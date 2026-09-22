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Jochen Tittmar

"Was genau wird da gefordert?": Präsident von LaLiga teilt schonungslos gegen Real Madrid aus

La Liga
Atletico Madrid - Real Madrid
Real Madrid

Javier Tebas, Chef der Primera Division, ledert knallhart gegen Real Madrid ab.

Nach dem Schiedsrichter-Wirbel im Derby gegen Atletico ledert LaLiga-Boss Javier Tebas via X und LinkedIn gegen die Medien-Offensive von Real Madrid ab. Der Funktionär reagierte nach den Begleiterscheinungen des Stadtduells zwischen Atletico und Real mit deutlichen Worten auf die massive Kritik, die insbesondere über den vereinseigenen Sender Real Madrid TV sowie nahestehende Medien transportiert worden war.

Im Zentrum von Tebas' Entrüstung steht die aus seiner Sicht systematische Unruhestiftung durch das Umfeld des spanischen Rekordmeisters. "Die Sprachrohre und der Fernsehsender des Regimes beginnen bereits damit, die gleiche alte Erzählung aufzubauen: die permanente Verschwörung", schrieb Tebas und führte aus: "Wenn es nicht Negreira ist, dann ist es der Schiedsrichter. Wenn es das nicht ist, dann liegt es daran, dass er kein internationaler Schiedsrichter ist. Jeder Verein kann Spiele haben, die von internationalen Schiedsrichtern und von solchen geleitet werden, die keine sind. Niemand hat das Recht, sich seine Schiedsrichter auszusuchen."

Besonders energisch wendete sich der Funktionär gegen einen Bericht von Real, in dem die Liga direkt attackiert wurde. Dass Schiedsrichter angeblich "dem Geschäft, das ihnen ihr Brot sichert", schaden würden, wies Tebas scharf zurück. "Was genau wird da gefordert? Dass Spiele je nach Einnahmen, TV-Einschaltquoten oder dem Vereinswappen geleitet werden? Was für eine Art, Gleichheit im Wettbewerb zu verstehen", erklärte Tebas.

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LaLiga-Präsident Tebas lässt kein gutes Haar an Real Madrid

Auch den Anspruch der Blancos, das maßgebliche Fundament der gesamten Liga zu stellen, ließ Tebas nicht unkommentiert stehen: "Real Madrid ist für die LaLiga von enormer Bedeutung, aber die Behauptung, dass LaLiga ohne sie nichts wert ist, zeugt von Verachtung gegenüber den anderen Vereinen, ihren Fans und ihrer Geschichte. Der Wettbewerb gehört niemandem."

Hinter der scharfen Rhetorik der Madrilenen vermutet der LaLiga-Boss ein Ablenkungsmanöver von den sportlichen Defiziten der Mannschaft. "Zu behaupten, dass Schiedsrichter gegen Real Madrid gesteuert werden, bedeutet, in einer anderen Galaxie zu leben. Diese Darstellung dient als Vorwand, um andere Mängel zu vertuschen, die in diesen ersten Spielen der Saison deutlich zu erkennen sind", sagte Tebas und schrieb weiter: "Es ist einfacher, auf eine Verschwörung hinzuweisen, als zu erklären, was auf dem Platz passiert... Und meine Haltung hängt nicht von meinem Amt ab: Ein Schiedsrichterfehler beweist keine Verschwörung, und auch wenn er sich über Jahre hinweg wiederholt, wird er dadurch nicht wahr."

Zum Abschluss seiner Stellungnahme richtete der Liga-Präsident eine unmissverständliche Botschaft an Reals Verantwortliche und Anhänger: "NEHMT DIE AUGENBINDE AB! Es ist September, und schon behaupten sie, die Liga sei manipuliert worden. Niemand mit gesundem Menschenverstand glaubt diese alte Ausrede mehr."

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Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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