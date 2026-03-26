Was für eine Traumvorlage von Arda Güler! Türkeis WM-Traum lebt nach 1:0 gegen Rumänien weiter

In der 53. Minute erzielte Ferdi Kadioglu von Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion nach einem kurzen Sprint und einem satten Schuss das 1:0 gegen Rumänien im Halbfinale der WM-Playoffs. Entscheidend für den Treffer war aber die wunderschöne Vorlage von Arda Güler, dem Star von Real Madrid. Von der rechten Mittelfeldseite zirkelte Güler einen Ball passgenau in den Strafraum auf Kadioglu.

Der Dosenöffner für die Türkei in einem bis dahin recht ereignislosen Spiel, in dem die Türkei zwar mehr Spielanteile, aber nicht sehr viele Chancen hatte. Die Türken retteten das 1:0 über die Zeit und treffen im Finale nun auf den Sieger der Partie Slowakei gegen Kosovo.