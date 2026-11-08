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Oliver Maywurm

"Was er seit dem letzten Winter gespielt hat, ist herausragend": Dietmar Hamann ist begeistert von einem Spieler des BVB

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Dietmar Hamann ist begeistert von der Entwicklung, die Mittelfeldspieler Jobe Bellingham bei Borussia Dortmund hingelegt hat.

"Jobe Bellingham kam mit großen Erwartungen nach Dortmund und wurde oft mit seinem Bruder (Real-Star Jude, d. Red.) verglichen, was ihm wahrscheinlich nicht gerecht wird, weil er ein etwas anderer, defensiverer Spieler ist. Er musste immer wieder runter, hat nicht wirklich Rhythmus gefunden und nicht gut gespielt", sagte Hamann bei Sky zunächst zur komplizierten Anfangsphase Bellinghams beim BVB, der ihn 2025 für 30,5 Millionen Euro Ablöse vom AFC Sunderland verpflichtet hatte.

Hamann weiter: "Aber was er seit dem letzten Winter gespielt hat, ist herausragend. Da hat der Trainer einen großen Anteil daran." Bellingham ist mittlerweile nicht mehr wegzudenken aus der Dortmunder Stammelf, überzeugt mit konstanten Leistungen - und wurde nun sogar erstmals für Englands A-Nationalmannschaft nominiert. "Wenn er nur halb oder drei Viertel so gut wird wie sein Bruder, werden die Dortmunder noch viel Spaß an ihm haben", betonte Hamann.

Beim 2:1-Sieg über Elversberg am Samstag stand Bellingham wieder mal in der Startelf des BVB, wurde kurz vor Schluss ausgewechselt. Nach der Partie betonte der 21-Jährige bei DAZN, wie dankbar er allen voran Trainer Niko Kovac für seine Entwicklung ist: "Am Ende ist es er und natürlich auch der Verein, die mir wirklich helfen und mich an diesen Punkt gebracht haben, an dem ich für die Nationalmannschaft nominiert werde. Ich bin sehr glücklich und will einfach weiter hart arbeiten."

FBL-EUR-C1-DORTMUND-REAL BETISGetty Images
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Auf die Reise zur englischen Nationalmannschaft, gemeinsam mit dem älteren Bruder Jude, freut sich Bellingham enorm: "Wir haben uns das so oft ausgemalt, als wir früher zusammen im Garten oder im Park gespielt haben. Es ist ein großer Traum – es ist noch nicht passiert, also will ich mich nicht zu früh freuen. Aber ich bin wirklich sehr aufgeregt", sagte er.

Geschrieben vonOliver Maywurm

Redakteur GOAL DE / SPOX

📝Bio: Aufgewachsen in der Nähe des schönen Trier, der ältesten Stadt Deutschlands. Machte nach meinem Germanistik-Studium ein Praktikum bei GOAL und stellte mich zumindest so gut an, dass ich wenig später in München mein Volontariat machen durfte. Seit 2017 nun schon Redakteur bei GOAL und SPOX.

Wie ich zum Fußball gekommen bin:

So weit ich mich erinnern kann, war der junge Lars Ricken Mitte der 90er Jahre der erste Held meiner Kindheit. Dass Deutschland beim ersten großen Turnier, das ich bewusst miterlebte, 1996 Europameister wurde, tat dann das Übrige und seither ließ mich der Fußball nicht mehr los.

🎯 Beschäftigt sich in seiner Arbeit vor allem mit:

  • Recherchieren und Schreiben von News (v.a. Transfernews)

  • Delegieren von SEO-Artikeln

🌟Meine liebsten Fußball-Momente:

Oliver Bierhoffs Golden Goal im EM-Finale 1996, Mario Götzes Siegtor im WM-Finale 2014. Und weniger offensichtlich, aber umso bedeutsamer: Als Siebenjähriger im Stadion mitzuerleben, wie unsere Eintracht aus Trier im DFB-Pokal zuerst den amtierenden UEFA-Cup-Sieger Schalke und dann auch noch den amtierenden Champions-League-Sieger Borussia Dortmund raus kegelte.

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