Bayern München

Nach dem Testspiel gegen RB Leipzig ist Jamal Musiala auch am Dienstag im Spiel gegen den 1. FC Heidenheim auf dem Platz zusammengebrochen. Was hinter den Vorfällen steckt, wie Musiala behandelt wird und welche Konsequenzen sich daraus für den Bayern-Star ergeben könnten, lest Ihr hier bei GOAL.

Beim 4:2-Erfolg des FC Bayern gegen Heidenheim rückte das sportliche Geschehen erneut in den Hintergrund. Nur sechs Minuten nach Musialas Einwechslung folgte der Schock: Der 23-jährige Offensivspieler ging im Mittelfeld zu Boden - die Szene erinnerte unweigerlich an seinen Zusammenbruch im Testspiel gegen RB Leipzig Tage davor.

Sofort eilten Jonathan Tah und Harry Kane zu ihrem Teamkollegen. Binnen weniger Augenblicke versammelten sich Spieler beider Mannschaften um Musiala, während gleichzeitig die medizinischen Helfer auf den Rasen liefen.

Nach einer kurzen Behandlungspause konnte Musiala wieder aufstehen. Gestützt von einem Betreuer und sichtlich desorientiert bewegte er sich zunächst in Richtung Seitenlinie. Nach wenigen Metern änderte er jedoch die Richtung und verließ den Platz schließlich auf der gegenüberliegenden Seite in Richtung Katakomben.

Was hinter den Vorfällen steckt, wie Musiala behandelt wird und welche Konsequenzen sich daraus für den Bayern-Star ergeben könnten, lest Ihr hier bei GOAL.

Was hat Jamal Musiala? Die Erkrankung des Spielers vom FC Bayern München erklärt


Nach der Partie gab Musiala auf Instagram Entwarnung und erklärte erstmals genauer, was hinter den jüngsten Vorfällen steckt. "Das Wichtigste zuerst - mir geht es gut", schrieb der Offensivstar in einem langen Beitrag bei Instagram. "Ich verstehe, dass sich viele von euch Sorgen machen. Diese Sorge möchte ich euch heute nehmen und euch dazu etwas erklären: Es wurden bei mir temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen festgestellt, welche auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen sind." 

Und weiter: "Diese können zu den zuletzt vorgekommenen Momenten führen, wie gegen Leipzig oder auch jetzt in Heidenheim. Ich weiß, dass diese auf den ersten Blick scary wirken - für mich sind sie aber aktuell Teil meines Alltags. Ich bin diesbezüglich in bester medizinischer Behandlung und sehr optimistisch." Laut seiner Auskunft bestehe "kein darüberhinausgehendes gesundheitliches Risiko".

Bei einer Absence kommt es für kurze Zeit zu einer Unterbrechung des Bewusstseins. Betroffene nehmen ihre Umgebung in diesem Moment kaum wahr und reagieren meist nicht auf Ansprache. Häufig dauert eine solche Episode nur wenige Sekunden. Danach sind die Betroffenen in der Regel sofort wieder ansprechbar, können sich jedoch meist nicht an den Aussetzer erinnern. 

Grundsätzlich lassen sich Absencen gut medizinisch behandeln. Die Therapie setzt in erster Linie auf Antiepileptika, die die elektrische Aktivität im Gehirn stabilisieren und Anfälle unterdrücken können. Zusätzlich gilt es, mögliche Auslöser wie Schlafmangel, starken Stress oder Dehydration zu vermeiden.

Bei guter medikamentöser Einstellung ist meist ein weitgehend normaler Alltag möglich, auch Sport kann in den meisten Fällen weiterhin betrieben werden. Wichtig bleiben regelmäßige neurologische Kontrollen und eine angemessene Belastungssteuerung. Allerdings ist Geduld gefragt: Erst nach mindestens zwei bis drei Jahren ohne weitere Anfälle ziehen Ärzte üblicherweise in Betracht, die Medikamente schrittweise auszuschleichen.

Was hat Jamal Musiala? Die Erkrankung des Spielers vom FC Bayern München erklärt - Die nächsten Spiele des FCB

Datum

Wettbewerb

Spiel

Samstag, 22. August (20.30 Uhr)

DFL-Supercup

Borussia Dortmund vs. FC Bayern

Freitag, 28. August (20.30 Uhr)

Bundesliga

FC Bayern vs. VfB Stuttgart

Mittwoch, 2. September (20.45 Uhr)

DFB-Pokal

VfL Osnabrück vs. FC Bayern

Samstag, 5. September (18.30 Uhr)

Bundesliga

FC Schalke vs. FC Bayern

Werbung

Häufig gestellte Fragen

Wenn er fit ist, ist Jamal Musiala auf dem Platz kaum festzunageln. Offensives Mittelfeld, halblinks, mal auf dem Flügel, manchmal zentral – er bewegt sich dort, wo er Räume sieht. Beim FC Bayern wird er vor allem für seine Spielintelligenz und seine enge Ballführung geschätzt. Wenn er ins Dribbling geht oder in engen Räumen aufdreht, wirkt das oft wie improvisierte Kunst.

