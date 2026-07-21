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Nadine AngererGetty Images

"Was die Nationalelf braucht, sind Systemsprenger": DFB-Legende mit ungewöhnlicher Forderung

Weltmeisterschaft
Deutschland
N. Angerer

Für die langjährige Nationaltorhüterin Nadine Angerer haben die deutschen Stars viel zu wenige Ecken und Kanten.

"Wir brauchen Spieler, die auch mal eine unangepasste Meinung äußern. Der DFB muss mehr Individualität zulassen. Die Interviews heute sind oft so langweilig. Da frage ich mich oft: Was ist eure wirkliche Meinung zu den Dingen?", schrieb die zweimalige Weltmeisterin in ihrer Kolumne für das Nachrichtenportal t-online.

Es sei "ein Problem, dass die Spieler dazu erzogen wurden, in ein System zu passen. Was die Nationalelf braucht, sind Systemsprenger", forderte Angerer.

Die spanische Fußballkultur bezeichnete Angerer dagegen als "sensationell". Die ehemalige Welttorhüterin sieht darin auch ein Vorbild für den DFB. "Das müssen wir auch in Deutschland als Ziel sehen. Dass wir eine klare Identität und einen eigenen Spielstil auf dem Platz entwickeln", so Angerer.

Spanien hatte das WM-Finale gegen Argentinien verdient mit 1:0 n.V. gewonnen. "Diese Leistung im Finale war kein Zufall. Diese Dominanz, diese Souveränität, diese spielerische Klasse, das haben sie alles auch in den vorherigen Runden gezeigt", lobte die 47-Jährige: "Und auch über diese Mannschaft hinaus. Spanien ist auch im Juniorenbereich das Maß aller Dinge, sei es bei den Jungen oder bei den Mädchen. Bei den Frauen zählt das Land sowohl im Vereinsfußball als auch im Nationalteam zur Weltspitze. Und obendrein sind die Spanier auch noch demütig und fair – einfach gute Menschen."

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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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