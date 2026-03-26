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Filippo Cataldo

Übersetzt von

Was für eine Traumvorlage von Arda Güler! Ferdi Kadioglus Tor stößt Tür ins WM-Qualifikations-Playoff-Finale für Türkei weit auf

Türkei - Rumänien
Türkei
Rumänien
WM-Qualifikation
Abdullah Güler
F. Kadioglu

Die WM-Träume der Türkei träumen weiter. Im Playoff-Halbfinale gegen Rumänien schießt Ferdi Kadioglu nach einer traumhaften Vorlage von Arda Güler in der zweiten Halbzeit das 1:0.

In der 53. Minute erzielte Ferdi Kadioglu von Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion nach einem kurzen Sprint und einem satten Schuss das 1:0 gegen Rumänien im Halbfinale der WM-Playoffs. Entscheidend für den Treffer war aber die wunderschöne Vorlage von Arda Güler, dem Star von Real Madrid. Von der rechten Mittelfeldseite zirkekte Güler einen Ball passgenau in den Strafraum auf Kadioglu.

Der Dosenöffner für die Türkei in einem bis dahin recht ereignislosen Spiel, in dem die Türkei zwar mehr Spielanteile, aber nicht sehr viele Chancen hatte bis dato.

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