Musiala wurde am 26. Februar 2003 in Stuttgart geboren. Aufgewachsen ist er später teils in Deutschland, teils in England – ein kultureller Mix, der sich auch in seinem Spiel wiederfindet.

Ab der Saison 2025/26 läuft er beim FC Bayern mit der Nummer 10 auf. Die Rückennummer ist eine Ansage – beim Rekordmeister steht sie für Spielmacher, Kreative, Unterschiedsspieler. Genau in diese Reihe will Musiala hinein.

Er misst 1,84 Meter – damit bringt er gute Voraussetzungen für das moderne Mittelfeld mit: nicht zu wuchtig, aber präsent. Technisch stark, körperlich im Gleichgewicht.

Sein Gewicht liegt bei rund 72 Kilogramm. Das passt gut zu seiner Spielweise – wendig, agil, aber mit genug Stabilität, um sich auch mal im Eins-gegen-eins durchzusetzen.

Die Nummer 10 des FCB trägt Schuhgröße 42/43 - zumindest laut Website seines Vereins. Bei ihm spricht ohnehin eher das, was er mit den Schuhen macht.

Er ist Rechtsfuß – klar. Trotzdem: Musiala ist kein Spieler, der sich von einer Seite blockieren lässt. Auch mit links kann er Situationen auflösen oder sauber weiterspielen.

Seine ersten Stationen waren der TSV Lehnerz, dann folgten Southampton und der FC Chelsea. Dort wuchs er im Nachwuchs heran, bevor ihn der FC Bayern zurück nach Deutschland holte. Eine Entscheidung, die rückblickend vieles verändert hat – für ihn und für den DFB.

Sein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt. Klar ist: Er spielt für den FC Bayern, also liegt sein Lebensmittelpunkt in oder um München. Geboren wurde er in Stuttgart, dort hat er familiäre Wurzeln – wie oft er dort noch ist, bleibt sein Privates.

Was er fährt, ist nicht bekannt. Keine öffentlichen Auftritte mit Luxuskarossen, keine Bilder mit PS-Boliden. Musiala hält sich in dieser Hinsicht zurück – oder er fährt einfach still und leise das, was ihn von A nach B bringt.

Ja, Musiala spricht Deutsch – fließend. Er hat einen deutschen Pass, spielt für die Nationalmannschaft und gibt Interviews auf Deutsch. Dazu kommt Englisch – aufgewachsen in London, geschult im britischen Fußballsystem. Sprachlich ist er auf beiden Seiten zu Hause.

Ob Musiala Kinder hat, ist nicht offiziell bekannt. Jedoch hat es auch noch nie Gerüchte in diese Richtung gegeben, außerdem ist der Ausnahmekönner gerade einmal 22 Jahre jung. Bekannt ist jedoch, dass er zwei jüngere Geschwister hat. Eine Schwester namens Latisha und einen Bruder mit dem Namen Jerrell.

Auch dazu gibt es keine bestätigten Infos. Musiala hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Ob er eine Freundin hat, ist also reine Spekulation.

Über sein Vermögen gibt es keine offiziellen Zahlen, sein Jahressalär bei den Münchnern wird auf 25 Millionen geschätzt. Klar ist: Als Stammspieler beim FC Bayern gehört er zu den Besserverdienern im deutschen Fußball – dazu kommen Ausrüsterverträge, Werbepartner, Nationalmannschaft. Aber wie viel am Ende auf dem Konto liegt, weiß nur er selbst.

Mit dem FC Bayern wurde er bereits sechsmal deutscher Meister, dreimal Supercupsieger, einmal DFB-Pokalsieger sowie 2020 Klubweltmeister. Mit der Reserve wurde Musiala außerdem Drittligameister in der Saison 2019/20, auch wenn er nur achtmal auflief. Weitere Titel könnten folgen – in der Bundesliga, im Pokal oder international. Mit gerade einmal Anfang zwanzig ist noch viel offen.

Er gilt als großes Talent, doch für den Ballon d'Or hat es bislang nicht gereicht. Die Chancen stehen aber nicht schlecht, dass es eines Tages damit klappen könnte.

Auch diese Auszeichnung steht noch aus. Musiala zählt zur jungen Generation mit Perspektive – aber auf der ganz großen Weltbühne steht er (noch) nicht ganz oben.

Ja – und den kennen viele: "Bambi". Der Name stammt aus seiner Anfangszeit beim FC Bayern, als er mit schlaksigem Stil, feiner Technik und jugendlichem Auftreten beeindruckte. Der Spitzname ist geblieben – nicht als Witz, sondern als Markenzeichen.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen