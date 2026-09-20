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redaktion@sid.de (SID-Redaktion) und Filippo Cataldo

Was hat er denn da auf dem Kopf? Michael Olise sorgt auch beim Oktoberfest für Aufsehen

FEATURES
M. Olise
Bayern München

Michael Olise ist derzeit nicht nur auf dem Platz überragend, sondern sorgt mit seinen kuriosen Auftritten auch für Diskussionen. Auch auf dem Oktoberfest wird über "Mr Nonchalant" gesprochen.

Harry Kane war in Feierlaune. "Das sollte", hatte er versichert, "ein lustiges Wochenende werden." Der Torrekordler war aber beileibe nicht der einzige, dem der traditionelle Ausflug des FC Bayern auf die Wiesn gerade recht kam. Ehe die Länderspielpause anbrach, wurde am Sonntagnachmittag erst mal noch gefeiert. Gründe dafür gab es nach dem Torrausch gegen Union Berlin (7:0) genug.

Dass die Münchner erst mal nur Tabellenzweiter hinter Borussia Dortmund sind? Lässt sich spätestens beim Duell am 31. Oktober regeln. "Wir sind total entspannt", sagte Klub-Chef Jan-Christian Dreesen dazu beim Oktoberfestbesuch: "Da sind wir völlig entspannt. Wir sind der Verfolger von Dortmund und wir werden sie dann schon jagen." Nach einem 7:0, ergänzte Klub-Patron Uli Hoeneß, sei erstmal "alles gut".

Feierbereit war nicht nur Kane, der in seinem 98. Bundesligaspiel mit zwei Treffern die 100-Tore-Marke im Rekordtempo knackte und nun bei 101 Einschüssen steht. Bestens gelaunt war auch Jamal Musiala, dem gegen die Köpenicker der "Anstich" (18.) gelang. "Ich fühle mich sehr gut", versicherte er erkennbar glücklich nach seinem ersten Einsatz über 90 Minuten seit März und ergänzte: "Ich freue mich auf das, was kommt." Das galt in erster Linie für seine Reise zum DFB-Team am Sonntagabend nach Herzogenaurach.

Was trug Michel Olise da auf dem Oktoberfest?

Der Hauptverantwortliche für das Spektakel vor der Länderspielpause war allerdings wieder mal der Mann, dem Feiern zuwider zu sein scheint - zumindest in der Öffentlichkeit. Michael Olise gelang erstmals für den FC Bayern ein Dreierpack, was freilich nur ungenügend wiedergab, wie grandios er erneut aufspielte. "Er ist ein super Spieler", lobte Musiala. Ja, assistierte Kane, "er ist ein beeindruckender Spieler", aber nicht nur das: "Er ist so ein guter Charakter."

Und Olise wäre nicht Olise, wenn er auch auf dem Oktoberfest nicht einen recht kuriosen Auftritt hingelegt hätte. Er trug zwar die obligatorische bayerische Tracht in der FC-Bayern-München-Edition, kombinierte diese aber mit einer schlumpfblauen Mütze mit einem lilafarbenen Kreuz. Dazu hatte er sich die Haare ins Gesichts fallen lassen, so dass von seinem Gesicht sehr wenig sichtbar war.

Sei's drum. Bei FC Bayern nehmen sie Olise, wie er ist. Auch Trainer Vincent Kompany, dem Überschwang generell unverdächtig, kam nicht umhin, den vermeintlich so emotionslosen Franzosen zu loben. Es sei das "Gesamtpaket", sagte er, was ihn bei Olise so beeindrucke. "Nicht nur der Fußballspieler" begeistere ihn, "sondern auch, wie er als Mensch ist." Auf dem Platz jedenfalls, ergänzte Kompany, "zieht er seine Linie durch, er spielt jetzt schon seit fast zweieinhalb Jahren auf diesem Level." Und dieses Level, betonte Musiala, "ist überragend".


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Darum mag Vincent Kompany die Wiesn

Weil auch noch Neuzugang Ismael Saibari nach seiner Einwechslung als Linksaußen erstmals ein Tor für die Münchner erzielte und Serge Gnabry rechtzeitig vor den Länderspielen sein Comeback gab, war nicht zuletzt Sportvorstand Max Eberl allerbester Laune. "Ich glaube, besser kann es nicht laufen", sagte er und betonte: "Wir wollten in die Länderspielpause gehen mit einem eindrucksvollen Resultat. Das ist uns gelungen."

Selbst der sonst so beherrscht wirkende Kompany konnte kaum verbergen, wie sehr ihm die Wiesn gelegen kommt - vor allem, weil er sie wegen der Länderspielpause mal so richtig genießen kann. "Ich möchte dahin", sagte er, "weil es eine gute Zeit ist mit Familie und Freunden. Ich möchte einfach mal etwas Normales machen." Die kommende und zunächst eher arbeitsfreie Zeit werde ihm "Extra-Energie" geben: "Und dann kommt der volle Fokus auf die nächste Phase."

Es gilt ja, ein Triple zu gewinnen.

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Häufig gestellte Fragen

Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Cafe Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.

An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 432.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).

Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.

Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.

Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:

  • 35-mal deutscher Meister (25/26, 24/25, 22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
  • 21-mal DFB-Pokal Sieger (25/26, 19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
  • 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
  • 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
  • 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
  • 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
  • 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
  • 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
  • 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
  • 11-mal deutscher Superpokalsieger (25/26, 22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
  • 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
  • 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)

Der FC Bayern München hat 35-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.

Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.

Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.

Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:

Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribery, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Elber, Robert Lewandowski, Thomas Müller, Harry Kane und Claudio Pizarro.

Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:

Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.

Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.

Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.

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