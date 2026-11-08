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Dietmar Hamann ist begeistert von der Entwicklung, die Mittelfeldspieler Jobe Bellingham bei Borussia Dortmund hingelegt hat.

"Jobe Bellingham kam mit großen Erwartungen nach Dortmund und wurde oft mit seinem Bruder (Real-Star Jude, d. Red.) verglichen, was ihm wahrscheinlich nicht gerecht wird, weil er ein etwas anderer, defensiverer Spieler ist. Er musste immer wieder runter, hat nicht wirklich Rhythmus gefunden und nicht gut gespielt", sagte Hamann bei Sky zunächst zur komplizierten Anfangsphase Bellinghams beim BVB, der ihn 2025 für 30,5 Millionen Euro Ablöse vom AFC Sunderland verpflichtet hatte.

Hamann weiter: "Aber was er seit dem letzten Winter gespielt hat, ist herausragend. Da hat der Trainer einen großen Anteil daran." Bellingham ist mittlerweile nicht mehr wegzudenken aus der Dortmunder Stammelf, überzeugt mit konstanten Leistungen - und wurde nun sogar erstmals für Englands A-Nationalmannschaft nominiert. "Wenn er nur halb oder drei Viertel so gut wird wie sein Bruder, werden die Dortmunder noch viel Spaß an ihm haben", betonte Hamann.

Beim 2:1-Sieg über Elversberg am Samstag stand Bellingham wieder mal in der Startelf des BVB, wurde kurz vor Schluss ausgewechselt. Nach der Partie betonte der 21-Jährige bei DAZN, wie dankbar er allen voran Trainer Niko Kovac für seine Entwicklung ist: "Am Ende ist es er und natürlich auch der Verein, die mir wirklich helfen und mich an diesen Punkt gebracht haben, an dem ich für die Nationalmannschaft nominiert werde. Ich bin sehr glücklich und will einfach weiter hart arbeiten."

Getty Images

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Auf die Reise zur englischen Nationalmannschaft, gemeinsam mit dem älteren Bruder Jude, freut sich Bellingham enorm: "Wir haben uns das so oft ausgemalt, als wir früher zusammen im Garten oder im Park gespielt haben. Es ist ein großer Traum – es ist noch nicht passiert, also will ich mich nicht zu früh freuen. Aber ich bin wirklich sehr aufgeregt", sagte er.